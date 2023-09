Migräne: Wenn Kopfschmerzen den Alltag lahmlegen

Ein leichtes Pochen im Kopf, plötzlich brennt das dumpfe Zimmerlicht in den Augen, eigentlich leise Geräusche dröhnen in den Ohren: Ein Migräneanfall kündigt sich an, schlängelt sich langsam in alle Sinne und wird den Körper bald gänzlich lahm legen. Doch wie entsteht eine Migräne eigentlich, was kann eine Migräne auslösen und kann überhaupt Abhilfe geschaffen werden?

Die wichtigsten Fragen und Antworten























Was ist der Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne?

Kopfschmerzen gehören zu einer der am weitverbreitetsten Krankheitserfahrungen: Laut einer Studie des Robert Koch Instituts leiden im Schnitt mehr als die Hälfte der Deutschen mindestens einmal im Jahr an Kopfschmerzen.

Doch Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz. Die häufigsten Erscheinungsformen sind Spannungskopfschmerzen und Migräne. Insgesamt leiden ungefähr zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung an den Schmerzattacken, so die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG).

Spannungskopfschmerzen treten meist im ganzen Kopf auf, dabei ist der Schmerz drückend bis ziehend und nicht pulsierend oder pochend. Betroffene charakterisieren die Schmerzen meist als leichte bis mäßige, die sich bei körperlicher Aktivität nicht verstärken. Auch Licht- und Lärmüberempfindlichkeit können auftreten, jedoch nur gesondert von einander, nicht gemeinsam. Übelkeit, Erbrechen und Schwindel stehen bei Spannungskopfschmerzen in der Regel nicht im Vordergrund.

Migränepatienten und -patientinnen beschreiben meist einen pochenden, pulsierenden Schmerz, der mit jedem Pulsschlag zuzunehmen scheint und sich meist nur auf eine Kopfhälfte beschränkt. Körperliche Anstrengung verstärkt den Kopfschmerz. Oft steigert sich während einer Migräneattacke auch die Licht-, Geräusch-, und Geruchsempfindlichkeit. Auch können Übelkeit und Erbrechen die Kopfschmerzen begleiten. Die Beschwerden sind bei vielen Betroffenen so schwerwiegend, dass der Alltag nicht mehr problemlos gemeistert werden kann.

Wie läuft eine Migräneattacke ab?

Betroffene können sich manchmal anhand bestimmter Vorboten schon auf eine beginnende Migräneattacke einstellen. Erhöhte Reizbarkeit, Müdigkeit, exzessives Gähnen, eine starke Geruchsempflindlichkeit können Stunden und manchmal Tage vorher einen Migräneanfall ankündigen. Auch können vermehrter Hunger oder Durst auf eine beginnende Migräne hinweisen.

Auf diese Vorläuferphase folgt dann die Schmerzphase mit den oben geschilderten Symptomen. Am Ende der Schmerzphase ändert sich der pulsierende Kopfschmerz oft zu einem gleichmäßigen Kopfschmerz, der meist mit Müdigkeit einhergeht.

Laut der DMKG verläuft die Krankheit bei den meisten Betroffenen episodisch mit wiederholten Attacken ab, die sich mehrfach im Monat wiederholen, selten nur treten die Beschwerden mehrfach in der Woche auf. Eine Attacke kann unbehandelt wenige Stunden, maximal aber drei Tage anhalten. Nicht selten klagen Betroffene auch über bestimmte Begleiterscheinungen wie Depressionen oder Angststörungen.

In welchem Alter kann die erste Migräneattacke einsetzen?

Laut der Stiftung Kopfschmerz kann Migräne in jedem Alter beginnen. So haben bis zum Alter von 40 Jahren die meisten Migränepatienten und -patientinnen ihre erste Attacke erlebt, aber in der Regel setzt der erste Migräneanfall zwischen dem 10. und dem 20. Lebensjahr ein. Am stärksten sind die Beschwerden jedoch zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Mit zunehmendem Alter werden die Attacken oft weniger, bleiben in manchen Fällen sogar ganz aus.

Was ist eine Migräne mit Aura?

15 bis 25 Prozent der Patienten und Patientinnen klagen über eine Migräne mit Aura: Zickzacklinien im Sichtfeld, Wortfindungsstörungen, Taubheitsgefühle und sogar Ohnmachtsanfälle gehen dann mit der Migräneattacke einher.

Grund für die Auren ist eine angeborene Besonderheit der Reizverarbeitung im Gehirn: Das Gehirn nimmt dabei Reize früher und schneller auf und verarbeiten sie rascher. Strömen zu viele Eindrücke ein – zu schnell, zu plötzlich –, werden die Nervenzellen stark aktiviert. Dabei kann die Energieversorgung in ihnen zusammenbrechen. Das bedeutet: Die Steuerung der Nervenfunktionen entgleist. Das kann dann beispielsweise zu den typischen Sehstörungen einer Aura führen, da die Sehrinde des Gehirns viel Energie benötigt.

Wodurch kann eine Migräne bedingt werden?

Eine Migräne kann verschiedene Ursachen haben, die ihren Ursprung im betroffenen Gehirn haben. Diese Ursachen sind jedoch noch nicht ganz geklärt. Die Forschung an den Ursachen von Migräne untersucht die hirnphysiologischen Besonderheiten von Betroffenen. So gibt es im Gehirn verschiedene Bereiche, die bei wiederholten Migräneattacken eine Rolle spielen. Warum aber Besonderheiten im Hirn zu einer Migräne führen können, ist noch nicht abschließend geklärt.

Auch wird diskutiert, ob Migräne genetisch bedingt sein kann. Aber obwohl Migräne oft in Familien auftritt, muss das nicht unbedingt darauf hinweisen, dass bestimmte Gene die Erkrankung auslösen können.

Es ist außerdem möglich, so die Stiftung Kopfschmerz, dass das Gehirn von Betroffenen empfänglicher für verschiedene Stressoren ist, die eine Migräne auslösen können. So haben Wissenschaftler durch elektrophysiologische Messungen herausgefunden dass Gehirnzellen von Betroffenen besonders empfindlich auf bestimmte Reize reagieren und sich deswegen vor einer Reizüberflutung schlechter schützen können.

Was kann eine Migräneattacke triggern?

Laut der Schmerzklinik Kiel müssen bei Migräne Auslöser streng von ihren Ursachen getrennt werden. Diese Auslöser können einen Anfall triggern, oft kommt die Migräneattacke allerdings aus dem Nichts. Plötzlicher Stress, Veränderungen des Tagesrhythmus, ausgeprägte Emotionen, hormonelle Veränderungen, Auslassen von Mahlzeiten, Überanstrengung und Erschöpfung sind allerdings bekannt dafür, eine Attacke auslösen zu können. Eins haben alle diese Trigger gemein: eine plötzliche Veränderung des normalen Lebensrhythmus.

Bei den meisten Migränepatienten und -patientinnen werden Stress, Belastung und emotionale Einflüsse als die Trigger genannt, die am häufigsten einen Anfall auslösen oder verstärken können. Dabei kommt es allerdings nicht auf den Grad an Stress an, sondern auf die Veränderungen im Stressniveau. Auch wird in der Forschung ein Zusammenhang mit Migräneattacken und dem persönlichen Schlaf-Wach-Rhythmus diskutiert (siehe unten).

Samstag Migränetag?

Welche Rolle spielt der persönliche Schlaf-Wach-Rhythmus? Die Schmerzklinik Kiel berichtet von Einzelfallberichten, aus denen hervorgeht, dass bei einem kurzen Schlaf erst Migräneattacken ausgelöst werden, wenn der oder die Betroffene eine Tiefschlafphase erreicht. Entsprechend können auch besonders lange und tiefe Schlafphasen in der Nacht Migräneanfälle am nächsten Tag auslösen.

Bei vielen Migränepatienten und -patientinnen sei daher der Samstag oft ihr Migränetag. Ein wichtiger Grund dafür könnte der veränderte Schlafrhythmus am Wochenende sein. Am Samstag stehen Menschen häufig später auf, am Freitag sind sie dafür später ins Bett gegangen – eine Veränderung im Tages- und Nachtablauf, die eine Migräneattacke triggern könnte.

Können Rotwein, Käse und Schokolade einen Anfall auslösen?

Übermäßiger Alkoholkonsum kann, vor allem in Verbindung mit Nikotin und wenig Schlaf, einen Anfall triggern. Besonders Rotwein scheint dabei besonders gefährlich für Migränepatienten und -patientinnen sein, dieser setzt nämlich Serotonin frei, ein Neurotransmitter, auf den Betroffene besonders empfindlich reagieren könnten.

Auch können laut der Stiftung Kopfschmerz Inhaltsstoffe verschiedener Käsesorte, Schokolade oder Zitrusfrüchte einen Anfall auslösen. Migränepatienten mit einem erhöhten Koffeinkonsum können einen Anfall erleben, wenn der Koffeinspiegel im Blut sinkt.

Wie wird eine Migräne diagnostiziert?

Um andere Erkrankungen, auf die schwere, sich wiederholende Kopfschmerzerkrankungen hinweisen könnten, auszuschließen, ist es wichtig, sich ärztlichen Rat einzuholen. Zuvor ist es ratsam, sich über die Art der Schmerzen und Begleiterscheinungen Gedanken zu machen: Wie ist der Schmerzcharakter? Wie häufig treten die Anfälle auf und wie lange halten sie an? Je mehr Informationen der Arzt hat, umso schneller kann er zu einer Diagnose kommen. Auch ein vorab angelegtes Kopfschmerztagebuch kann dabei hilfreich sein.

Wie wird eine Migräne behandelt?

Hat der Arzt oder die Ärztin erst einmal die Migräne diagnostiziert, gibt es einige Methoden, die helfen könnten.

Bei einer leichten Attacke spricht laut Experten und Expertinnen nichts dagegen, sich schnell mit rezeptfreien Schmerzmitteln Abhilfe zu schaffen. Laut der DMKG können bei der Behandlung gegen die Kopfschmerzen auch zeitgleich Medikamente gegen die einsetzende Übelkeit eingenommen werden.

Bei mittelschweren bis starken Migräneattacken kann zu sogenannten Triptanen, gegriffen werden. Triptane wirken gefäßverengend. Wenn sich bei einer Migräneattacke die Blutgefäße erweitern, können Triptane diese wieder verengen. So wird das Schmerzsignal nicht weiter ausgesendet. Einige Studien zeigen, dass Triptane besser wirken, wenn sie früh in der Migräneattacke eingenommen werden. Laut der Stiftung Kopfschmerz ist es bei vor Einnahme von Triptanen aber unbedingt notwendig, sich ärztlichen Rat einzuholen.

Kann einer Migräneattacke vorgebeugt werden?

Regelmäßiger Ausdauersport und Muskelentspannungsverfahren, wie beispielsweise die progressive Muskelentspannung, können Migräne langzeitig positiv beeinflussen, so die DMKG.

Da viele Patienten und Patientinnen bestimmte Auslösefaktoren für ihre Migräneattacken kennen, können sie auch durch Änderungen im persönlichen Verhalten eine Migräneepisode vermeiden. Schlafentzug, das Auslassen von Mahlzeiten, zu wenig Flüssigkeit oder zu viel Stress – all das könnte eine Migräne begünstigen. Migränepatienten und -patientinnen müssen lernen, auf ihren Körper zu hören und können dementsprechend einigen Episoden vorbeugen.