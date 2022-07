Kosten bei Bürgertest: Kassenärzte-Vereinigungen wenden sich an Bundesgesundheitsminister

Für die weitere Abrechnung von Corona-Bürgertests mahnt die Kassenärztliche Bundesvereinigung Rechtssicherheit an. Denn diese sind inzwischen nicht mehr für alle kostenlos. Der Vorstand der KBV richtete sich in einem Schreiben an Gesundheitsminister Karl Lauterbach.