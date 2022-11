﻿Ryan hat ADHS: „Wenn die Wirkung nachlässt, zappel ich rum“

Oberg. Ryan bricht Regeln. Im Unterricht verweigert er, sich zu beteiligen. „Ich weiß alles, habe ich in der Schule einfach gesagt“, so der Zwölfjährige, und „ich habe ziemlich viel Ärger bekommen.“ Mit neun Jahren kommt er in die Psychiatrie, wird später in einer Hildesheimer Klinik behandelt. Die Diagnose: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Das ist jetzt vier Jahre her. Therapie und Medikamente haben ihm geholfen. Laut Bundesgesundheitsministerium sind etwa 2 bis 6 Prozent aller Kinder von ADHS betroffen. Ryan möchte anderen Betroffenen Mut machen, sich Hilfe zu holen. Besondere Pläne für sein Leben hat der Zwölfjährige schon jetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Schule hatte Ryan keine Lust. Stillsitzen war nicht sein Ding. „Ich habe im Unterricht ständig reingebrüllt“, sagt er. „Unruhe in der Schule ist ein häufiges Symptom von ADHS. Genauso Hyperaktivität wie ständiges Zappeln oder Aufstehen und Herumlaufen“, berichtet Kinderärztin und Kinderpsychologin Brigitte Ridder. Genauso aber auch der umgekehrte Fall: Eine ADHS kann auch vorliegen, wenn Kinder eher mit den Reizen aus ihrer inneren Welt beschäftigt sind und während des Unterrichts träumen.

Die Lehrer signalisierten Ryans Mutter Lydia Winkelmann, dass ihr Kind unterfordert sei. Im Alter von fünf Jahren konnte er bereits rechnen und schreiben. Den Kindern aus der Kita habe er vorgelesen, berichtet seine Mutter. Doch in der Schule bleibt er auffällig. „Ich war unruhig und jedes Mal besorgt, wenn er zur Schule gegangen ist“, erinnert sie sich. Beim Lesen war ihr Sohn ein „Vorzeigekind“, „aber auf emotionaler Ebene nicht“. Kinderärztin Ridder weiß, dass die Eltern-Kind-Beziehung häufig bei einer ADHS belastet ist. Und: Erkrankte Kinder haben wenig Selbstvertrauen in sozialen Situationen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diagnose: Symptome müssen über längeren Zeitraum bestehen

Mit neun Jahren lässt Lydia Winkelmann ihren Sohn untersuchen. Die erste Diagnose: Autismus. „Kurze Zeit später zeigte Ryan ein selbstverletzendes Verhalten.“ In einer Tagesklinik wurde die Diagnose ADHS gestellt. Eine wichtige Regel bei der Diagnostik: „Die Auffälligkeiten müssen über einen längeren Zeitraum – mindestens sechs Monate – und in verschiedenen Lebensbereichen des Kindes wie Familie, Schule und Freizeit auftreten“, so Ridder. Wird das Kind bei einem Arzt vorgestellt, sollte eine „ausführliche Befragung des Patienten und der Eltern erfolgen“, so Ridder. Kinderärzte leiten die Patienten dann weiter oder behandeln selbst.

Ryan wurde medikamentös eingestellt. Bedenken hatte seine Mutter deswegen nicht. „Mein Sohn kam mit seiner Umgebung nicht mehr klar“, erzählt sie. Seitdem nimmt Ryan morgens vor der Schule zwei Tabletten mit dem Wirkstoff Methylphenidat. In der Pause eine weitere. Sie helfen ihm über den Schultag. „Wenn die Wirkung nachlässt, werde ich aktiver, zappel rum“, sagt der Schüler. Eine medikamentöse Behandlung erfolgt ab einem mittleren Schweregrad einer ADHS, so die Kinderpsychologin, „wenn erforderlich in Kombination mit intensiver psychosozialer oder psychotherapeutischer Intervention.“

Mit dem Rücken zur Wand: Wann helfen Medikamente?

„Ich selbst stelle die Kinder nur dann auf Methylphenidat ein, wenn ich überzeugt davon bin, dass sie beziehungsweise ihre Familien mit dem Rücken an der Wand stehen“, sagt Ridder, „wenn Schule und Hausaufgaben maximal in Ansätzen gelingen, die Eltern-Kind-Beziehung deutlich belastet ist und das Kind das Gefühl hat, nichts zu können, nicht liebenswert zu sein.“ Dann allerdings möchte sie den Patienten nicht unnötig lange in dem Zustand verharren lassen, denn „bei einer solchen Ausprägung können sozialtherapeutische Maßnahmen dem Patienten nicht ausreichend helfen.“

„Niemand möchte Kinder ,ruhigstellen‘“, sagt die Ärztin. Doch ADHS-Kinder seien in der Regel unter Medikation sortierter, „anders als in der überdrehten ADHS-Zeit, in der jeder Reiz vom Kind beantwortet werden muss, mag das zu ruhig erscheinen, weil man die Kinder anders gewohnt ist“. Doch es werde nicht gelingen, das Kind kreativ und vor Ideen sprühend und gleichzeitig konzentriert zu bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mutter: Betroffene sollten sich Hilfe holen

Ähnlich verhält es sich auch bei Ryan: Seit der Diagnose und der Behandlung hat sich das Leben der Familie verbessert. „Die Krankheit“, sagt er, „gehört zu mir dazu. Jeder Mensch hat doch seine Macken.“ An den Moment, in dem die Therapie anschlug, erinnert sich seine Mutter gut: „Wir haben durchgeatmet nach dieser ganzen Tortur“, sagt Lydia Winkelmann, die selbst an ADHS erkrankt ist. Sie rät Eltern, sich Hilfe zu suchen, keine Angst vor der Diagnose zu haben. „Ob man sich medikamentös behandeln lassen möchte, muss jeder für sich entscheiden.“

Ryan hat aus seiner Krankheit Stärke gewonnen. Während seines Aufenthaltes in der Tagesklinik wuchs das Interesse des Zwölfjährigen an der Politik. Mit der Behandlung entfaltet der Zwölfjährige seine Begabung, er habe einen IQ von 129, berichtet seine Mutter. Und er will sich politisch engagieren. Seine Schwerpunkte: Klimawandel, Integration, Massentierhaltung und Wahlrecht. „Ich würde gerne schon jetzt wählen können“, sagt er. Der Schüler traf sich bereits mit Vertretern aus der Peiner Politik. Entschieden hat sich der Zwölfjährige letztlich für die Grünen. Sein Ziel: der Partei beitreten.

Trotz ADHS: Ryan will in die Politik

„Doch das geht erst mit 14 Jahren“, berichtet Brigitte Betensted vom Kreisvorstand der Grünen, die sich mit Ryan zum Gespräch verabredet hatte. Der Zwölfjährige nimmt künftig bei Versammlungen des Ilseder Ortsverbandes teil. Er möchte weiter am Ball bleiben. Denn er hat ein Anliegen: „Ich möchte beweisen, dass auch Menschen mit psychischen Krankheiten Bundeskanzler werden können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Peiner Allgemeinen Zeitung“.