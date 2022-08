RKI registriert 36 295 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 302,9 angegeben.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt am am Samstagmorgen bei 302,9. Am Freitag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 312,5 gelegen