Schon Mitte November könnte der Omikron-Subtyp BQ.1 das Infektionsgeschehen in der EU dominieren. Davon geht die EU-Seuchenschutzbehörde ECDC aus. Wir erklären, was das für die Corona-Lage bedeutet.

Neue Corona-Variante breitet sich in Europa aus: Was bisher über BQ.1 bekannt ist

Eine neue Corona-Variante ist in Europa auf dem Vormarsch: BQ.1. Auch bekannt unter dem Namen Cerberus – wie der gleichnamige dreiköpfige Hund aus der griechischen Mythologie, der den Eingang zur Unterwelt bewacht. Wie die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC kürzlich mitteilte, ist die Virusvariante in der ersten Oktoberwoche in mindestens fünf EU-Ländern nachgewiesen worden. Darunter in Frankreich, Belgien, Irland, den Niederlanden und Italien.

Die Behörde geht davon aus, dass sich BQ.1 weiter ausbreiten wird. Bis Mitte November beziehungsweise Anfang Dezember könnte sie, zusammen mit der Unterlinie BQ.1.1, die vorherrschende Corona-Version in der EU sein. Doch wie gefährlich ist die Virusvariante? Und wie beeinflusst sie das weitere Infektionsgeschehen?

BQ.1: Größere Immunflucht dank Mutationen

Viel ist über BQ.1 noch nicht bekannt. Es handelt sich in jedem Fall um einen Subtypen von Omikron. Genauer gesagt leite sich die Virusvariante von der BA.5-Linie BE.1.1 ab, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Wochenbericht. Vorläufige Laborstudien aus Asien würden nahelegen, dass sich BQ.1 „in erheblichem Maße“ den Immunantworten entziehen kann, hieß es ferner vonseiten der ECDC.

Auch eine Studie aus den USA kam zu diesem Ergebnis. Sie ist Ende Oktober auf dem Preprint-Server BioRxiv erschienen und muss noch von unabhängigen Fachleuten überprüft werden. Die Forschenden hatten Blutproben von dreifach geimpften Mitarbeitenden des Gesundheitswesens und hospitalisierten Corona-Patientinnen und -Patienten aus der BA.1- und BA.5-Welle gesammelt und untersucht, wie gut diese bestimmte Virusvarianten neutralisieren können.

„Wir fanden eine erhöhte Neutralisierungsresistenz bei allen neuen Untervarianten, insbesondere bei den Untervarianten BQ.1 und BQ.1.1″, heißt es in der Studie. Diese Resistenz resultiere aus drei bestimmten Mutationen: N460K, R346T und K444T – wobei erstere die Schlüsselmutation sei. Alle drei sind schon von anderen Virusvarianten bekannt und betreffen das Spike-Protein, also das Oberflächenprotein, welches das Coronavirus nutzt, um in die menschlichen Zellen zu gelangen.

Wie hoch ist die Krankheitsschwere durch die neue Corona-Variante?

Was sich in der Studie auch zeigte, war eine erhöhte Fusogenität. Gemeint ist die Fähigkeit des Spike-Proteins, das Verschmelzen von Zellen auszulösen. Dadurch kann das Virus leichter Körperzellen befallen und sie infizieren. Die Ansteckungsfähigkeit steigt. So könnte auch Lungengewebe wieder anfälliger für das Virus werden. Die aktuell dominierende Omikron-Variante BA.5 infiziert eher Zellen der oberen Atemwege.

Ob BQ.1 deshalb auch mit einer höheren Krankheitsschwere verbunden ist, ist noch unklar. Die Datenlage hierzu sei noch begrenzt, teilte die ECDC mit. „Die Länder sollten weiterhin auf Anzeichen für das Auftreten und die Ausbreitung von BQ.1 achten und weiterhin empfindliche und repräsentative Tests durchführen“, sagte Andrea Ammon, Direktorin der Seuchenschutzbehörde. Auch sollten die Corona-Fallzahlen in den höheren Altersgruppen und die Zahl der schweren Krankheits- und Todesfälle genau im Blick behalten werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb am Freitag, es habe bisher keine schwere Welle der Krankenhauseinweisungen gegeben. „Wegen des guten Wetters in Europa ist aber die Entwicklung im November noch nicht vorhersehbar.“ Für Entwarnung sei es zu früh.

Funktionieren Schnelltests bei BQ.1?

Helmut Fickenscher warnt derweil vor Panikmache: „Es wird der Eindruck einer äußerst gefährlichen Variante erweckt“, sagte der Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, im Gespräch mit den „Kieler Nachrichten“. „Doch dafür, dass es sich dabei um eine Killervariante handelt, wie der Name andeutet, gibt es bislang keinerlei Anhaltspunkt.“

Die erhöhte Immunflucht von BQ.1 lässt aber zumindest darauf schließen, dass die Virusvariante wieder für einen Anstieg der Fallzahlen sorgen könnte. Dann könnte es jedoch passieren, dass nicht alle Infektionen erkannt werden: „Die aktuell auf dem Markt befindlichen Schnelltests scheinen weniger gut anzusprechen“, sagte Stephan Ott vom Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde gegenüber den „Kieler Nachrichten“. Und noch etwas ist anders: „Die Symptomatik geht – abweichend von den bisherigen Varianten – eher in Richtung Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.“

Schützen Corona-Impfungen vor schwerer Erkrankung bei BQ.1?

In Deutschland ist BQ.1 noch nicht weit verbreitet. Bislang machen die Virusvariante und die Unterlinie BQ.1.1 2,3 Prozent beziehungsweise 2,7 Prozent aller positiven Corona-Proben aus. In der 41. Kalenderwoche (10. bis 16. Oktober) verzeichnete das RKI 81 Nachweise von BQ.1 und 93 Nachweise von BQ.1.1. Allerdings weist die Behörde darauf hin, dass es einen „deutlichen Anstieg“ des Anteils beider Sublinien seit Ende August/Anfang September gibt.

Expertinnen und Experten sind jedoch optimistisch, dass eine Corona-Impfung auch gegen BQ.1 hilft. Da die Virusvariante von dem Omikron-Subtypen BA.5 abstammt, könnten gerade die angepassten BA.5-Impfstoffe, die hierzulande für Auffrischungsimpfungen genutzt werden, von Vorteil sein. Die ECDC empfiehlt die Vakzine vor allem Risikopersonen wie über 60-Jährige, Immungeschwächte, Vorerkrankte und Schwangere.