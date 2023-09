﻿„Schmerz ist nicht Körper oder Psyche, sondern beides“

Werden Schmerzen nur durch körperliche oder auch durch seelische Leiden verursacht? Tatsächlich hängt beides untrennbar miteinander zusammen. Teil einer Behandlung chronischer Schmerzen ist heute deshalb oft eine psychologische Schmerztherapie: Sie kann helfen, die Beschwerden besser zu verstehen, und trägt dazu bei, sie zu lindern.

Claudia Christ ist Internistin und Psychotherapeutin und bietet Weiterbildungen zum Thema psychosomatische Grundversorgung an. „Schmerzen sind sehr individuell und subjektiv“, sagt Christ. „Daher ist es bei der Therapie chronischer Schmerzen immer auch wichtig, wie es jemandem gerade geht, ob er soziale Unterstützung erfährt, Freunde hat und ob er beruflich Anerkennung erfährt. Die Frage ist auch, wie jemand mit sich selbst umgeht. Wir leben in einer sehr hektischen Zeit, in der die Entspannung oft zu kurz kommt.“ Chronischer Stress könne die Schmerzschwelle senken – also die Grenze, ab der ein äußerer Reiz als Schmerz empfunden wird.

Frühe Kindheit prägt Schmerzempfinden

Dabei wird unsere Schmerzwahrnehmung nicht nur durch unser aktuelles Befinden beeinflusst, sondern auch durch unsere Lebensgeschichte: „Wenn jemand frühkindlichen Stress erlebt, wirkt sich das auf die Zellen unseres Gehirns aus, die Erfahrung bleibt hängen“, sagt Christ. „Als Erwachsener ist man dann anfälliger für Ängste und Depressionen und hat eine niedrigere Schmerzschwelle“, erklärt die Therapeutin. Weitere Faktoren könnten die individuelle Schmerzwahrnehmung verändern. Es gebe sogar Hinweise darauf, dass die Zusammensetzung der Bakterien in unserem Darm Einfluss auf das allgemeine Schmerzempfinden hat.

In einer psychologischen Schmerztherapie würden zum einen Entspannungsverfahren erlernt: „Die wirken sich auf das vegetative Nervensystem aus und es werden weniger Stresshormone ausgeschüttet“, sagt Christ.

Mit den Methoden der Verhaltenstherapie werde zudem ein neues Konzept von Schmerz erarbeitet: „Anstatt zu denken: ‚Ich habe Schmerzen, ich kann nichts machen‘, ist es zum Beispiel hilfreicher, sich zu sagen: ‚Ich habe Schmerzen und kann dies und jedes machen‘“, so Christ. Die Therapie könne Betroffenen helfen, eine aktivere Haltung einzunehmen, wodurch sie dann auch meist motivierter seien, rauszugehen und sich zu bewegen. Das wiederum kann sich positiv auf die Schmerzen auswirken.

Ambulante Versorgungslücke

Normalerweise wird die psychologische Schmerztherapie als Baustein der sogenannten interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie angeboten. Psychologen und Psychologinnen, Ärzte und Ärztinnen, Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen arbeiten dabei in spezialisierten Zentren eng zusammen. In der ambulanten Versorgung gebe es hingegen eine Versorgungslücke, sagt Christ.

Schmerz ist oft auch ein körperliches Signal, wenn ich mich ständig überfordere. Tamina Brinkschmidt, Fachärztin für Anästhesie, spezielle Schmerztherapie und Psychotherapie

Schmerzpatienten und ‑patientinnen, die außerhalb der Zentren psychologische Unterstützung suchen, könnten sich zwar direkt an einen Therapeuten oder eine Therapeutin wenden. Die Kosten würden aber nur dann von den Kassen übernommen, wenn darüber hinaus eine Depression, Ängste oder eine sogenannte Anpassungsstörung diagnostiziert würden. Zudem hätten niedergelassene psychologische Psychotherapeuten und ‑therapeutinnen oft keine oder zu wenig Erfahrung damit, wie sich zum Beispiel invasive medizinische Eingriffe oder eine Krebsdiagnose – als möglicher Grund für die Schmerzen – traumatisch auswirken können.

Nicht zuletzt könnten Schmerzpatienten und ‑patientinnen auch in Eigenregie versuchen, Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelentspannung oder das autogene Training zu lernen, rät Christ. Kurse werden in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Viele Videos mit Fantasiereisen oder Anleitungen zu Entspannungsübungen seien auch online gratis verfügbar.

Ausgeschlossen zu sein löst Schmerzen aus

Tamina Brinkschmidt ist Fachärztin für Anästhesie, spezielle Schmerztherapie und Psychotherapie. Sie hat an den Leitlinien für die interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie mitgearbeitet, deren fester Bestandteil die psychologische Schmerztherapie ist. Das Therapiekonzept beruht auf dem „bio-psycho-sozialen Schmerzmodell“: Laut deutscher Schmerzgesellschaft wird dabei berücksichtigt, dass es neben körperlichen auch „geistige, gefühlsmäßige und soziale Einflüsse“ gibt, „die das Schmerzgeschehen reduzieren oder verstärken können“.

Anstatt zu denken: „Ich habe Schmerzen, ich kann nichts machen“, ist es zum Beispiel hilfreicher, sich zu sagen: „Ich habe Schmerzen und kann dies und jedes machen.“ Claudia Christ, Internistin und Psychotherapeutin

Oft sei es kaum zu trennen, ob ein Symptom rein psychisch oder rein körperlich bedingt sei, sagt Brinkschmidt. „Und Schmerz ist oft auch ein körperliches Signal, wenn ich mich ständig überfordere.“ Bei Patienten und Patientinnen mit Depressionen könne zum Beispiel das erste Symptom ein massiver Kopfschmerz sein. „Und falls jemand große Probleme am Arbeitsplatz hat oder ständig Geldsorgen, kann das dazu führen, dass sich Schmerzen chronifizieren. Umgekehrt kann es passieren, dass jemand, der nach einem Unfall lange an starken Schmerzen leidet, auch psychisch instabil wird.“ In Studien sei auch beobachtet worden, dass es so etwas wie den „Ausgeschlossenheitsschmerz“ gibt: „Wenn wir uns von anderen abgelehnt oder ausgeschlossen fühlen, werden im Gehirn die gleichen Areale aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen“, sagt Brinkschmidt.

Antidepressiva helfen bei Schmerzen

Eine der wichtigsten Aufgaben der psychologischen Schmerztherapie sei es, das Krankheitsverständnis zu erweitern: „Schmerz ist nicht Körper oder Psyche, sondern beides.“ Nicht jeder gestehe sich gerne ein, dass sein Leiden auch Folge einer psychischen Belastung sein kann: „Wenn man heute sagt, dass etwas psychisch bedingt ist, heißt das für viele immer noch, schwach zu sein oder nicht richtig zu funktionieren.“ In der Therapie könnten Betroffene dann mehr Selbstachtsamkeit lernen, so die Expertin. Außerdem würden sie dazu angeleitet, den Schmerz in ihr Leben zu integrieren. „Viele beißen sich an der Vorstellung fest, der Schmerz müsse weg“, sagt Brinkschmidt. Es gebe die Vorstellung, nur durchhalten zu müssen, oder ihn fortschieben zu wollen. Das löse nur zusätzlich Stress aus.

In der multimodalen Schmerztherapie werden Betroffene immer parallel medizinisch behandelt. Allerdings habe sich gezeigt, dass gerade chronische Schmerzpatienten und ‑patientinnen oft weniger gut von der Behandlung mit klassischen Schmerzmitteln profitieren. Stattdessen könnten Antidepressiva helfen, sagt Brinkschmidt – Medikamente also, die eigentlich bei psychischen Leiden verschrieben werden: „Antidepressiva wirken auf die Schmerzleitung und körperlich dämpfend und können bei chronischen Schmerzen effektiver sein.“

Eines der Therapieziele sei es, dass der Schmerz nicht mehr ständig im Zentrum der Wahrnehmung stehe. Dabei gehe es nicht darum, sich abzulenken: „Der Schmerz ist weiter da, aber man kann lernen, ihm die Macht zu nehmen und gleichzeitig noch viele andere Dinge in seinem Leben zu sehen.“