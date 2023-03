Post-Vac-Syndrom: Was wir inzwischen wissen – und was immer noch nicht

Impfungen können Nebenwirkungen verursachen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sondern gilt seit Jahrzehnten. Jede Impfung ist ein Eingriff in den menschlichen Körper. Auch die Corona-Impfung ist da keine Ausnahme: Sie kann lokale Impfreaktionen auslösen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Rötungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Oder aber schwerwiegende Nebenwirkungen wie Thrombosen – also Blutgerinnsel –, Herzmuskel- oder Herz­beutel­entzündungen und Anaphylaxie – also eine potenziell lebens­bedrohliche allergische Reaktion. Solche Komplikationen sind zwar sehr seltene Ereignisse, wie der zuletzt veröffentlichte Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zeigt. Dennoch können die Corona-Impfungen langfristige Folgen haben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat nun Hilfen für Menschen zugesagt, die nach den Corona-Impfungen unter Langzeit­schäden leiden. Am Sonntag­abend sagte er im ZDF-„heute journal“, dass er ein Programm erarbeiten werde, das die Folgen von Impfschäden untersuchen und die Versorgung der Betroffenen verbessern werde. „Das ist ein Programm, das ich so schnell wie möglich auflegen möchte“, erklärte der SPD-Politiker. „Ich bin quasi in den Haushalts­verhandlungen für dieses Geld.“ Es gehe auch darum, die Expertinnen und Experten in diesem Bereich so zu vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer guten Therapie steige.

Die Langzeitschäden der Corona-Impfungen, zusammen­gefasst unter dem Begriff Post-Vac-Syndrom, sind noch wenig erforscht. Es gibt inzwischen einige Erkenntnisse zu dem Phänomen, aber genauso viele Forschungslücken. Ein Überblick.

Welche Symptome treten beim Post-Vac-Syndrom auf?

Es gibt keine spezifische medizinische Definition für das Post-Vac-Syndrom. Folglich gibt es auch keine definierten Symptome, die darauf hindeuten. Allerdings gibt es Beschwerden, über die Betroffene vermehrt nach den Impfungen berichten. Dazu zählen Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Atemnot und Bewegungs­beschwerden. Diese Symptome sind recht unspezifisch und ähneln denen von Long Covid, also den Spätfolgen einer Corona-Infektion. Außerdem ist nicht definiert, wie lange die Symptome anhalten müssen, um vom Post-Vac-Syndrom zu sprechen. Genaue Zahlen, wie viele Menschen am Post-Vac-Syndrom leiden, gibt es nicht – was auch der fehlenden Definition geschuldet ist.

Das Post-Vac-Syndrom ist wohlgemerkt nichts, das nur im Zusammenhang mit dem Coronavirus auftritt. Auch nach anderen Impfungen wie den Grippe­impfungen können langfristige Beschwerden auftreten. Aber weil gegen Covid‑19 sehr viele Menschen innerhalb kurzer Zeit geimpft wurden, fallen seltene Neben­wirkungen nun besonders auf.

Wie häufig sind Impfneben­wirkungen?

Hier muss man zwischen Impf­komplikationen, Impfreaktionen und Impfschäden unterscheiden.

Impfreaktionen sind kurzzeitig auftretende Reaktionen auf die Impfungen. Das können zum Beispiel Kopfschmerzen, Glieder­schmerzen oder Rötungen an der Einstichstelle sein. Impfreaktionen treten häufig im Zusammen­hang mit Impfungen auf. Sie sind ein Zeichen dafür, dass sich der Körper mit den Vakzinen auseinander­setzt. Nach wenigen Tagen klingen sie wieder ab.

Unter Impf­komplikationen werden wiederum alle unerwünschten Arznei­mittel­reaktionen zusammengefasst, die über die Impf­reaktionen hinausgehen. Das können Herz­muskel­entzündungen sein, Blutgerinnsel oder Gesichts­lähmungen sein. In seinem aktuellen Sicherheits­bericht nennt das PEI eine Rate von 0,27 Meldungen über Verdachtsfälle von schwerwiegenden Neben­wirkungen pro 1000 Impfungen, die bis zum 31. Oktober 2022 bei Geboosterten auftraten. Das heißt, Impf­komplikationen sind selten bis sehr selten.

Von Impfschäden ist laut Infektions­schutz­gesetz dann die Rede, wenn die Impf­komplikationen so gravierend sind, dass sie längerfristig anhalten und nicht von selbst wieder verschwinden. Betroffenen stehen dann Kompensationen zu. Gesundheits­minister Lauterbach spricht davon, dass eine von 10.000 Impfungen zu Impfschäden führe. Belegen lassen sich die Zahlen jedoch nicht. Und sie bedeuten auch nicht, dass einer von 10.000 Geimpften unter dem Post-Vac-Syndrom leidet. Laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ vom Januar 2023 sind bisher 253 Anträge auf Entschädigungen wegen schwerer unerwünschter Neben­wirkungen bewilligt worden.

Wie entsteht das Post-Vac-Syndrom?

Warum Menschen von den Corona-Impfungen langfristige Symptome davontragen, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Es gibt verschiedene Theorien, die in den vergangenen Monaten vermehrt unter Fachleuten diskutiert wurden:

Verursacher könnte das ACE2‑Protein sein, mit dem sich das Coronavirus Zutritt zu den menschlichen Zellen verschafft. Auf diesem Protein basieren auch die Corona-Impfstoffe. Zum Beispiel enthalten mRNA-Impfstoffe – wie ihr Name schon sagt – das ACE2‑Protein in Form von mRNA. Diese sogenannte Boten‑RNA dient den Körperzellen als Bauplan, um das Protein selbst herzustellen und es dem Immunsystem zu präsentieren. Doch das ACE2‑Protein ist mehr als der Türöffner für das Coronavirus. Es beeinflusst den Flüssigkeits­haushalt und den Blutdruck des Körpers. Eine Corona-Impfung, bei dem das ACE2‑Protein dem Immunsystem präsentiert wird, könnte das Kreislauf­system unter Umständen auch überfordern. Post-Vac-Betroffene könnten eine Infektions­erkrankung gehabt haben, die unbemerkt geblieben ist, das Immunsystem jedoch beansprucht hat. Die Schutz­impfungen könnten dann das Immunsystem zusätzlich belastet haben. Die Corona-Impfungen könnten eine überschießende Immunreaktion auslösen. So entstehen Auto­antikörper, die körpereigenes Gewebe angreifen. Ursache könnte auch eine frühere Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus sein. Mehr als 90 Prozent der Menschen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit dem Erreger an. Kommt man mit dem Virus in Kontakt, bleibt es lebenslang im Körper – und zwar in einer Art Schlafzustand. Die Corona-Impfung könnte das Virus wieder reaktivieren, so eine weitere Vermutung von Post-Vac-Forschenden.

Was hilft gegen das Post-Vac-Syndrom?

Eine Behandlungsleitlinie gibt es für das Post-Vac-Syndrom nicht. Das ist auch der vielfältigen Symptomatik und der fehlenden Ursache geschuldet. Folglich gibt es auch kein Medikament gegen das Syndrom. Ärztinnen und Ärzte können nur versuchen, die einzelnen Symptome zu behandeln.

In ganz Deutschland gibt es bisher nur zwei Anlaufstellen für Post-Vac-Betroffene:

Universitäts­klinikum Marburg bietet die Spezial­sprech­stunde Post-Vax an. Betroffene können per E‑Mail an einen Termin vereinbaren. In der E‑Mail müssen die Kontaktdaten mit Name mit Geburtsdatum und Telefon­nummer genannt werden, der Zeitpunkt der Impfung oder der Corona-Infektion, die aktuellen Symptome in kurzen Stichpunkten, der zeitliche Verlauf der Symptome sowie Vorerkrankungen, Allergien und Unverträglichkeiten, ebenfalls in Stichpunkten. Weitere Infos finden Sie Dasbietet diean. Betroffene können per E‑Mail an post-covid-impfung.mr@uk-gm.de einen Termin vereinbaren. In der E‑Mail müssen die Kontaktdaten mit Name mit Geburtsdatum und Telefon­nummer genannt werden, der Zeitpunkt der Impfung oder der Corona-Infektion, die aktuellen Symptome in kurzen Stichpunkten, der zeitliche Verlauf der Symptome sowie Vorerkrankungen, Allergien und Unverträglichkeiten, ebenfalls in Stichpunkten. Weitere Infos finden Sie hier

Charité Berlin gibt es eine neurologische Post-Covid‑19-Sprechstunde. Anders als in Marburg werden hier primär Patientinnen und Patienten mit neurologischen Symptomen wie Gedächtnis­problemen, Konzentrations­schwierigkeiten oder Kopfschmerzen betreut. Die Sprech­stunden finden wöchentlich online als Video­sprech­stunden statt und kosten pro Sitzung 220 Euro. Weitere Infos finden Sie An dergibt es eine. Anders als in Marburg werden hier primär Patientinnen und Patienten mit neurologischen Symptomen wie Gedächtnis­problemen, Konzentrations­schwierigkeiten oder Kopfschmerzen betreut. Die Sprech­stunden finden wöchentlich online als Video­sprech­stunden statt und kosten pro Sitzung 220 Euro. Weitere Infos finden Sie hier

Sollte man also vorsichtshalber auf eine Corona-Impfung verzichten?

Nein. Langzeitschäden der Corona-Impfungen bleiben sehr seltene Ereignisse. Die Mehrheit der Geimpften entwickelt nur lokale Impfreaktionen, die nach wenigen Tagen wieder abklingen. Die Corona-Impfungen sind auch weiterhin ein sehr gutes Mittel, um schweren Covid‑19-Krankheits­verläufen und Todesfällen vorzubeugen. Mehrere internationale Studien kamen zudem zu dem Ergebnis, dass eine Corona-Infektion ohne Impfschutz deutlich risikoreicher ist als eine Impfung. Zum Beispiel geht eine Ansteckung häufiger mit Herz­muskel­entzündungen einher.

Wichtig ist aus Sicht von Lauterbach jetzt, dass die Langzeitfolgen einer Corona-Impfung schneller anerkannt werden. Bisher müssen Betroffene zahlreiche Stationen durchlaufen, ehe das Syndrom überhaupt bei ihnen diagnostiziert wird. Weil das Krankheitsbild immer deutlicher werde, müsse es in Zukunft schneller gehen, die Betroffenen zu identifizieren und ihnen zu helfen, forderte der Gesundheitsminister.