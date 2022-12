Anstieg der Corona-Neuinfektionen: RKI meldet Inzidenz von 204,2

Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden (Symbolbild).

Die Corona-Inzidenz steigt an. Wie das Robert Koch-Institut meldet liegt der Wert am Dienstagmorgen bei 204,2. Am Vortag betrug die Inzidenz noch 195,1.