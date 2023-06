Forschern gelingt offenbar erstmals Züchtung menschlicher Embryos

Boston. Einem Forschendenteam ist es nach eigenen Angaben gelungen, embryoähnliche Strukturen aus menschlichen Zellen herzustellen. Das berichtet der „Guardian“. Die britische Tageszeitung beruft sich auf einen Vortrag der Entwicklungsbiologin Magdalena Zernicka-Goetz von der Jahrestagung der International Society for Stem Cell Research in Boston, in dem sie die Forschungsergebnisse erstmals präsentierte.

Um die sogenannten synthetischen Embryos zu züchten, sollen die Forschenden jeweils eine einzelne Stammzelle verwendet haben. Die künstlich hergestellten Embryos seien den echten sehr ähnlich. Fachleute weisen jedoch darauf hin, dass die Ergebnisse bislang nicht seriös einzuschätzen sind, da noch keine Studie mit nachvollziehbaren Daten vorliegt. „Dies könnte ein wichtiger wissenschaftlicher Schritt sein“, sagte Alfonso Martinez Arias, Entwicklungsbiologe von der spanischen Universität Pompeu Fabra, „aber wir müssen erst den vollständigen Bericht und die Daten sehen, bevor wir solche Behauptungen aufstellen können.“

Rechtlicher Rahmen für Forschung fehlt

Die synthetischen Embryos sollen laut den Forschenden weiterführende Einblicke in die menschliche Entwicklung geben. So könnten sie dabei helfen, die Auswirkungen genetischer Störungen und biologische Ursachen wiederholter Fehlgeburten zu verstehen.

Der Vorteil der embryoähnlichen Strukturen wäre, dass an ihnen rein rechtlich in vielen Ländern die frühe Embryonalentwicklung möglicherweise besser erforscht werden könnte – auch wenn dadurch neue ethische Fragen aufgeworfen würden. Echte Embryos, die sich nach der Verschmelzung von Spermium und Eizelle bilden, stehen unter einem besonderen rechtlichen Schutz.

„Es besteht ein dringender Bedarf an Regelungen, die einen Rahmen für die Herstellung und Verwendung von aus Stammzellen gewonnenen Modellen menschlicher Embryos schaffen“, sagte James Briscoe, Wissenschaftler am Francis Crick Institute in London. Je mehr die synthetischen Embryos den echten menschlichen ähneln würden, desto wichtiger würden klare Vorschriften und Leitlinien für ihre Verwendung. „Es ist wichtig, dass die Forschung und die Forscher in diesem Bereich behutsam, sorgfältig und transparent vorgehen.“

Kann aus den Embryos Leben entstehen?

Die Forschung an synthetischen Embryos schreitet immer weiter voran: Entwicklungsbiologin Zernicka-Goetz, die an der University of Cambridge in Großbritannien und am California Institute of Technology in den USA forscht, hatte das Verfahren zur Herstellung der synthetischen Embryos im vergangenen Jahr bereits für Mäuse vorgestellt. Forschende aus China hatten wiederum synthetische Embryos aus Affenzellen hergestellt und in die Gebärmutter erwachsener Affen implantiert.

Von lebensfähigem Nachwuchs ist man aber – wenn es denn überhaupt möglich ist – noch sehr weit entfernt. Bislang haben sich die synthetischen Embryos nicht besonders lange entwickelt. Es waren lediglich wenige Tage. Dennoch ist Briscoe überzeugt: „Generell haben synthetische Modelle menschlicher Embryos auf der Grundlage von Stammzellen ein großes Potenzial, auch wenn wir noch ganz am Anfang stehen.“

Embryos enthalten noch keine Körperteile und Organe

Bei den menschlichen embryoähnlichen Strukturen gebe es noch keine Körperteile oder Organe, sagte Malte Spielmann, Direktor des Instituts für Humangenetik des Uniklinikums Schleswig-Holstein, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings seien Zellen identifizierbar, die die Grundstrukturen für spezifische Körperbestandteile bilden.

Spielmann hatte vor einigen Tagen einen Vortrag gesehen, bei dem Zernicka-Goetz Ergebnisse zu synthetischen Embryos vorgestellt hatte, die acht Tage alt waren. „Die Zellen zeigten sehr ähnliche Signalwege und Zelltypen wie bei echten menschlichen Embryos“, so der Experte.

Für Embryos gilt die 14-Tage-Grenze

Die embryoähnlichen Strukturen, von denen der „Guardian“ nun berichtet, waren mehr als 14 Tage alt. Sollten sich die Ergebnisse als belastbar herausstellen, wären die synthetischen Embryos eine mögliche Alternative für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. So ist es in einigen Ländern zwar erlaubt, an echten menschlichen Embryos zu forschen, aber nicht über den 14. Entwicklungstag hinaus.

„Die 14-Tage-Grenze ist absichtlich als ein bestimmter Meilenstein in der Embryonalentwicklung gewählt“, sagte Ildem Akerman, Professorin für Funktionelle Genomik an der Universität Birmingham. „Am 15. Tag beginnt sich eine Struktur zu bilden, die als ‚primitiver Streifen‘ bezeichnet wird und ein kritisches Stadium markiert, in dem sich das Schicksal der Zellen innerhalb des Embryos zu entscheiden beginnt.“ Danach sei der Embryo nicht mehr in der Lage, sich zu teilen und Zwillinge zu erzeugen.

In Deutschland darf laut Spielmann an menschlichen Embryos gar nicht geforscht werden. Auch synthetische Embryos – wenn es sie denn gäbe – dürfte man seiner Meinung nach hierzulande nicht verwenden.

