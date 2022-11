RKI registriert 78.629 Corona-Neuinfektionen

China: Industriegebiet in Zhengzhou abgeriegelt

In China haben Behörden das Industriegebiet in der Stadt Zhengzhou abgeriegelt. Bereits in der letzten Woche machten die Corona-Fälle in der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou Schlagzeile, weil sich die dort unter Quarantäne stehenden Angestellten über eine mangelhafte Versorgung beklagt hatten. Ein Zusammenhang wurde bisher nicht bestätigt.