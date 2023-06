Panikattacke, Depression, Suizidalität: Wie sie Erste Hilfe für die Psyche leisten können

Stabile Seitenlage, Druckverband, Herzmassage – die meisten erwachsenen Menschen in Deutschland haben schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Doch was, wenn das gesundheitliche Problem nicht im Körper, sondern in der Seele liegt? Auch psychische Erkrankungen können lebensgefährlich werden, wenn sie nicht erkannt und behandelt werden. Wie man sich verhält, wenn eine Arbeitskollegin plötzlich in Panik gerät oder der beste Freund kaum noch aus dem Haus geht, wissen aber die wenigsten Menschen.

Und das, obwohl psychische Erkrankungen im eigenen Umfeld statistisch gesehen öfter vorkommen als ein medizinischer Notfall. Zu den häufigsten Krankheiten gehören Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen oder Psychosen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sind im Laufe eines Jahres 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland an einer psychischen Störung erkrankt. Das entspricht rund 18 Millionen Menschen. Fast jeder kennt also zumindest eine Person, die betroffen ist.

Umso wichtiger ist es, Aufklärungsarbeit zu leisten und gesellschaftliche Tabus abzubauen. Das hat sich das Projekt MHFA Ersthelfer zum Ziel gesetzt. Die Idee: Ähnlich wie bei medizinischen Notfällen kann man auch Erste Hilfe bei seelischen Problemen leisten. „Viele Menschen mit psychischen Problemen kommen viel zu spät in Behandlung“, sagt die Psychotherapeutin Simona Maltese vom Leitungsteam des Projekts. Die MHFA-Ersthelfer-Kurse sollen das ändern. Wir erklären, wie ein Kurs abläuft und was die Teilnehmenden dort lernen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten



















Was ist MHFA?

MHFA steht für „Mental Health First Aid“, also Erste Hilfe für die psychische Gesundheit. Entwickelt wurde das Konzept im Jahr 2000 von einem australischen Psychologen. Die Idee ist an die Kurse zur körperlichen Ersten Hilfe angelehnt. Inzwischen gibt es die Kurse in 26 Ländern, in Deutschland seit 2019. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Heidelberg ist der Träger des Projekts in Deutschland. Dort werden sowohl Kurse angeboten als auch Kursleiterinnen und Kursleiter ausgebildet. Ziel ist, dass die MHFA-Kurse irgendwann in ganz Deutschland angeboten werden können.

An wen richten sich die Kurse?

„Die MHFA-Ersthelfer-Kurse sind für alle interessierten Menschen geeignet, es braucht keine Vorkenntnisse“, sagt Maltese. „Das Einzige, was wichtig wäre, ist, dass man selbst psychisch stabil ist.“ Denn wer gerade selbst belastet sei, könne nur schwer anderen helfen.

Eine frühere psychische Erkrankung ist aber kein Hindernis, im Gegenteil: Diese Erfahrung könne sogar eine Bereicherung für den Kurs sein und die Teilnehmenden ermutigen, betont die Heilpraktikerin für Psychotherapie und MHFA-Instruktorin Peggy Bellmann.

Was ist das Ziel des MHFA-Ersthelfer-Kurses?

So wie auch bei einem klassischen Erste-Hilfe-Kurs niemand zur Ärztin oder zum Rettungssanitäter ausgebildet wird, kann man auch nach der Teilnahme bei einem MHFA-Ersthelfer-Kurs nicht direkt eine Praxis für Psychotherapie eröffnen. „Es geht nicht darum, Diagnosen zu stellen“, betont Bellmann. Stattdessen soll der Kurs Möglichkeiten aufzeigen, wie man auf Betroffene zugehen kann und welche Möglichkeiten es gibt, Hilfe zu erhalten. „Man bekommt sozusagen einen Werkzeugkoffer mit Handlungsempfehlungen mit auf den Weg“, sagt die Kursleiterin.

„Die Menschen sollen nach dem Kurs Personen mit psychischen Gesundheitsproblemen unterstützen können“, erklärt Maltese. Ziel sei, dass die Teilnehmenden einen Beitrag dazu leisten können, damit betroffene Personen früher professionelle Hilfe bekommen. Dabei gehe es – anders als bei der körperlichen Ersten Hilfe – nicht ausschließlich um akute Notsituationen, etwa bei Suizidgedanken. „Krisen sind eher der Spezialfall“, sagt Maltese. Die Kurse setzen schon früher an, etwa, wenn sich psychische Probleme gerade entwickeln. Gerade hier gebe es viele Handlungsmöglichkeiten, damit schwerere Krisen gar nicht erst entstehen. „Dass jemand darüber sprechen kann, wie es ihm geht, und ein Netzwerk hat, kann auch eine Wartezeit überbrücken, bis professionelle Hilfe eintrifft“, so die Psychotherapeutin.

Wie läuft der Kurs ab?

Einen MHFA-Kurs kann man in Präsenz oder als Onlinekurs besuchen. Er dauert insgesamt zwölf Stunden, die je nach Kurstyp auf zwei bis vier Termine verteilt sind. Für Unternehmen und Organisationen gibt es außerdem die Möglichkeit, Kurse für die eigene Belegschaft zu buchen. Der MHFA-Ersthelfer-Kurs besteht aus verschiedenen Unterrichtseinheiten. Ein Fokus liege in der praktischen Umsetzung, erklärt Maltese.

Was lernt man in einem MHFA-Ersthelfer-Kurs?

Im Umgang mit psychischen Erkrankungen herrscht viel Unsicherheit: Sollte man ein Problem ansprechen, und wenn ja, wie? Ist das nicht übergriffig, und wie gehe man mit der Reaktion um? „Meistens wird dann geschwiegen und weggeschaut“, sagt Maltese. Soziale Distanz führe aber dazu, dass sich die Betroffenen ausgegrenzt fühlten und es ihnen noch schlechter gehe. Der Erste-Hilfe-Kurs will dieses Totschweigen von psychischen Problemen aufbrechen und dazu beitragen, die Ängste und Unsicherheiten zu überwinden. „Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu tun“, betont Peggy Bellmann.

Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu tun. Peggy Bellmann, MHFA-Instruktorin

Primär gehe es in dem Kurs deshalb darum, auf andere zuzugehen, sagt Maltese. „Gesprächssituationen werden in Rollenspielen geübt.“ Ergänzt werde der Unterricht durch Filme und Gruppendiskussionen. Der MHFA-Ersthelfer-Kurs vermittele auch Grundwissen über die wichtigsten psychischen Störungen. „Die Teilnehmenden lernen auch zu unterscheiden, ob es sich bei einer Situation um eine akute Krise handelt, bei der sofort Hilfe her muss, oder ob eher eine längerfristige Unterstützung gefragt ist“, so die Psychotherapeutin.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt des Kurses: Die wichtigsten Stellen zu kennen, um professionelle Hilfe zu erhalten. „Erste Hilfe heißt auch: Wen hole ich mit ins Boot“, sagt Bellmann. Das könne in einer akuten Situation etwa ein sozialpsychiatrischer Dienst der Kommune sein, aber auch bei der Suche nach einer Therapeutin oder einem Therapeuten könne man Betroffene unterstützen.

Wie kann man am besten über Depressionen sprechen?

Wer vermutet, dass eine Person im eigenen Umfeld an einer Depression leiden könnte, kann dies in einem persönlichen Gespräch direkt ansprechen, rät Simona Maltese. Am besten funktioniere das, indem eigene Beobachtungen geschildert werden. „Mir ist aufgefallen, dass du dich in letzter Zeit zurückziehst und sehr niedergeschlagen wirkst“, könne zum Beispiel ein Einstieg für ein Gespräch sein. Das eröffne für die Betroffenen einen Raum, um darüber zu sprechen, was sie belastet.

Selbst bei Suizidgedanken ist den Expertinnen zufolge das konkrete Ansprechen ratsam. „Studien zeigen, dass die direkte Frage nicht dazu führt, dass die Person erst recht daran denkt“, sagt Maltese. Im Gegenteil: „Häufig empfindet die betroffene Person es als Erleichterung, dass da jemand ist, der mich sieht, versteht und für mich da ist“, erklärt Bellmann.

In einem ganz akuten Fall, wenn man eine Situation nicht mehr alleine bewältigen könne, könne man auch den Rettungsdienst rufen, so Maltese. „Wichtig ist aber, alle Schritte mit der betroffenen Person zu besprechen und nichts hinter ihrem Rücken zu tun.“

Wie kann man jemandem bei einer Panikattacke helfen?

Auch eine Panikattacke zählt zu den akuten psychischen Krisen. Sie äußere sich über vielfältige Symptome wie Schwitzen, Herzrasen, Atemnot oder Schwindel, sagt Maltese. Ein wichtiger Hinweis: Die meisten Betroffenen haben Panikattacken schon häufiger erlebt. Deshalb könne man zunächst fragen, ob die Person wisse, was gerade passiert. Möglicherweise könne sie selbst sagen, ob und welche Hilfe sie in dieser Situation brauche. „Wichtig ist auch, dass man ruhig bleibt, selbst nicht in Panik gerät, mit bestimmter Stimme spricht und sehr geduldig ist“, sagt die Psychotherapeutin. Auch dürfe man die Situation nicht verharmlosen. „Diese extreme Angst, die Betroffene erleben, fühlt sich für sie ja real an“, sagt Maltese. Gleichzeitig könne man der Person auch vermitteln, dass eine Panikattacke nicht gefährlich ist. „Die Symptome werden vorübergehen.“

Wieviel kostet der Kurs und wo finde ich einen Anbieter?

Eine Übersicht aller MHFA-Kurse gibt es auf der Seite des Projekts. Präsenzkurse werden bereits in vielen deutschen Städten angeboten, etwa in Hamburg, Dortmund, Berlin, Fulda und Freiburg. Der MHFA-Kurs kostet je nach Art und Anbieter zwischen 220 und 300 Euro pro Person.

Wer kann selbst Kurse in MHFA anbieten?

Fachpersonen können sich beim ZI in Mannheim als Instruktorinnen und Instruktoren ausbilden lassen und danach selbst MHFA-Ersthelfer-Kurse anbieten. Voraussetzung für die Fortbildung ist, dass man bereits professionelles Wissen über psychische Erkrankungen besitzt, Erfahrung im Unterrichten hat und selbst einen MHFA-Ersthelfer-Kurs besucht hat. Die Fortbildung dauert fünf Tage und kostet rund 2000 Euro.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111

(0800) 111 0 222

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de