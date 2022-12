RKI registriert 41.431 Corona-Neuinfektionen

Weihnachten mit Maske? Grippefallzahlen überdurchschnittlich hoch

Weihnachten wurde in den vergangenen Jahren oft mit Abstand, Maske und in kleiner Runde gefeiert. Corona und die Grippewelle könnten auch in diesem Jahr für ungewöhnliche Festtage sorgen. Denn die Zahl an Atemwegserkrankungen ist überdurchschnittlich hoch.