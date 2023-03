RKI: Zahl der Vergiftungen nach Botox-Magenbehandlung in der Türkei steigt weiter

In Deutschland werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Vergiftungen nach Botox-Behandlungen in der Türkei auftreten. Das RKI spricht inzwischen von 27 Betroffenen, einige liegen auf der Intensivstation.