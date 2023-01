﻿mRNA-Technologie: Liefert sie die Medizin der Zukunft?

Der Heureka-Moment kommt Sydney Brenner am 15. April 1960, einem Karfreitag. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Forschern, darunter François Jacob und Francis Crick, sitzt der Molekularbiologe in seinen Räumen am King‘s College in Cambridge zusammen. Eine Art informelles „Nachtreffen“ nach einer Konferenz, die am Vortag in London stattgefunden hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jacob berichtet von seinem neuesten Experiment. Er und sein Team vom französischen Institut Pasteur hatten zwei verschiedene Bakterienarten in einem Nährboden von Milchzucker kultiviert. Während die eine sofort damit begann, ein Enzym zu produzieren, um den Zucker abzubauen, fehlte der anderen dieses Enzym. Als er Letzterer das Gen für das fehlende Enzym zuführte, produzierte es die Bakterienart innerhalb weniger Minuten. Scheinbar hatte das Gen die Herstellung eines Signalmoleküls getriggert, das den Prozess beschleunigt hatte, schlussfolgerte Jacob und taufte es „Molekül X“.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Als seine Kollegen Brenner und Crick das hören, haben sie plötzlich einen genialen Geistesblitz. „Francis und Sydney sprangen auf die Füße. Sie begannen zu gestikulieren. Diskutierten in höchster Geschwindigkeit und in großer Aufregung“, schreibt Jacob später in seiner Autobiografie. Was die Forscher in diesem Moment in Ekstase versetzt hatte, sollte sich tatsächlich als medizinische Revolution herausstellen. Es war die Entdeckung der mRNA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

mRNA – was ist das?

mRNA – bis vor drei Jahren dürften nur wenige Menschen diese Abkürzung gekannt haben. Das ändert sich schlagartig, als die Corona-Impfstoffe auf den Markt kommen. Die Boten-RNA, wie sie auch genannt wird, erlebt daraufhin einen regelrechten Hype. mRNA, das steht für „messenger ribonucleic acid“. Es handelt sich dabei, einfach ausgedrückt, um eine Kopie des Erbguts, der DNA – mit dem Unterschied, dass die mRNA nicht die für die DNA typische Doppelhelix aufweist, sondern nur aus einem Strang besteht.

Um ihre Funktion zu verstehen, hilft ein tiefer Blick ins Innere der menschlichen Zellen. Wenn man so will, ist die mRNA der zelluläre Postbote. Sie transportiert genetische Informationen, die sie als Bauplan enthält, aus dem Zellkern hinaus und bringt sie zu den Ribosomen. Die Ribosomen sind die „Proteinfabriken“ einer Zelle. Dort wird die mRNA abgelesen und in Proteine umgesetzt, die dann etwa chemische Reaktionen im Körper auslösen oder beschleunigen.

Es ist diesem Postboten-Prinzip zu verdanken, dass wir so gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Denn es hat Herstellern wie Biontech, Moderna und Curevac dabei geholfen, innerhalb kurzer Zeit wirksame mRNA-Corona-Impfstoffe zu entwickeln – und damit bis heute unzählige Menschenleben zu retten. Ihre Vakzine enthalten Erbinformationen in Form von mRNA, die den Bauplan des Spike-Proteins umfasst. Ein Protein, das auf der Oberfläche des Coronavirus sitzt und ihm erlaubt, in die menschlichen Zellen einzudringen. Es ist das Erkennungsmerkmal des Erregers. Die Zellen können mithilfe des mRNA-Bauplans das Protein selbst herstellen und es den Immunzellen präsentieren, die das Virus daraufhin ausfindig machen und gezielt bekämpfen können.

Erste mRNA-Impfung ist wissenschaftliche Sensation

Es ist die 90-jährige Margaret Keenan aus Großbritannien, die den ersten mRNA-Impfstoff der Welt in den Oberarm injiziert bekommt. Ein Vakzin, das das Mainzer Unternehmen Biontech, zusammen mit dem US-Pharmariesen Pfizer, gegen Covid-19 entwickelt hatte. Mit OP-Maske, einem hellblauen „Merry Christmas“-T-Shirt und gepunkteter grauer Strickjacke sitzt Keenan im Dezember 2020 in dem Ohrensessel im Universitätskrankenhaus Coventry und lässt sich von einer Krankenschwester impfen. „Alles erledigt?“, fragt sie dann. „Alles erledigt“, bestätigt die Schwester. Als nächstes folgt großer Applaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 90-jährige Margaret Keenan (l.) bekommt im Dezember 2020 im Universitätskrankenhaus Coventry von einer Krankenschwester den Pfizer/Biontech-Impfstoff gegen das Coronavirus. © Quelle: Jacob King/PA Wire/dpa

Es ist in der Tat ein ehrfürchtiger Moment – nicht nur für die Pandemiebekämpfung, sondern auch für die Forschung. Jahrzehntelang hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran gearbeitet, die mRNA-Technologie für den Menschen nutzbar zu machen. Jahrzehntelang vergeblich.

Denn die mRNA ist nicht ganz unproblematisch. Sie ist unter anderem sehr instabil. Das heißt, sie wird in den Zellen schnell abgebaut und kann somit nur für begrenzte Zeit eine Reaktion in den Zellen auslösen. Was sich bei früheren Tests auch zeigte, war, dass sich die von den mRNA-Impfungen ausgelösten Immunreaktionen nur schwer kontrollieren ließen. Sie waren entweder zu schwach oder zu stark. Erst durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Investitionen gelingt es schließlich, die mRNA-Impfstofftechnologie, die bis zuletzt eher ein Schattendasein fristete, zu optimieren. So erzielen die Corona-mRNA-Vakzine in den klinischen Studien eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent, was die Erwartungen der Forscherinnen und Forscher weit übersteigt.

Biontech entwickelt Impfstoffe gegen Krebs

Doch die Erfolgsgeschichte der mRNA ist an dieser Stelle wohl noch nicht zu Ende. Was sich beim Coronavirus als effektive Impftechnologie erwiesen hat, soll in Zukunft auch gegen andere Krankheiten zum Einsatz kommen, hoffen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zum Beispiel gegen Krebs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Uğur Şahin und Özlem Türeci 2008 ihr Unternehmen Biontech gründen, haben sie nicht vor, einen mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Der Erreger ist zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht entdeckt. Eigentlich wollen sie die mRNA-Technologie nutzen, um einen Wirkstoff gegen Krebs herzustellen. Eine Erkrankung, an der jedes Jahr Tausende Menschen sterben. Das Coronavirus durchkreuzt zwar die Pläne des Forscherpaares, ermöglicht ihm aber auch seine mRNA-Plattform weiter auszubauen und auf die Probe zu stellen. Heute hat Biontech 14 verschiedene mRNA-Krebsimpfstoffe, die klinische Studien durchlaufen und in Zukunft die Lebenserwartung von Darm-, Prostata- oder Eierstockkrebspatientinnen und -patienten steigern sollen. „Vor dem Jahr 2030″ hofft Şahin den ersten mRNA-Krebsimpfstoff weltweit auf den Markt bringen zu können, verriet er kürzlich dem britischen Sender BBC.

Uğur Şahin (re.) und Özlem Türeci, die Gründer von Biontech, haben für ihren mRNA-Corona-Impfstoff mehrere Preise und Auszeichnungen bekommen. Dabei wollten sie ursprünglich eigentlich einen Wirkstoff gegen Krebs entwickeln. © Quelle: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

mRNA-Krebsimpfstoff birgt mehrere Herausforderungen

„Das ist der nächste therapeutische Bereich, für den das Potenzial der mRNA-Technologie erkannt wurde“, sagt Sarah Fakih, Unternehmenssprecherin von Curevac, mit Blick auf die Krebsforschung. Das biopharmazeutische Unternehmen mit Sitz in Tübingen hat nach eigenen Angaben seine Investitionen in diesem Bereich in den vergangenen Jahren noch einmal gesteigert. Doch Geld allein macht die Entwicklung eines mRNA-Krebsimpfstoffs nicht unbedingt leichter. „Es ist nicht so einfach wie bei Infektionskrankheiten“, erklärt Fakih. „Bei Viren ist relativ schnell klar, gegen welches Protein das Immunsystem trainiert werden muss, damit es das jeweilige Virus erkennt und bekämpft. Bei Krebs ist das schwieriger, denn es gibt nicht das eine Krebsprotein, das man dem Immunsystem zeigen kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Tückische an Krebszellen ist: Sie laufen unter dem Radar des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem erkennt nicht, dass die Zellen entartet und gefährlich sind, sondern nimmt sie als vollkommen natürliche Körperzellen wahr – und greift sie deshalb nicht an. Der gestörte Stoffwechsel in den Krebszellen ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Proteinen, die in gesunden Zellen normalerweise nicht vorkommen. Es gibt nun gleich zwei Herausforderungen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Erstens, sie müssen die veränderten Proteine finden, um dann ihre genetischen Informationen in die mRNA einzubauen. Dafür müssen die Tumore sequenziert werden. Zweitens, Krebs ist nicht gleich Krebs. Jede Krebserkrankung ist individuell; idealerweise bräuchte es also personalisierte Impfstoffe.

Solche personalisierten Vakzine hat Moderna nun erstmals erfolgreich bei Hautkrebspatientinnen und -patienten getestet. Das US-Biotechnologieunternehmen berichtet Mitte Dezember vergangenen Jahres, dass seine individualisierten mRNA-Krebsimpfstoffe das Sterbe- und Wiedererkrankungsrisiko um rund 44 Prozent reduziert hätten – wenn zusätzlich das Krebsmedikament Keytruda gegeben wurde. „Die Ergebnisse sind sehr ermutigend für den Bereich der Krebsbehandlung“, sagt Moderna-Chef Stéphane Bancel. Schon in diesem Jahr will das Unternehmen mit der finalen Phase-3-Studie beginnen, in der die Technologie an mehreren Tausenden freiwilligen Probandinnen und Probanden getestet werden soll.

Kommt bald ein mRNA-Impfstoff gegen Grippe?

Vielversprechende Studien gibt es auch in einem anderen Forschungsfeld: den Infektionskrankheiten. Malaria, Gürtelrose, HIV, Tuberkulose, das Respiratorische Synzytial-Virus, Lassafieber, Tollwut – auch diesen Krankheiten soll in Zukunft ein einfacher Pieks vorbeugen. An entsprechenden mRNA-Impfstoffen arbeiten die Pharmaunternehmen bereits. Von Fachleuten werden sie zum Teil schon jetzt als heiliger Gral der Medizin gepriesen. Krankheiten wie HIV, bei denen bisherige Impfstoffe versagten, könnten durch eine individuelle mRNA-Therapie bekämpft werden, und so etliche Menschenleben retten. Doch genauso könnten sich mRNA-Vakzine auch für Krankheiten eignen, für die es schon Impfstoffe mit anderen Wirkprinzipien gibt. Sie würden das Präventionsrepertoire erweitern, vielleicht sogar mit einer gesteigerten Wirksamkeit einhergehen.

Gesundheitsminister Lauterbach besorgt vor neuer Coronavirus-Variante Eine neue Coronavirus-Variante lässt derzeit die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigen. Nun äußert sich auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach besorgt. © Quelle: dpa

Die Grippe ist da ein Beispiel. Curevac arbeitet an einem solchen mRNA-Vakzin und testet gerade seine Sicherheit und Verträglichkeit. Bei dem endgültigen Impfstoff wird es sich um einen multivalenten Impfstoff handeln. Das heißt, er wirkt gegen mehrere Stämme von Grippeviren – so wie auch die bisher verwendeten Grippeimpfstoffe. Erste Daten aus der laufenden klinischen Entwicklung erwartet der Impfstoffhersteller in Kürze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Grippevakzinen zeige sich der Vorteil der mRNA, erklärt Fakih. „Sie lassen sich schneller produzieren als die proteinbasierten Impfstoffe, die aktuell für die Grippeimpfung eingesetzt werden“, sagt sie. „Und gleichzeitig können proteinbasierte Impfstoffe potenziell in ihrer Wirksamkeit variieren, da sie recht früh im Jahr produziert werden müssen, um in der nächsten Grippesaison zur Verfügung zu stehen. Für mRNA-basierte Grippeimpfstoffe könnte man die Antigene prinzipiell für die Impfung später im Jahr auswählen. Dann ist klarer, welche relevanten Stämme im nächsten Winter zirkulieren werden. Durch diesen Zeitvorteil allein könnte der mRNA-basierte Grippeimpfstoff deutlich wirksamer werden.“

Corona gibt starken Impuls für mRNA-Impfstofftechnologie

Mit Glück könnte es Ende des Jahres den ersten mRNA-Impfstoff gegen Grippe geben. Biontechs Impfstoffkandidat BNT161 durchläuft zurzeit die letzte klinische Phase-3-Studie. Voraussichtlich im August soll sie abgeschlossen sein. Auch Moderna hat einen Grippeimpfstoffkandidaten in der Phase-3-Studie. Ehe die Ergebnisse der Studien ausgewertet, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde eingereicht und bewertet wurden, dürften noch einige Monate vergehen.

Ein nicht ungewöhnliches Tempo in der Impfstoffentwicklung. Dass ein Impfstoff, basierend auf einem neuartigen Wirkprinzip, innerhalb eines Jahres zugelassen wird, wie es bei den Corona-Vakzinen der Fall gewesen ist, ist der pandemischen Ausnahmesituation geschuldet gewesen und keineswegs die Regel. Teilweise kann es bis zu zehn Jahre dauern, ehe ein neuer Impfstoff bereit ist, vermarktet zu werden.

„Die Entwicklung ist eigentlich schon erstaunlich weit bei vielen mRNA-Impfstoffen“, stellt Leif Erik Sander, Direktor der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité, fest. Die Corona-Pandemie habe einen sehr starken Impuls gegeben, um die Impfstofftechnologie weiter voranzubringen. „Das ist auch historisch gesehen ziemlich einzigartig.“ Zudem ist die Impfstoffentwicklung generell wieder attraktiver für Firmen und Investoren geworden, die vor der Pandemie nicht auf Impfungen gesetzt, sondern eher in Therapien und Medikamente für chronische Erkrankungen investiert hatten. Und auch kleinere Firmen forschen nun an neuen Vakzin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sander: Es gibt noch Verbesserungsbedarf

Das Potenzial der mRNA ist ungebrochen groß. Und doch stellt sich die Frage: Braucht es überhaupt für jede Krankheit einen entsprechenden mRNA-Impfstoff? Impfstoffforscher Sander ist überzeugt: „Man muss ganz sicher nicht für alles mRNA-Impfstoffe nehmen.“ Es gebe auch andere Technologien, die für bestimmte Infektionen sehr gut geeignet seien. „Man wird jetzt in den kommenden Jahren sehen, bei welchen Viren, welchen Indikationen sich die mRNA-Impfstoffe durchsetzen und bewähren.

Lehren für Deutschland? Wie Australien die Krankheitswelle in den Griff bekommen hat Während Deutschland mitten im Winter steckt, hat Australien die kalte Jahreszeit schon hinter sich – und das Land auf der Südhalbkugel hat etwas Spannendes geschafft: Es gelang Australien, eine Grippewelle in den Griff zu bekommen. Wie es das geschafft hat und was wir in Europa daraus lernen können, schaut sich das RND an. Lesen Sie hier

Mehr als 60 Jahre hat es gebraucht, bis aus dem unbekannten „Molekül X“, das Jacob, Brenner und Crick zufällig entdeckten, ein wirksames Heilmittel geworden ist. Ein langer Weg, der noch immer nicht zu Ende ist. Es gebe durchaus noch Verbesserungsbedarf bei den mRNA-Impfungen, sagt Sander. Schließlich handele es sich um die erste Generation dieser Vakzine. „Da verspreche ich mir schon, dass man die Technologie noch mal deutlich verbessert, so dass man etwa die Reaktogenität, also die Impfreaktionen, deutlich reduziert und die Sicherheit und Stabilität der Impfstoffe weiter verbessert.“ Ansonsten könne es langfristig Schwierigkeiten mit der Akzeptanz der Impfstoffe geben.

Denn das hat sich auch im Zuge der Corona-Pandemie gezeigt: Trotz verstärkter Aufklärung stehen viele Menschen der mRNA-Technologie noch immer skeptisch gegenüber. Die Impfstoffe seien giftig, heißt es etwa, sie würden das menschliche Erbgut verändern. Auch wenn keine dieser Behauptungen zutrifft, wird klar, dass mit neuen mRNA-Vakzinen wohl auch neue Mythen und damit Verunsicherungen aufkommen werden, denen es zu begegnen gilt. Die gute Nachricht ist jedoch: Die Pandemie hat den Wissensschatz zu den mRNA-Impfungen noch einmal erweitert. „Das, was wir heute über die Technologie wissen, und das, was wir in den letzten 20 Jahren an Wissen über die Technologie angesammelt hatten, ist nicht miteinander vergleichbar“, sagt Fakih.