Mehr Geld für Leistungen gefordert

Protesttag: Fast alle Apotheken blieben zu

Bundesweiter Protesttag der Apotheker gegen Lieferengpässe und Honorarkürzungen, Kundgebung auf dem Burgplatz in Düsseldorf.

Von den rund 18.000 Apotheken in Deutschland öffneten am Mittwoch gerade mal gut 1000 ihre Türen. Beim Protesttag geht es den unter anderem um bessere Arbeitsbedingungen und darum, mehr Geld für ihre Leistungen zu erhalten. Immer mehr Apothekengeben auf. Die Zahl ist heute so niedrig wie seit 40 Jahren nicht mehr.