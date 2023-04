Warum zu viele Antibiotika für Tiere dem Menschen schaden – und umgekehrt

London. Wo Nutztiere große Mengen an Antibiotika erhalten, ist auch die Wahrscheinlichkeit von antibiotikaresistenten Keimen beim Menschen höher – und umgekehrt. Diesen Zusammenhang hat ein internationales Forscherteam bei der Analyse von weltweiten Daten zu Antibiotikanutzung und -resistenzen gefunden. Jährlich würden fast 100.000 Tonnen Antibiotika für die Tierzucht verkauft, schreibt die Gruppe um Laith Yakob von der London School of Hygiene and Tropical Medicine der University of London im Fachmagazin „The Lancet Planetary Health“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Antibiotikaresistenzen sorgen jedes Jahr für Millionen Tote

Antibiotika sind gegen Bakterien wirkende Substanzen. Durch genetische Veränderungen können die Erreger jedoch Resistenzen gegen die Wirkstoffe entwickeln, die sie zudem an andere Bakterienarten weitergeben können. Bei Resistenzen gegen mehrere oder gar alle verfügbaren Antibiotika spricht man von multiresistenten Erregern. Die WHO schätzt, dass inzwischen jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen sterben, weil Antibiotika bei ihren Infektionen nicht anschlagen.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatte Ende 2022 berichtet, dass im Europäischen Wirtschaftsraum jährlich mehr als 35.000 Menschen aufgrund von Antibiotikaresistenzen sterben. In Deutschland sind es nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) jährlich etwa 2500 Menschen allein durch multiresistente Erreger, hinzu kommen Tausende Todesfälle im Zuge von Einzelresistenzen. Unnötige und falsche Anwendungen so weit wie möglich zu vermeiden, gilt als wichtige Maßnahme gegen die Ausbreitung von Resistenzen.

Zusammenhänge zwischen Mensch und Tieren

Yakob und Kollegen untersuchten verschiedene Einflüsse auf die Antibiotikaresistenz. Sie bauten aus mehreren Quellen die nach ihren Angaben umfassendste Datenbank zu Antibiotikaresistenzen auf. Außerdem nutzten sie Daten hinsichtlich Bevölkerung, Umwelt und Sozioökonomie von der Weltbank, der WHO und Datenbanken der Vereinten Nationen (UN). In umfangreichen statistischen Analysen fanden sie verschiedene Zusammenhänge.

Die Untersuchungen bestätigten den grundlegenden Trend, dass bei Menschen in einer Region antibiotikaresistente Keime umso häufiger vorkommen, je mehr Antibiotika ihnen verabreicht werden. Dasselbe gilt für die Nutztiere Rind, Schwein und Huhn. Zudem stehen diese beiden Bereiche der Auswertung zufolge in Verbindung: Eine höhere Gabe von Antibiotika bei Nutztieren ist im Mittel mit einem deutlich höheren Wert für resistente Keime beim Menschen verbunden. Umgekehrt besteht auch ein statistischer Zusammenhang zwischen dem Antibiotikakonsum beim Menschen und resistenten Keimen bei Nutztieren.

Forscherteam: Strengere Vorschriften für Antibiotikaeinsatz

In Deutschland ist das Niveau antibiotikaresistenter Bakterien im globalen Vergleich unterdurchschnittlich – trotz eines sehr hohen Antibiotikaverbrauchs in der Tierhaltung. Die Forschenden schließen aus solchen Abweichungen, dass es weitere Faktoren gibt. Demnach kommen antibiotikaresistente Keime in einem Land zum Beispiel umso häufiger vor, je höher die Sterberate wegen unzureichender Hygienemaßnahmen liegt. Resistente Erreger gibt es zudem umso häufiger, je niedriger das Bruttoinlandsprodukt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Gestaltung von Eingriffen rund um dieses ganzheitliche Bild von Resistenzen wird von entscheidender Bedeutung sein, um das anzugehen, was sich schnell zu einer der größten Bedrohungen für die globale Gesundheit entwickelt hat“, sagt Yakob. Die Forscherinnen und Forscher empfehlen strengere Länderrichtlinien und Vorschriften für den Einsatz und die Verschreibung von Antibiotika bei Tieren und Menschen. Darüber hinaus sollten im Hinblick auf Antibiotika die staatliche Steuerung sowie Transparenz und Rechenschaftspflicht, insbesondere in den Ländern mit der höchsten Krankheitslast, verbessert werden.

Antibiotikarückstände auch in Gewässern zu finden

Eine im Januar vorgestellte Studie hatte ergeben, dass Antibiotikarückstände vor allem in Gewässern Indiens, Chinas und weiterer Länder Asiens für potenzielle Resistenzhotspots sorgen. Abwässer und Kläranlagen scheinen Hauptquellen für die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen in diesen Regionen zu sein, wie das Team um Nada Hanna vom Karolinska Institut in Stockholm im Fachjournal „The Lancet Planetary Health“ erläutert.

Antibiotika können aus Abwässern und Abfällen etwa von Kommunen, Krankenhäusern und Pharmafirmen in Flüsse, Seen, Meere und Grundwasser gelangen. Mit solchen Medikamenten behandelte Menschen und Tiere scheiden einen erheblichen Teil der Substanzen in biologisch aktiver Form über Urin und Fäkalien aus. Im Gebiet der von der WHO definierten Westpazifischen (WPR, einschließlich China) und Südostasiatischen Region (SEAR, einschließlich Indien) gelangen etwa 80 bis 90 Prozent des Abwassers ungeklärt in Gewässer, wie es in der Analyse hieß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Resistenzen gegen solche Mittel gehören inzwischen zu den häufigsten Ursachen für Todesfälle weltweit. Mit mehr Antibiotikarückständen in der Umwelt steigt die Gefahr für die Entstehung weiterer dagegen resistenter Erreger und neuer Resistenzwege. China und Indien gehören zu den weltweit größten Produzenten und Verbrauchern von Antibiotika.

RND/dpa