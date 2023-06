Rennfahrer tot nach Zeckenstich: Gibt es Fleckfieber auch in Deutschland?

Der Rennfahrer Douglas Costa und seine Verlobte sind an einer Erkrankung gestorben, die man Rocky-Mountain-Fleckfieber nennt. Bei einem Ausflug aufs Land in der Nähe der brasilianischen Hauptstadt São Paulo war das Paar von Zecken gestochen worden und wurde so mit dem Erreger infiziert. Als die beiden einige Tage später wegen schwerer Symptome das Krankenhaus aufsuchten, konnte ihnen nicht mehr geholfen werden.

Das Rocky-Mountain-Fleckfieber wird durch eine Infektion mit dem Bakterium Rickettsia rickettii ausgelöst. Zwei bis 14 Tage nach dem Stich einer infizierten Zecke machen sich als erste Symptome Kopfschmerzen und Fieber bemerkbar, dazu können Übelkeit, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Bindehautentzündungen und Muskelschmerzen kommen. Bei den allermeisten Infizierten breitet sich dann ein charakteristischer Hautausschlag über den ganzen Körper aus. Dieser besteht zunächst aus Papeln, die sich dann zu großen roten Flecken entwickeln, wovon sich der Name der Krankheit ableitet.

Unbehandelt häufig tödlich

Beim Rocky-Mountain-Fleckfieber können ernste und teils lebensgefährliche Komplikationen auftreten, wie Blutgerinnungsstörungen, Seh- und Hörstörungen, Nierenversagen, Herzrhythmusstörungen oder eine Entzündung von Hirn- und Hirnhäuten. Besonders gefährdet für schwere Verläufe sind Kinder unter zehn Jahren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Unbehandelt verläuft die Krankheit laut Robert Koch-Institut (RKI) in 20 bis 80 Prozent der Fälle tödlich. Wenn sie rechtzeitig mit Antibiotika behandelt wird, sterben etwa 3 bis 5 Prozent der Infizierten. Das Rocky-Mountain-Fleckfieber kommt vor allem in den südöstlichen Staaten der USA und in Mittel- und Südamerika vor. Übertragen wird es dort nach RKI-Angaben meist von der Hundezecke oder Waldzecken sowie in Lateinamerika durch Cayenne-Zecken.

In Deutschland kommt die Krankheit nicht vor. Gelegentlich treten zwar andere Formen von Rickettsien-Erkrankungen auf. So kann durch Zeckenstiche des gemeinen Holzbocks, der in Deutschland häufigsten Zeckenart, das Bakterium Rickettsia helvetica übertragen werden. Es löst ein Zeckenfieber aus, bei dem es zu einer Perimyokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels und des Herzbeutels kommen kann sowie zu Fieber mit und ohne Ausschlag. Auch die Bakterien Rickettsia slovaca und Rickettsia raoultii können in Deutschland laut Zeckenatlas des RKI von Zecken übertragen werden und können dann die Krankheit Tibola (tick-borne lymphadenopathy) auslösen, eine fieberhafte Allgemeininfektion.

Andere Fleckfieber verlaufen milder

Laut Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin verlaufen diese und ähnliche Rickettsien-Fleckfieber, die in Deutschland vorkommen können, aber vergleichsweise mild. Das häufiger schwer verlaufende Rocky-Mountain-Fleckfieber, an dem Douglas Costa gestorben war, bildet demnach eine Ausnahme unter den Rickettsien-Erkrankungen.

Immer wieder werden dagegen auch andere, in Deutschland nicht heimische Zeckenarten durch Zugvögel eingeschleppt. Diese können dann auch theoretisch fremde Krankheitserreger in sich tragen. So gelangen laut RKI jedes Jahr Larven oder Nymphen von Hyalomma-Zecken mit Zugvögeln nach Deutschland, einer besonders großen Zeckengattung, die üblicherweise in Teilen Asiens, Afrikas und Südosteuropas verbreitet ist. 2019 hatte sich in Deutschland ein Mann nach dem Stich einer Hyalomma-Zecke mit Rickettsien infiziert und war an einem Fleckfieber erkrankt. Bei dem Erreger handelte es sich aber um Rickettsia aeschlimannii, ein Bakterium, das weniger gefährlich als der Erreger des Rocky-Mountain-Fleckfiebers ist. Das Fieber konnte mit Antibiotika erfolgreich behandelt werden.

Zu den bedeutendsten durch Zecken übertragenen Infektionskrankheiten in Deutschland gehören laut RKI zum einen die bakterielle Erkrankung Borreliose, eine Bakterieninfektion und die Viruserkrankung Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).