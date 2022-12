RKI: 53.745 Corona-Neuinfektionen und 211 Todesfälle

Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand (Archivbild).

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen bei 228,1. Am Vortag hatte der Wert bei 210,8 gelegen. In Verbindung mit dem Coronavirus gab es demnach 211 Todesfälle.