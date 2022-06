Lauterbach stellt Sieben-Punkte-Plan für den Corona-Herbst vor

Der Corona-Fahrplan für den Herbst ist umfangreich: Gleich sieben Maßnahmen, die eine weitere Infektionswelle in den kommenden Monaten verhindern sollen, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin vorgestellt. Gleichzeitig mahnte er zu weiterer Wachsamkeit wegen der aktuellen Sommerwelle.