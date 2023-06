Schluss mit Nachtschweiß? Neues Medikament soll gegen Hitzewallungen in den Wechseljahren helfen

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat ein neues Arzneimittel zur Behandlung von Hitzewallungen in den Wechseljahren zugelassen. Eine Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde Ema wurde bereits beantragt. Wird sie erteilt, könnte das Mittel schon bald auch in Deutschland verfügbar sein. Die Pille „Veozah“ der japanischen Firma Astellas Pharma enthält den Wirkstoff Fezolinetant und kommt ohne hormonell wirksame Substanzen aus. Stattdessen basiert das Medikament auf einem völlig neuartigen Ansatz: Fezolinetant beeinflusst über das Nervensysstem die Wärmeregulation des Körpers. Könnte es eine Alternative für Frauen sein, die keine Hormontherapie wünschen oder bekommen können?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mathias Beyer ist als Facharzt für innere Medizin, Endokrinologie und Osteologie in einer Nürnberger Gemeinschaftspraxis tätig. Er hat viele Patientinnen mit Wechseljahresbeschwerden, die Entwicklung des neuen Medikaments verfolgt er bereits mit, seit erste Studien veröffentlicht wurden. Der Grund: „Es gibt da ganz klar eine Versorgungslücke“, sagt Beyer. Momentan verspreche nur eine Hormonersatztherapie gute Resultate bei der Behandlung von Hitzewallungen und nächtlichen Schweißausbrüchen in den Wechseljahren. Dabei werden weibliche Sexualhormone, die Östrogene, künstlich zugeführt, wenn deren körpereigene Produktion in den Wechseljahren abfällt. Oft in Kombination mit weiteren Hormonen, den sogenannten Gestagenen.

Hormone bei erhöhtem Brustkrebsrisiko zu gefährlich

Die Hormonersatztherapie war in Verruf geraten, als große Studie zeigten, dass sie das Risiko für Brustkrebs und Thrombosen erhöht. Daraufhin sei die Therapie angepasst worden, sagt Beyer. Heute gebe es Präparate, die über die Haut aufgenommen werden: So sei eine niedrigere Dosierung möglich. Weil die Hormonersatztherapie wirksam sei und auch vor Osteoporose schütze, werde sie auch weiterhin angewendet. „Allerdings nicht mehr mit der Streubüchse für alle, sondern es muss immer gut abgewogen werden“, sagt Beyer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht geeignet sei die Hormonersatztherapie für diejenigen Frauen, die bereits einmal Brustkrebs hatten oder bei denen die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken, erhöht sei, weil es eine familiäre Vorgeschichte von bösartigen Tumoren gebe. Das Risiko sei dann zu hoch. Zudem gebe es Frauen, bei denen sie nicht die gewünschte Wirkung zeige, oder die sie nicht gut vertragen. Und solche, die wegen der möglichen Nebenwirkungen einfach keine Hormonersatztherapie wünschen: „Das Brustkrebsrisiko ist ja auch nicht völlig wegzudiskutieren“, sagt Beyer.

Für all diese Frauen fehle eine Alternative, wenn sie während der Wechseljahre stark unter Hitzewallungen und Schweißausbrüchen leiden. Zwar gebe es auch pflanzliche Präparaten, diese seien bei stärkeren Beschwerden aber nicht ausreichend wirksam. Und da diese die Wirkung der weiblichen Sexualhormone nachahmen, seien ähnliche Nebenwirkungen nicht auszuschließen, sagt der Endokrinologe.

Wirkt nicht gleichermaßen gut

Ein Medikament, das wie Fezolinetant an ganz anderer Stelle ansetzt, sei deshalb grundsätzlich wünschenswert. So wurde inzwischen ein Mechanismus entdeckt, der die Hitzeschübe in der Menopause zumindest teilweise erklären kann. Mit dem Wegfall des Hormons Östrogen wird offenbar im Nervensystem die Thermoregulation gestört. Der Wirkstoff Fezolinetant blockiert den sogenannten Neurokinin-3-Rezeptor, der bei Östrogenmangel überstimuliert wird. In der Folge weiten sich die kleinen Blutgefäße in der Haut weniger und Hitzeschübe werden gelindert. Astellas Pharma ist dabei nicht der einzige Anbieter, der diesen Ansatz verfolgt: Der Konzern Bayer forscht derzeit an dem Wirkstoff Elinzanetant, der ebenfalls an Neurokinin-Rezeptoren wirken soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das scheinbar eine neue Erklärung für die Hitzeschübe gefunden wurde, sei interessant, so Beyer. Früher habe man gedacht, die Hirnanhangsdrüse sei dafür verantwortlich, weil sich deren Aktivität bei sinkendem Östrogenspiegel verändere. Das habe sich aber nicht bestätigt. Es bleibe nun allerdings abzuwarten, wie gut das neue Präparat in der Praxis wirklich wirkt. „Es klang zunächst gut, aber meine anfängliche Euphorie ist bereits etwas abgeflacht“, so Beyer. So hatte sich in der Phase-3-Studie des Herstellers die Häufigkeit der Hitzewallungen durch Fezolinetant um etwa 50 bis 60 Prozent reduziert, unter Placebo um etwa ein Drittel.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Selbst wenn sie dann nachts nur noch fünfmal statt zehnmal wegen Schweißausbrüchen aufwachen reicht das aber nicht an die Wirksamkeit der Hormonersatztherapie heran“, sagt Beyer. Mit dieser lasse sich oft Beschwerdefreiheit erreichen. Die neue Therapie wäre dann laut Beyer „besser als gar nichts“ für diejenigen, für die Hormone nicht in Frage kommen. Ein vollwertiger Ersatz wäre sie aber nicht.

Zulassung in der EU?

Zudem ist noch nicht klar, ob das Nebenwirkungsprofil des neuen Wirkstoffs auf Dauer wirklich besser ist. Zwar entfällt das Brustkrebsrisiko, das bei einer Hormonersatztherapie besteht. Es können aber Bauchschmerzen und Durchfälle auftreten und die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA warnt vor möglichen Leberschäden durch das Medikament. Deshalb sollen die Leberwerte von Patientinnen, die „Veozah“ nehmen, in den ersten neun Monaten der Therapie regelmäßig überprüft werden. Bei Symptomen, die auf Leberschäden hindeuten – wie Übelkeit, Erbrechen oder eine Gelbfärbung von Haut und Augen – sollten sich Frauen in Behandlung begeben. Patientinnen, die an einer Leberzirrhose oder schweren Nierenschäden leiden, sollen „Veozah“ laut FDA nicht einnehmen.

In der EU ist Fezolinetant bisher noch nicht zugelassen. Beyer rechnet damit, dass dies innerhalb des nächsten halben Jahres geschehen könne. Er möchte ohnehin noch beobachten, welche Erfahrungswerte mit dem neuen Wirkstoff gesammelt werden, sagt der Endokrinologe: „Wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt, warten wir immer erstmal ab, ob nicht doch noch unerwartete Nebenwirkungen auftreten.“