﻿Psychedelika: Drogen oder Medizin?

Psychedelika waren lange Zeit als Drogen verrufen. Ein Image, das sich wandelt: Denn sie sollen auch heilen können. So sprach zum Beispiel Prinz Harry offen darüber, dass ihm Magic Mushrooms wie eine Medizin dabei halfen, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Und Bestsellerautor Bas Kast empfiehlt in seinem neuen Buch psychedelisch wirksame Substanzen sogar als eine von zehn Strategien für ein besseres seelisches Wohlbefinden. Tatsächlich scheinen Psychedelika Ängste und Depressionen zu lindern und werden zum Teil schon als Medikamente eingesetzt.

Die Idee, mit LSD oder Magic Mushrooms seelische Leiden zu lindern, ist nicht neu. Es gab sie schon in der Hippiezeit, sie konnte sich aber damals nicht durchsetzen. Seit einigen Jahren erlebt die Forschung auf diesem Feld nun ein Comeback und erzielt immer mehr Durchbrüche. Auch in Deutschland läuft derzeit eine Studie zur Therapie mit psychedelischen Drogen. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim testet gemeinsam mit der Charité Berlin die Substanz Psilocybin an 144 Patienten und Patientinnen mit behandlungsresistenter Depression. Dabei handelt es sich um den Inhaltsstoff der Magic Mushrooms, psychedelisch wirksamer Pilze. Psilocybin ist eine Partydroge, schon seit Langem gibt es aber Hinweise darauf, dass es die Stimmung nachhaltig aufhellen kann. So gab es schon in den Sechzigerjahren die Erwägung, Psilocybin gezielt als Antidepressivum einzusetzen. Dann wurde die Substanz in Deutschland als Rauschmittel verboten, bis ihr therapeutisches Potential wiederentdeckt wurde.

Andrea Jungaberle ist Notfallmedizinerin und Psychotherapeutin in Weiterbildung und an der aktuellen Studie mit Psilocybin beteiligt. Sie ist außerdem in einer Berliner Praxis tätig, die sich auf psychedelische Therapien spezialisiert hat. Legal eingesetzt werden darf dabei bisher in Deutschland nur der Wirkstoff Ketamin. Ketamin wird schon seit vielen Jahren als Narkosemittel verwendet und ist unter bestimmten Umständen auch zur Behandlung von Depressionen zugelassen. Jungaberle setzt Ketamin „off-label“ bei therapieresistenten Depressionen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen ein. Die Patienten oder Patientinnen nehmen in ihrer Praxis einige Male Ketamin ein, werden therapeutisch darauf vorbereitet und bei ihrem Trip und der Verarbeitung dieser Erfahrung begleitet. Treten zum Beispiel Panikgefühle oder körperliche Nebenwirkungen auf, kann Jungaberle notfalls eingreifen.

Durch Psychedelika für neue Erkenntnisse offen

Sie erklärt, warum psychedelisch wirksame Substanzen das Potential haben, psychische Krankheiten wie Depressionen deutlich zu lindern. „Bei Ketamin und anderen Psychedelika ist bekannt, dass sie sich auf die Plastizität des Gehirns auswirken. Nach der Einnahme ist ein größeres Neuronenwachstum zu beobachten.“ Das Gehirn chronisch psychisch Kranker müsse man sich wie einen englischen Rasen vorstellen: „Da wächst wenig. Aber unter dem Einfluss psychedelischer Substanzen verwandelt es sich in eine Wildblumenwiese, auf der vielleicht noch ein paar Hummeln fliegen.“

Tatsächlich gibt es auch Ähnlichkeit zur Wirkweise gängiger Antidepressiva. So sollen diese meist die Konzentration des Botenstoffs Serotonin im Gehirn erhöhen, der auch als „Glückshormon“ gilt. Von psychedelischen Substanzen wie LSD, Psilocybin oder DMT (Wirkstoff von Ayahuasca) sei bekannt, dass sie an den gleichen Rezeptoren wie Serotonin wirken, sagt Jungaberle. Das bedeutet, dass sie vermutlich eine ähnliche Wirkung auslösen können wie das Hormon. MDMA hingegen sorge für eine erhöhte Freisetzung von Serotonin. Auch weitere psychedelische Substanzen wie Ketamin würden den Stoffwechsel oder die Empfindlichkeit für Neurotransmitter beeinflussen, die sich auf das Befinden auswirken.

Was außerdem therapeutisch genutzt werden kann, ist die psychedelische Erfahrung selbst. Psychedelisch leitet sich von den altgriechischen Begriffen Psyche = Geist und delos = offenbar ab. Psychedelisch wirksam bedeutet, dass eine Substanz das Bewusstsein verändert oder – wie es oft beschrieben wird – erweitert. Und genau das ist bei einer klinischen Depression erwünscht. „Als sogenannte ‚dirty drugs‘ haben psychedelische Substanzen viele verschiedene Wirkungen“, sagt Jungaberle. „Sie kommen dadurch anders mit sich selbst in Kontakt. Es kommunizieren Hirnareale, die sonst nicht miteinander kommunizieren. In der Phase nach der Sitzung ist man für neue Erkenntnisse und Erfahrungen offen, das können wir für die therapeutische Indikation nutzen.“ Dass sich das Bewusstsein der Patienten und Patientinnen durch den Drogentrip verändert, soll ihnen helfen, neue Sichtweisen einzunehmen und alte, schädliche Denkmuster abzuschütteln.

Therapeutin rät von Eigenexperimenten ab

Die Therapie mit Ketamin, die Jungaberle anbietet, ist derzeit noch eine Selbstzahlerleistung und kostet rund 3000 Euro. Das liege daran, sagt sie, dass in der Praxis ein spezialisiertes Team aus Psychiaterinnen und Anästhesisten arbeite und drei bis vier therapeutische Sitzungen pro Woche erforderlich seien. Wer psychedelische Substanzen unter Aufsicht einnehmen möchte, kann das auch im Ausland tun: In den Niederlanden werden betreute Retreats mit Psilocybin angeboten, in Mexiko mit dem psychedelisch wirksamen Pflanzenextrakt Ayahuasca. Auch hierbei können die Kosten aber bis zu mehrere Tausend Euro betragen. Und es handelt sich meist nicht um echte therapeutische Settings, sondern eher um Selbsterfahrungsworkshops. Hinweise auf eine positive Wirkung gibt es trotzdem: So hatte eine Gruppe australischer Forschender 53 Teilnehmende eines Ayahuasca-Rituals vor und nach der Sitzung einen standardisierten Fragebogen zum psychischen Befinden ausfüllen lassen. Sieben Tage und einen Monat nach dem Ritual erzielten die Teilnehmenden niedrigere Werte auf der Skala für Stress, Depressionen und Angst.

Weil echte Therapien mit psychedelischen Substanzen teuer oder schwer zugänglich sind besteht die Gefahr, dass Menschen mit psychischen Krankheiten sich einfach eigenhändig Drogen besorgen. „Ich rate aber gerade psychisch Kranken von Eigenexperimenten ab“, sagt Jungaberle. „Falls jemand psychisch stabil ist, ist ein schlechter Pilztrip vielleicht nur unangenehm. Falls nicht, kann er sich auch stärker negativ auswirken.“

Risiken richtig abwägen

Selbst in der begleiteten Therapie seien psychedelische Substanzen nicht völlig gefahrlos. „Es ist ein disruptiver Eingriff, er würfelt das Gehirn durcheinander. Das kann zwar helfen, es kann aber auch ein unerwünschter Zustand sein, wenn er anhält“, sagt die Therapeutin. Es komme darauf an, die Risiken richtig einzuschätzen und die Patienten und Patientinnen gut auszuwählen. Wer durch eine Manie oder bipolare Störung vorbelastet sei, für den sei das Verfahren nicht geeignet. Bei Ketamin zum Beispiel gebe es zwar so gut wie keine Gefahr, dass es Psychosen auslösen könne. Bei LSD schon – vor allem beim Mischkonsum mit anderen Substanzen, der beim Eigengebrauch oft üblich sei. Eine Suchtentwicklung sei hingegen bei klassischen Psychedelika ausgeschlossen.

Jungaberle hofft, dass in den kommenden Jahren weitere Psychedelika zur Behandlung psychisch Kranker zugelassen werden. MDMA, ein Wirkstoff der oft in Ecstasy-Pillen enthalten ist, habe das Potential, bei posttraumatischen Belastungsstörungen zu helfen. Psilocybin und LSD könnten bei Süchten, Ängsten und Depressionen helfen, die zum Beispiel nach einer tödlichen Diagnose auftreten. In Australien etwa dürfen MDMA und Psilocybin bei psychischen Erkrankungen bald schon auf Rezept verschrieben werden. Würden solche Therapien in Deutschland zugelassen, könnten sie eines Tage vielleicht auch erstattet werden – bis dahin sei es aber wohl noch ein weiter Weg, glaubt Jungaberle. Das liege auch daran, dass gängige Antidepressiva sehr günstig sind. Obwohl diese nicht jeder und jedem helfen, ist dadurch die Hürde größer, dass Alternativen von den Krankenkassen bezahlt werden.

„Wir hoffen aber natürlich, dass diese Therapien irgendwann für jeden zugänglich werden“, sagt Jungaberle. Die Behörden seien bei diesem Thema „gar nicht mehr so abgeneigt.“ Mit Vorurteilen hat sie bei ihrer Arbeit trotzdem noch zu kämpfen, obwohl sie sich im legalen Rahmen bewegt und wissenschaftlich fundierte Forschung betreibt. Der „Therapie mit Drogen“ haftet immer noch ein Stigma an. Ihre Praxis wollte vor einiger Zeit eine Stellenanzeige im Magazin eines großen Berufsverbandes schalten. Die Annonce wurde abgelehnt: Weil darin das Wort psychedelisch vorkam.