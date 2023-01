Schon wieder Heuschnupfen? Wie der Klimawandel die Pollensaison beeinflusst

Hannover. Die vergleichsweise milden Temperaturen in den vergangenen Tagen haben für Allergiker und Allergikerinnen unangenehme Nebenwirkungen: Die Hasel blüht in manchen Regionen bereits seit Dezember, die Erle steht kurz vor der Blüte. Ist das normal?

„Das ist der Trend“, erklärt Christina Endler vom Deutschen Wetterdienst. Die Meteorologin verweist auf den Nationalen Klimareport, der unter anderem die Pflanzenentwicklung im Blick behält. Demnach haben Haselnusssträucher in Deutschland in der Zeit von 1961 bis 1990 statistisch gesehen etwa Anfang März geblüht. „In den vergangenen 30 Jahren hat sich das im Schnitt bereits um zweieinhalb Wochen nach vorne verschoben.“ Gleichzeitig würde sich aber auch die Vegetationsperiode verlängern. Die Folge: Die Pollensaison wird länger, die Leidenspause der Allergiker und Allergikerinnen kürzer. „Eine Tendenz, die sich fortsetzen wird“, sagt Endler.

Längere Vegetationsperiode

Eine Allergie ist eine chronisch verlaufende Erkrankung. Es handelt sich dabei um eine Fehlfunktion des körpereigenen Immunsystems, das überempfindlich auf eigentlich harmlose Stoffe wie Blütenpollen reagiert – so, als würden diese eine ernsthafte Bedrohung des Körpers darstellen.

Dieser falsche Alarm schrillt immer häufiger: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat die Häufigkeit von Allergien seit den 70er-Jahren in Ländern mit westlichem Lebensstil stark zugenommen. Laut einer Erhebung von 2019/2020 berichtet fast ein Drittel der erwachsenen Frauen und Männer in Deutschland, von Allergien betroffen zu sein.

Mehr Stress, mehr Pollen

Der Klimawandel verlängert jedoch nicht nur die Pollenzeit. „Hitze, Trockenheit und Schadstoffe verursachen Stress, auf den die Pflanzen mit einer verstärkten Pollenproduktion reagieren“, sagt Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin bei Helmholtz Munich. Dadurch würden mehr Allergene in den Umlauf kommen, was wiederum würde zu mehr Allergien führt.

„Außerdem werden die Pollen aggressiver“, sagt die Medizinerin: „Denn gestresste Pflanzen entwickeln andere Pollen als ungestresste Pflanzen. Um sich zu schützen, produzieren sie spezielle Eiweiße, also Abwehrproteine, die ihr Immunsystem stärken. Doch auf diese Eiweiße in den Pollen reagieren Allergiker besonders.“ Das hätten zahlreiche Tests in der Klimakammer, aber auch Untersuchungen im Freien ergeben.

Klimawandel macht Pollen „aggressiver“

„Der Klimawandel hat aber nicht nur einen negativen Einfluss auf die Pflanzen, die mehr und aggressivere Pollen produzieren, er macht auch unsere Schleimhäute anfälliger“, erklärt Traidl-Hoffmann. Untersuchungen hätten gezeigt, wie Pollen die Schleimhäute lähmten, die dadurch nicht oder kaum noch in der Lage sind, Viren abzuwehren. „Das betrifft auch die Infektion mit dem Corona- und dem Grippe-Virus.“ Starker Pollenflug beeinflusse massiv die Empfänglichkeit für Viruserkrankungen.

Die Wissenschaftlerin rechnet in Zukunft mit einem „erweiterten Pflanzenspektrum“. So breite sich beispielsweise das beifußblättrige Traubenkraut, das eigentlich in Nordamerika beheimatet ist, immer stärker in Europa aus. „Problematisch ist, dass das Protein des Traubenkrauts eine Art Zwilling zum Protein des heimischen Beifußes ist“, erklärt die Expertin. „Die sehr aggressiven Pollen treffen bei uns also auf eine relativ große Bevölkerungsgruppe, die bereits wegen des heimischen Beifußes sensibilisiert ist.“

Besseres Frühwarnsystem gefordert

„Neben dem Klimawandel, der unbedingt abgemildert werden muss, brauchen wir dringend ein Frühwarnsystem“, sagt Traidl-Hoffmann. „Die Pollenmessung funktioniert derzeit nur in Bayern flächendeckend“, kritisiert die Wissenschaftlerin. Man benötige aber für ganz Europa verlässliche Daten, um entsprechend reagieren zu können.

Außerdem setzt sich Traidl-Hoffmann für einen Aktionsplan Allergie ein, der umfangreiche Aufklärung beinhalten soll. „Das schließt die konsequente medizinische Aus- und Fortbildung ein.“ Es gebe bereits gute Therapien wie die Hyposensibilisierung, um Allergien erfolgreich zu behandeln.