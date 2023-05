„Öko-Test“: Diese drei sensitiven Sonnencremes sind „sehr gut“

Zusatzkräfte an Grundschulen

Die ersten Schritte sind die wichtigsten – gerade in der Schule. „Klassenmuttis“ wie Andrea Atas begleiten die Kinder an den Grundschulen im Stadtteil Gaarden dabei. Was in Kiel passieren würde, wenn Angebote wie diese wegfallen würden, davor warnte erst jüngst Kiels Jugend-Dezernentin Renate Treutel.