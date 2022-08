Frau Mayr, es heißt, Schwangere seien voll von Glückshormonen. Das mag bei vielen so sein, aber eben nicht bei allen. In der bundesweit tätigen Selbsthilfeorganisation Schatten & Licht e.V. beraten Sie Frauen, die während der Schwangerschaft an Depressionen erkranken. Wie unterscheiden sich diese von den Wochenbettdepressionen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaum. Depressionen vor und nach der Geburt zeigen denselben Krankheitsverlauf und dieselben Symptome. In beiden Fällen haben die Betroffenen große Zukunftsängste und kreisen meist um die Frage, ob die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, richtig war. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Kind ungeplant war oder ob die Betroffenen jahrelang versucht haben, ein Kind zu bekommen.

Sie haben gerade die Symptome angesprochen. Welche sind das?

Die Betroffenen sind meistens trauriger als sonst und meiden Kontakte. Viele essen und schlafen weniger als üblich, stattdessen grübeln sie fast ohne Unterbrechung. Sie kommen morgens kaum hoch, weinen sehr viel und haben Angst vor allem, was auf sie zukommt. Zudem überfordert sie der Haushalt zunehmend. Auch einfache Aufgaben werden dann plötzlich zu einer Herausforderung. Ich selbst konnte während meiner Depression kaum schlafen, hatte Angst vor der Nacht und permanente Unruhe. Das ist typisch: Getrieben zu sein – ohne wirklich etwas zu tun, weil man ja die ganze Zeit grübelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Birgit Mayr ist seit 17 Jahren ehrenamtliche Beraterin in der bundesweit aktiven Selbsthilfeorganisation Schatten und Licht e.V. für Frauen mit Depressionen und Angststörungen rund um die Geburt. Nach der Geburt ihres ersten Kindes stürzte die heute 46-Jährige in eine Wochenbettdepression. Nach zweieinhalb Jahren erlitt sie einen Rückfall – so stark, dass sie sich zur Behandlung für mehrere Monate in eine psychiatrische Klinik begab. Heute will die Augsburgerin Frauen in ähnlichen Situationen helfen. Hauptberuflich arbeitet sie als Industriekauffrau. © Quelle: privat

Mit der Geburt eines Kindes ändert sich für viele das Leben grundsätzlich. Angst vor der Zukunft und vor der Geburt haben die meisten – auch wenn sie nicht an Depressionen erkranken. Wie lässt sich erkennen, welche Ängste normal sind und welche krankhaft?

Das wichtigste Merkmal ist, dass die Ängste nicht mehr aufhören. Dass sie zu Endlosschleifen werden und ständige Unruhe auslösen – häufig in Verbindung mit dem Bedürfnis zu weinen. Wenn ein solcher Zustand über zwei, drei Wochen anhält, spricht das für eine Depression.

Bemerken Betroffene ihre Schwangerschaftsdepressionen in der Regel selbst – oder eher die Angehörigen?

Bei mir habe ich es damals selbst gemerkt – gleichzeitig aber auch meine Mutter. Sie hat schnell erkannt, dass ich Hilfe brauche und mich animiert, diese auch zu suchen. Das ist aber längst nicht immer so. Häufig sagen Angehörige: Das ist normal. Oder: Deine Hormone spielen verrückt. Dann dauert es weit länger, bis Betroffene merken, dass sie Hilfe brauchen. Gerade weil es immer wieder heißt, Schwangere müssten glücklich sein. Es gebe nichts schöneres, als Kinder zu bekommen. Mittlerweile bekomme ich allerdings immer wieder auch Anrufe von Angehörigen, die sagen: Ich glaube, meine Partnerin ist depressiv. Was soll ich tun?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade in der Schwangerschaft und danach haben viele Frauen Angst vor dem Alleinsein.

Was sollen Angehörige tun?

Vor allem: Die Partnerin nicht allein lassen. Gerade in der Schwangerschaft und danach haben viele Frauen Angst vor dem Alleinsein. Zusammen rausgehen ist gut, sich bewegen, Tageslicht tanken. Und dafür sorgen, dass es regelmäßige Mahlzeiten gibt. Das schlimmste, was man tun kann, ist Sätze sagen wie: Das wird schon wieder. Oder: Reiß dich zusammen. Wenn das ginge, würde man es machen. Sofort. Aber es geht eben nicht. Und es wird auch nicht einfach so von selbst wieder.

Wenn eine Betroffene bei Ihnen anruft, wie läuft eine Beratung dann ab?

Das Wichtigste ist, dass ich gleich am Anfang sage, dass sich die Betroffene jederzeit wieder melden kann. Wer an Depressionen leidet, kann sich zu kaum etwas motivieren. Auch nicht zum Telefonieren, erst recht nicht mit Fremden. Da gilt es deutlich zu machen, dass man sich für seine Krankheit nicht schämen muss. Dann gehen wir zusammen die bestehende Symptomatik durch und ich erzähle davon, wie es bei mir war. Das hilft vielen bereits. Zu wissen, dass sie nicht allein sind. Anschließend stelle ich die ganze Palette an Möglichkeiten vor. Vom autogenen Training über Meditation und alternative Therapien, Gesprächstherapien bis hin zu Medikamenten.

Gerade bei Medikamenten ist mir wichtig zu sagen, dass diese manchmal die beste Option sind, gerade bei schweren Depressionen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Medikamenten, die in der Schwangerschaft und in der Stillzeit in großer Zahl getestet wurden. Zuletzt stelle ich Listen mit örtlichen Ansprechpartnern zur Verfügung. Denn was nützt einem bei einer Schwangerschaftsdepression ein Therapeut, der Wartezeiten von einem halben Jahr hat?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es Personengruppen, die besonders häufig betroffen sind?

Ich nehme es so wahr, dass viele Betroffene sehr perfektionistisch sind und auch im Alltag viele Ängste haben. Zudem hatten viele Frauen mit Schwangerschaftsdepressionen bereits vorher schonmal mit Depressionen zu kämpfen. Aber natürlich längst nicht alle. Ansonsten stelle ich keine Regelmäßigkeiten fest. Bei mir melden sich Ärztinnen genauso wie Arbeiterinnen genauso wie Arbeitslose. Frauen, die ihr Kind allein großziehen werden, genauso wie Frauen, die in einer Großfamilie leben. Was aber durchaus auffällig ist, ist die Tatsache, dass die Anzahl der Frauen, die in der Schwangerschaft an Depressionen erkranken, in unserer Beratung stark zugenommen haben.

Ist das eine Corona-Folge?

Das glaube ich nicht. Corona kam vielleicht noch obendrauf. Aber diese Tendenz gab es schon vorher, und Corona hat sich hier nicht besonders bemerkbar gemacht. Das Entscheidende bei einer Schwangerschaftsdepression ist ja vor allem die Schwangerschaft – und weniger das Zeitgeschehen. Ich gehe eher davon aus, dass sich einfach mehr Frauen trauen, sich Hilfe zu suchen, weil Depression als Krankheit enttabuisiert wird.

Website mit Hilfsangeboten, Forum und Kontaktadressen: www.schatten-und-licht.de. Hotline für Betroffene: +49 (0) 8293 965864

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter