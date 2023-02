﻿Wie gefährlich sind Infektionskrankheiten für Kinder, Dr. Ankermann?

Folge 20 von „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“: Rieke Beckwermert und Steffen Müller sprechen mit dem Chefarzt der Kinderklinik vom Städtischen Krankenhaus Kiel, Dr. Tobias Ankermann, über Atemwegserkrankungen bei Kindern und was passieren muss, damit die Stationen bei einer neuen Infektionswelle nicht an ihre Belastungsgrenzen stoßen.

Kiel. Im Dezember 2022 stießen Kinderkliniken bundesweit an ihre Kapazitätsgrenzen. Eine riesige Infektionswelle, unter anderem mit dem RS-Virus, führte dazu, dass viele Kinder mit schweren Atemwegserkrankungen in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Einige Kliniken mussten junge Patienten abweisen. Auch das Städtische Krankenhaus in Kiel (SKK) war betroffen. In der neuen Folge von „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“, spricht der Chefarzt der Kinderklinik am SKK, Dr. Tobias Ankermann, was geschehen muss, damit es bei einer erneuten Infektionswelle nicht wieder zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommt.

Außerdem sagt Tobias Ankermann, ob im kommenden Dezember wieder mit einer solchen Krankheitswelle zu rechnen ist und erklärt, bei welchen Krankheitssymptomen Eltern mit ihren Kindern in die Klinik oder in die Notfallbehandlung außerhalb der regulären Sprechzeiten kommen sollten.

Der Chefarzt erläutert zudem, wie lange Medikamente wie Fiebersaft oder Paracetamol genommen werden können, und warum es manchmal ausreichen kann, auf klassische Hausmittel wie Wadenwickel oder Tee mit Honig zurückzugreifen.

