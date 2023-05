﻿Das Comeback der Raucherecke – Die Generation Z greift wieder zur Kippe

Ennepetal. Tim Bach war 17, als er das erste Mal an einer Zigarette zog. Gerade war er von Köln in die Provinz gezogen, in ein 30.000-Einwohner-Örtchen namens Ennepetal, kurz vor Wuppertal. Hier, an der neuen Schule galt es nun, Kontakte zu knüpfen. Und die fand man dummerweise am besten an einem ganz bestimmten Ort: in der Raucherecke.

Ein Klassenkamerad habe ihn mitgenommen, erzählt Tim, zu diesem Waldrand außerhalb des Schulgeländes, wo man immer neue Leute kennenlernte. Zunächst habe er einfach nur dabei gestanden, später seien ihm auch Zigaretten angeboten worden. Erst habe er sich noch geweigert, erinnert sich der Schüler. „Aber irgendwann war ich dabei“.

Heute von den Kippen loszukommen sei fast ein Ding der Unmöglichkeit. Er versuche zumindest, seinen Konsum zu reduzieren. Von 30 Zigaretten am Tag rauche er nur noch zwischen fünf und zehn. Ganz lassen allerdings kann Tim es aber nicht. Am schlimmsten sei es auf Partys, sagt der Schüler, da wo alle rauchen. Dann gebe es kaum etwas Schöneres als eine Zigarette zum Bierchen – und all die guten Vorsätze, die Bedenken um die eigene Gesundheit, die Pläne, endlich weniger zu rauchen, seien dahin.

Tim raucht seit er 17 Jahre alt ist. Inzwischen engagiert er sich in einem Anti-Rauch-Projekt – und versucht selbst, von den Kippen loszukommen. © Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Anteil junger Raucher sprunghaft gestiegen

Die Geschichte von Tim steht symbolisch für Tausende junger Menschen zwischen 14 und 17 in ganz Deutschland – zumindest wenn man einer wissenschaftlichen Befragung namens Debra glaubt. Demnach ist der Anteil der jungen Raucherinnen und Raucher im Jahr 2022 sprunghaft gestiegen – auf 15,9 Prozent. 2021 hatte der Anteil in dieser Gruppe bei nur 8,7 Prozent gelegen. Noch schlimmer sieht es bei den 18- bis 24-Jährigen aus: Hier rauchen sogar mehr als 40 Prozent. In den vergangenen Jahren waren die Zahlen kontinuierlich gesunken und lagen zuletzt auf einem absoluten Tiefstand.

Die Studienautoren zeigten sich bei einer ersten Veröffentlichung der Ergebnisse Ende vergangenen Jahres Jahres besorgt über die Entwicklung. Auch der Gesundheitsminister kommentierte die Zahlen: Sie seien ein „sehr großer Grund zur Sorge“, so Karl Lauterbach (SPD) gegenüber dem „Spiegel“. „Wir werden die Daten jetzt genau analysieren. Und dann müssen wir uns Maßnahmen für besseren Jugendschutz überlegen.“

Aber auch heute, im Frühjahr 2023, ist noch immer unklar, wie der Anstieg zu erklären ist. Debra-Leiter Daniel Kotz mutmaßt, dass der Trend mit den Krisen der vergangenen Jahre zusammenhängen könnte. Stress angesichts finanzieller Sorgen oder die Erfahrungen der Corona-Zeit könnten demnach begünstigen, dass mit dem Rauchen angefangen werde. Das Rauchverhalten steige in allen Altersgruppen, zeitverzögert zeige sich das auch bei Jugendlichen. Wissenschaftliche Belege für diese Theorie gibt es jedoch nicht.

Klausurstress und rauchende Freunde

Eine, die es besser wissen müsste, ist Anna Lena Steinbach. Tims Mitschülerin ist heute 18 Jahre alt – und fiel damit im vergangenen Jahr in genau in die Zielgruppe, die für die Debra-Studie untersucht wurde. Für sie ist das Rauchen vor allem „Stresskompensation“, wie sie sagt.

Die Nervosität vor Klausuren und Tests spiele eine Rolle, sagt Anna Lena. Es sei dann verlockend, die ein oder andere zu rauchen, um vor der Prüfung runterzukommen. „Und natürlich auch nach der Klausur, wenn man total aufgedreht ist. Dann raucht man eine, und es ist wieder okay.“

Natürlich weiß die 18-Jährige, dass all das nur im Kopf passiert, dass das Nikotin dem Gehirn die vermeintliche Entspannung vorgaukelt. Aber für diese rationalen Erkenntnisse sei es längst zu spät. Freunde hätten sie einst dazu gebracht, erstmals an einer Kippe zu ziehen. Dann habe sie sich monatelang durchgeschnorrt, bis sie sich schließlich eingestanden habe, dass sie nun wohl selbst Raucherin ist. Irgendwann habe sie sich dann selbst ihre erste Packung gekauft.

Liegt es an Corona?

Corona und Krisen allerdings waren weder bei Anna Lena noch bei Tim Auslöser für ihr Rauchverhalten. „Corona hat für mich nicht zwangsläufig mehr Stress bedeutet als der ganz normale Alltag“, sagt Tim. Allerdings, sagt Anna Lena, habe in dieser Zeit der Einfluss durch Freunde enorm zugenommen.

Vor der Pandemie habe man sich mit vielen unterschiedlichen Leuten getroffen, etwa auf Partys, erzählt sie. Während Corona sei es nur noch möglich gewesen, sich heimlich im kleineren Kreis zu treffen. „Man hatte dann nur noch diesen einen Freundeskreis für eine lange Zeit. Und wenn da ein, zwei geraucht haben, dann war man auch ganz schnell dabei.“ Auch die Möglichkeiten der Aktivitäten seien stark begrenzt gewesen. Rauchen sei schließlich auch ein „Langeweileding“, sagt Anna Lena.

Dass der Anstieg junger Raucherinnen und Raucher aber unmittelbar mit der Pandemie zusammenhängt, glauben Tim und Anna Lena nicht. Stattdessen, so die beiden Schüler, könne es sich vielmehr um ein popkulturelles Phänomen handeln.

Mehr Raucher in Netflix-Produktionen

Anzeichen dafür gibt es durchaus. Die Ästhetik der Neunzigerjahre ist seit einigen Monaten bei jungen Menschen stark auf dem Vormarsch. Man hört das in der Musik, sieht das an Mode und Frisuren, die junge Menschen heute tragen. Und man sieht es nicht zuletzt in Filmen und Serien. Hier ist das Comeback der Zigarette längst angekommen.

Der Streamingdienst Netflix stand zuletzt in der Kritik, weil die Darstellung von rauchenden Personen in dessen Produktionen kontinuierlich zunimmt. Eine Studie der Antirauchergruppe Truth Initiative kritisierte 2019 insbesondere die Retroserie „Stranger Things“. Hier tauchte die Kippe in der zweiten Staffel der Serie um 44 Prozent öfter auf als noch in der Premierenstaffel. Auch in anderen beliebten Produktionen stiegen Darstellungen von Rauchern, etwa in „Orange is the New Black“ oder „Unbreakable Kimmy Schmidt“.

Netflix kündigte nach der Kritik an, alle Darstellungen von Tabakkonsum in zukünftigen Produktionen, die für Jugendliche ab 14 freigegeben werden sollen, auszuschließen. Eine Ausnahme würde man nur aus Gründen der historischen Richtigkeit machen.

Rauchende Serienheldinnen

Auch Anna Lena und Tim aus Ennepetal fällt das auf – nicht zuletzt in Jugendserien sei die Zigarette allgegenwärtig. Tim nennt etwa die Netflix-Produktion „Sex Education“ – Hauptfigur und Heldin Maeve greift hier regelmäßig zur Zigarette. „Vermutlich dient es dazu, die Figur realistischer dazustellen“, sagt Tim. Maeve habe schließlich viele Probleme und sei daher Stressraucherin. Rauchende Figuren in solchen Produktionen vermittelten häufig einen „extravaganten, außergewöhnlichen Vibe“, wie Anna Lena sagt. „Und das schaut man sich viel zu leicht ab“.

Rapper mit eigenen Tabakprodukten

Noch größer allerdings sei der Einfluss in der Musik. Am Tisch sitzt auch Denise, deren Name für diesen Artikel geändert wurde – sie möchte nicht, dass ihre Eltern von ihrem Rauchverhalten erfahren. Denise hat eine E-Zigarette dabei, die ein buntes Muster trägt. Es ist ein Produkt der Hamburger Gangsterrap-Kombo 187 Straßenbande.

„Im Rap ist das Thema rauchen ein Riesending“, sagt Denise. Die Stars der Szene würden nicht nur Shishatabak und sogenannte Vapes auf den Markt bringen – auch in ihren Songs und Musikvideos würde das Rauchen von Zigaretten ständig thematisiert.

Denise erinnert sich an gleich mehrere Songs des Rappers Samra. Im Track „Marlboro Rot“ etwa rappt der 28-Jährige die Zeilen „Weißer AMG, schwarze Lunge und Sigara, der Wagen brennt wie das Blut in meinen Adern“ oder: „Marlboro Rot, aber fühle mich wie John Player“. Im Musikvideo zum Song „Nur sie darf“ ist Rapper Ufo361 knapp drei Minuten rauchend zu sehen – und das ausgerechnet an einer Tankstelle. Und im Track „Bass“ bekundet Rin seine Liebe zur Zigarette: „Doch kauf‘ mir Secondhandmantel Helmut Lang (ich liebe Kippen). Ich will Bass (ich liebe Kippen), sie will Bass (ich liebe Kippen)“. „Ich kann mir gut vorstellen, dass sich junge Leute das abgucken“, sagt Denise.

Schüler sollen Schülern helfen

Tims Schule, das Berufskolleg Ennepetal, hat auf den Negativtrend inzwischen reagiert. Seit dem vergangenen Sommer zieht hier eine eigens dafür ausgebildete Gruppe von Schülerinnen und Schülern durch die Klassen und klärt Mitschülerinnen und Mitschüler über die Gefahren des Rauchens auf. Gleichzeitig werden Konzepte erarbeitet, um die Schule und das Umfeld möglichst rauchfrei zu gestalten. All das ist Teil des Modellprojekts „Specht“ (Suchtprävention an Berufsbildenden Schulen), an dem sechs Schulen in Nordrhein-Westfalen teilnehmen – auch Tim, Anna Lena und Denise engagieren sich hier. Dass sie selbst rauchen, spielt dabei keine Rolle – es geht vielmehr um den Austausch auf Augenhöhe.

Schulsozialarbeiterin Vanessa Nierlich unterstützt Jugendliche am Berufskolleg Ennepetal, wenn sie das Rauchen aufgeben wollen. © Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Darüber hinaus bietet die Schule weitere Suchtpräventionsprojekte an. Künftig soll die Rauchprävention zusätzlich den Weg in die Unterrichtsfächer finden, wie Schulsozialarbeiterin Vanessa Nierlich dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt. Dann soll auch in Fächern wie Sport, Wirtschaft, Biologie oder Englisch über das Rauchen und andere Suchtgefahren gesprochen werden – ohne, dass dafür ein eigenes Fach oder Projekt eingerichtet werden muss.

Erste Erfolge der Bemühungen zeigen sich bereits: Einige Schülerinnen und Schüler seien an die Gruppe um Tim herangetreten, mit dem Wunsch, das Rauchen endlich aufzugeben. Braucht jemand dabei Unterstützung, hilft Schulsozialarbeiterin Nierlich weiter – sie hat für diesen Anlass Fortbildungen besucht. Auch eine Zusammenarbeit mit der Suchtberatungsstelle der Caritas gibt es, zudem seien weitere Ausstiegshilfen geplant. Nierlich sagt aber auch: Speziell zum Thema Rauchen habe bislang keiner der Schülerinnen und Schüler diese professionelle Hilfe in Anspruch genommen.

Umwelt ist wichtiger als die Gesundheit

Die eigene Gesundheit scheint bei den jungen Raucherinnen und Rauchern ohnehin nur eine untergeordnete Rolle zu spielen, wie Tim erzählt. „Viele haben eher Stress mit ihren Eltern und möchten deshalb von der Kippe wegkommen“, so der Schüler.

Einen erstaunlich hohen Stellenwert nehme inzwischen aber auch der Umweltaspekt ein: Bei der Herstellung von Tabak fallen jährlich 84 Millionen Tonnen CO₂ an, Billionen Zigarettenstummel landen in der Natur. Ein Umstand, der in den Gesprächen unter den Schülerinnen und Schülern immer wieder thematisiert werde.

Auch für Tim ist das Grund genug, das Rauchen zumindest zu reduzieren. Ganz von den Kippen wegzukommen, hält der Schüler jedoch aktuell für wenig wahrscheinlich. Das Thema sei in seinem Umfeld fest verankert, ein Großteil seiner Freundinnen und Freunde rauche inzwischen. Und alleine aufzuhören, sagt Tim, das sei „unfassbar schwer“.