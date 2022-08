Weltweit müssen Frauen viel Geld für Tampons und Binden ausgeben. Schottland wirkt dem nun entgegen und verteilt in öffentlichen Gebäuden gratis Hygieneartikel. Eine weltweit einzigartige politische Entscheidung.

Ab Montag den 15. August ist es soweit: An öffentlichen Orten werden Tampons und Binden in Schottland gratis erhältlich sein.

Vor zwei Jahren hat das schottische Parlament beschlossen, Frauen künftig kostenlos Tampons und Binden zur Verfügung zu stellen. Weltweit war dies eine einzigartige politische Entscheidung.

„Der Zugang zu kostenlosen Menstruationsprodukten ist von grundlegender Bedeutung für Gleichberechtigung und Würde“, erklärte die schottische Ministerin für soziale Gerechtigkeit, Shona Robison, am Sonntag in einer Mitteilung.

Bereits seit 2018 erhalten Schülerinnen und Studentinnen in allen Schulen, Hochschulen und Universitäten Hygieneartikel kostenlos. Das 2020 verabschiedete Gesetz sorgt nun dafür, dass jeder Zugang zu diesen Produkten erhalten kann. Ab Montag sind Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen verpflichtet, Menstruationsartikel jedem Menschen, der sie benötigt, zur Verfügung zu stellen.

Auf diese Neuerung ist das schottische Parlament besonders stolz: „Wir sind stolz darauf, die erste nationale Regierung der Welt zu sein, die solche Maßnahmen ergreift“, so Robinson. Einstimmig hatte das Parlament 2020 für das Gesetz gestimmt

