﻿Das Prinz-Charles-Syndrom: Welche Folgen hat ein Leben in der Warteschleife?

Hannover. Als die Queen im vergangenen Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum feierte, jährte sich auch für Prinz Charles ein Ereignis: 70 Jahre zuvor wurde er offiziell zu ihrem Nachfolger ernannt. Damals war er gerade einmal vier Jahre alt. Was macht es mit einem Menschen, so lange Zeit auf etwas zu warten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Therapeutin Yvonne Arnhold hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. In „Das Prinz-Charles-Syndrom: Ein Leben in der Warteschleife des endlosen Erbens“ erklärt sie, wie schwierig es sein kann, dauerhaft mit der Rolle als Nachfolger oder Nachfolgerin zurechtzukommen. Dabei sei Charles nicht der einzige in einer solchen Situation, schreibt Arnhold. Zwar werden nur wenige Menschen König. Aber auch in anderen Familien kommt es vor, dass jemand von klein auf auf die Rolle als Erbe oder Erbin festgelegt werde, weil er oder sie vielleicht eines Tages das Familienunternehmen übernehmen soll.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Abgesehen davon, dass schon das Warten an sich den meisten Menschen unangenehm sei, können laut Arnhold noch weitere Probleme solchen Erbenden das Leben schwer machen. So werde ihnen einerseits die Lebensaufgabe zugewiesen, sich auf den Antritt des Erbes vorzubereiten. Andererseits dürften sie sich nicht wirklich darauf freuen, weil es ja mit dem Tod der Eltern einhergehe. „Man soll alles dafür tun, sich des zu erwartenden Erbes als würdig zu erweisen, sich also wünschen, dass der Erbfall bald eintritt, aber gleichzeitig sich wünschen, dass dieser Erbfall nie eintritt, weil der, dem man das Erbe verdankt, dann ja nicht mehr unter uns weilen würde“, schreibt Arnhold in ihrem Buch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem würden sich Erben und Erbinnen dauerhaft in einer Art Prüfsituation wiederfinden, die sie aber gar nicht abschließend bestehen können: „Man soll in der Regel genau demjenigen beweisen, dass man das Erbe verdient hat, der in dem Moment nicht mehr da ist, in dem man endlich anfangen könnte zu beweisen, dass man es verdient“, so Arnhold.

Kein König, aber trotzdem nach königlichen Maßstäben bemessen

Sie sieht bei Erben und Erbinnen die Gefahr einer Double-Bind-Situation. „Double Bind“ (Doppelbotschaft) ist ein Begriff aus der Psychologie und bezeichnet Verhältnisse, die von unvereinbaren und unerfüllbaren Erwartungshaltungen geprägt sind. So sei von Charles verlangt worden, sich wie ein König zu zeigen, der er aber bisher gar nicht sein konnte. Prinz Charles habe seine Aufgabe nicht erfüllen können, weil der Platz, den er erben sollte, nicht frei war. Dennoch habe ihn die Yellow Press bereits als Versager abgestempelt, mit der Forderung, den „Dauerthronfolger“ doch in der Erbfolge gleich zu übergehen.

Zu beobachten war tatsächlich: Sobald Charles versuchte, als Thronfolger eigenen Interessen nachzugehen, wurde er dafür kritisiert, sich nicht wie ein König zu verhalten. Unter anderem wurde ihm vorgeworfen, sich zu stark politisch für Themen wie Natur- und Umweltschutz zu engagieren. Von einem König oder einer Königin wird hierbei mehr Neutralität erwartet. In einem seiner seltenen Interviews rechtfertigte sich der Prinz und betonte, er werde sich anpassen, sobald er einmal König sei. Ihm sei bewusst, dass es sich um eine andere Art von Aufgabe handele: „Ganz klar werde ich nicht die gleichen Dinge tun können wie als Thronfolger“, räumte Charles gegenüber dem Nachrichtensender BBC ein.

Auch wenn Charles teilweise eigene Wege ging – oft genug musste er sich wohl an dem ausrichten, was seine Mutter wollte. So soll er seine erste Frau Lady Diana auch auf Druck des Palastes geheiratet haben. „Wer einmal König werden will wie unser Prinz, der muss früh bereit sein für den notwendigen Drill“, schreibt Arnhold. Die Erblasser – in diesem Fall die Queen – könnten sich „das Recht nehmen, den potenziellen Erben zu gängeln und zu formen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur auf die Zukunft blicken

Arnhold sieht ein großes Frustrationspotenzial darin, dass Erben wie Charles nach zu langer Wartezeit nie ganz ihr Ziel erreichen werden, weil ihre Möglichkeiten begrenzt sind. „Man ist so eine Art Durchlaufposten, man kann dem, was man erbt, sei es eine Firma, Land, ein Haus, zwei Aktien oder das Aquarium des Vaters, nie die Prägung geben, die die Altvorderen ihm geben konnten und die die nächste Generation, die ja schon in den Startlöchern steht, ihm vielleicht geben kann.“

Prinz Charles ist heute 74 Jahre alt; selbst wenn er bei guter Gesundheit ein hohes Alter erreicht, wird er nur einen Bruchteil der Amtszeit seiner Mutter erreichen. Sein Nachfolger, Prinz William, wird bei seiner Krönung wahrscheinlich wieder jünger sein und mehr Gelegenheit haben, das Amt zu prägen. In der britischen Presse gab es daher immer wieder Forderungen, Charles sollte freiwillig zugunsten seines Sohnes verzichten. Als Charles bereits König war, schlug ein Autor des US-Magazins „The Atlantic“ in einem Kommentar vor, Charles solle nach einem Jahr als König die Regentschaft an William übergeben.

Ob und wie stark Charles unter seiner langjährigen Thronfolgerrolle gelitten hat, lässt sich nicht sicher sagen. „In einer solchen Situation kommt es stark darauf an, wie man selbst seine Lage bewertet“, sagt die Paar- und Familientherapeutin Eva-Maria Hesse. Es sei wichtig, auch in der Rolle als Erbe im Moment zu leben und sein Leben vor dessen Antritt so zu gestalten, dass man Sinn darin sieht. „Wenn man zu sehr in die Zukunft blickt, vergeudet man sein Zeit. Und wenn man tatsächlich nur wartet, empfindet man die Situation auch schnell als negativ.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Alter ist nicht entscheidend

Es sei unklar, inwieweit Charles sich das Königsein herbeigesehnt oder darauf hingelebt habe: „Er hat sich nie wirklich dazu geäußert. Vielleicht hat es ja so ganz gut gepasst für ihn“, sagt Hesse. „Ich glaube, dass er weniger unter der Rolle als Nachfolger gelitten hat als vielmehr unter seiner Familiengeschichte, der Situation mit Diana und Camilla und nun dem Konflikt mit den Söhnen.“ Dass Charles viele Jahre lang eine Therapie gemacht haben soll, sei kein schlechtes Zeichen: „Ich sehe das eher positiv, weil es jemandem hilft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.“

Vielleicht habe die Therapie Charles zu der Gelassenheit verholfen, die er heute ausstrahle und ihn trotz der langjährigen schlechten Presse offenbar selbstbewusst sein neues Amt angehen lässt. „Ich hoffe, er hat weiterhin Berater oder Therapeuten, die ihn dabei unterstützen und sein Selbstvertrauen stärken“, sagt Hesse. Ein hohes Alter müsse kein Hindernis dabei sein, eine wichtige Funktion auszufüllen. Es gebe andere Beispiele, wie die Päpste oder den US-Präsidenten Joe Biden. Ob Charles auf Druck der Presse hin eher abdanken oder aber sein Amt auskosten werde, lasse sich nicht vorhersagen. Sein Alter allein sei aber nicht entscheidend. „Jeder sollte das, was er tut, mit Leidenschaft machen und einen Sinn darin sehen“, sagt Hesse. „Das merken dann auch die Menschen um einen herum und das geht auch mit 75.“