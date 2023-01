Muss man vor einer Narkose Angst haben, Dr. Comberg-Büll?

Kiel. Was passiert mit dem Körper während einer Narkose? Warum fallen Menschen nach nur wenigen Sekunden in einen tiefen Schlaf? Und muss man vor einer Narkose Angst haben? Darüber sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller in der neuen Folge von „Wohldosiert – der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten“ mit der Anästhesistin Dr. Gunda Comberg-Büll aus Kiel.

Die in einer Gemeinschaftspraxis in Wellingdorf niedergelassene Fachärztin für Anästhesiologie erzählt, wie sie Patienten die Angst vor der Narkose nimmt und wie im Vorgespräch mögliche Risikofaktoren aufgrund von Vorerkrankungen besprochen und geklärt werden. Dabei räumt sie auch mit den Mythen auf, wie viele Stunden vor einer OP nichts mehr gegessen und getrunken werden darf.

Zudem spricht Gunda Comberg-Büll darüber, welche Aufgaben sie als Anästhesistin während einer Operation hat und wie die Nachbetreuung der Patienten aussieht. Sie erklärt, warum sie eine gelungene Narkose mit einem Flug vergleicht und warum eine gute Narkose dazu führen kann, dass Patienten das Gefühl haben, während einer Operation im OP-Saal aufgewacht zu sein.

Einmal in der Woche entlocken Rieke Beckwermert und Steffen Müller im Podcast „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ Expertinnen und Experten aus der Region Antworten zu aktuellen gesundheitlichen Fragen. Zu hören sind alle neuen Folgen jeden Donnerstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.