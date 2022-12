RKI registriert 45.331 Corona-Neuinfektionen

Kinderpneumologe zum RS-Virus: „Der Mangel an Pflegekräften schlägt jetzt brutal durch“

Aktuell wird Deutschland von einer schweren RSV-Welle erfasst. Viele Kinderkliniken stoßen an ihre Belastungsgrenzen – nicht weil es an Betten, sondern weil es an Personal fehlt. Was das für den Klinikalltag und die Behandlung der kleinen Patienten bedeutet, darüber spricht Kinderpneumologe Dr. Martin Wetzke im Interview mit dem RND.