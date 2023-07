Zehn Alternativen zum Zucker: Aber wie gesund sind sie?

Zucker ist eine süße Droge. Tagtäglich nehmen wir sie zu uns – auch unbemerkt. Sie verbirgt sich in fast allen Lebensmitteln – von Trockenobst über Müsli bis hin zu Fertiggerichten wie Pizza –, und fehlt sie, merken wir das sofort. Doch wie Drogen nun einmal sind, kann auch diese Schaden im Körper anrichten. Zucker fördert Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas) und verursacht Karies. Auch erhöht er indirekt das Risiko für verschiedene Krebsarten.

Deshalb finden sich in vielen Lebensmitteln mittlerweile Süßstoffe statt raffiniertem Zucker. Sie haben keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, verursachen keine Karies und sind zudem noch kalorienarm. Am weitverbreitetsten ist Aspartam, ein Süßstoff, der sich etwa in zuckerfreien alkoholfreien Getränken wie Coca-Cola light, Marmeladen und auch Kaugummis befindet. Ihn hat die Internationale Agentur für Krebsforschung nun als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Ein anderer Expertenausschuss kam hingegen zu dem Schluss, dass Aspartam in einer gewissen Dosis gefahrlos konsumiert werden kann.

„Es gibt keinen soliden Grund, Süßstoffe aktiv zu vermeiden“, sagt Endokrinologe Stefan Kabisch von der Berliner Charité, „aber auch keinen Grund, Süßstoffe aktiv zu empfehlen.“ Ihr Nutzen sei am Ende gering, der Schaden, den sie verursachen könnten, nicht klar nachweisbar. Doch wenn weder Zucker noch Süßstoffe ratsam sind, gibt es dann einen gesunden, süßen Ersatz? Zehn Zuckeralternativen im Check.

Das sind die zehn häufigsten Zuckeralternativen





















Honig

Honig schmeckt lecker, ist aber in etwa ähnlich ungesund wie Zucker. © Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn

Das Naturprodukt ist deutlich gesünder als raffinierter Zucker, heißt es oft. Doch das stimmt leider nicht. Honig enthält bis zu 85 verschiedene Zuckerarten, darunter Glucose, Saccharose und Fructose. Auch bei den Kalorien unterscheiden sich die beiden Produkte nicht: Honig enthält rund 300 Kilokalorien pro 100 Gramm.

Der Vorteil des leckeren Bienennektars ist: Er enthält anders als raffinierter Zucker noch andere Inhaltsstoffe wie Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. Diese gehen jedoch bei mehr als 40 Grad Celsius verloren. Im Tee oder im Kuchen bleibt somit meist nur Zucker übrig. Außerdem müsse man gläserweise Honig essen, um von den Nährstoffen zu profitieren, erklärt die Krankenkasse DAK Gesundheit. Und das wäre wieder ungesund.

Wie gesund Honig ist, ist auch abhängig von der Sorte. Das legt zumindest eine Studie nahe, die Ende vergangenen Jahres in der Fachzeitschrift „Nutrition Reviews“ erschienen ist. Die Forscherinnen und Forscher kamen darin zu dem Schluss, dass besonders Robinien-, Klee- und unverarbeiteter Rohhonig einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, Blutdruck und auch Entzündungsmarker haben – jedoch unter einer Voraussetzung: Der Honig muss im Rahmen einer gesunden Ernährung verzehrt werden.

Agavendicksaft

Agaven sind natürliche Süßstoffspender: Ihr Saft kann eingekocht und als Sirup verwendet werden. © Quelle: Pixabay/Ralphs_Fotos

Diese Zuckeralternative stammt aus Mexiko. Aus den dort wachsenden Agaven wird Saft gewonnen und eingedickt. Inzwischen findet man Agavendicksaft aber auch hierzulande in fast allen Supermärkten. Er wird oftmals als Alternative zu Honig verwendet, weil er eine höhere Süßkraft hat. Deshalb sollte man ihn sparsam einsetzen.

Agavendicksaft hat den Vorteil, dass er kalorienärmer ist als raffinierter Zucker und zudem noch andere Nährstoffe wie Mineralien und Spurenelemente enthält. Auch hier gilt jedoch: Um von den Inhaltsstoffen zu profitieren, müsste der Sirup gläserweise getrunken werden, was ungesund wäre.

Besonders problematisch ist jedoch der hohe Fructose-Gehalt im Agavendicksaft. Die Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention verweist auf Tierstudien, in denen sich gezeigt hat, dass Fructose Übergewicht begünstigt, genauso wie Diabetes mellitus und eine Fettleber. Außerdem kann es zu einem erhöhten Zellsterben führen und so Demenz und Alzheimer fördern. Schlimmstenfalls kann es sogar zu Nierenerkrankungen kommen.

Ahornsirup

Ahornsirup gibt es in verschiedenen Farben. Je dunkler er ist, desto kräftiger ist sein Geschmack. © Quelle: picture alliance / dpa

Ahornsirup ist vor allem dann gesund, wenn er in Maßen genossen wird. Er besteht fast zur Hälfte aus Wasser, deshalb ist er deutlich kalorienärmer als Haushaltszucker und hat eine geringere Süßkraft. Um also die gleiche Süße zu erhalten wie bei Zucker, muss man mehr Ahornsirup verwenden – und damit steigt der Kaloriengehalt.

Neben Wasser enthält Ahornsirup noch Kohlenhydrate, einschließlich Zucker wie Saccharose, Glucose und Fructose. Auch geringe Mengen Eiweiß, Mineralstoffe und Spurenelemente finden sich darin. „Da Ahornsirup vorrangig aus Wasser und Kohlenhydraten besteht, kann man ihn kaum zu den gesunden Lebensmitteln zählen“, schreibt das Verbrauchermagazin „Ökotest“. „Die enthaltene Menge an Mineralstoffen und Spurenelementen ist außerdem zu gering, um ins Gewicht zu fallen.“

Ein Vorteil von Ahornsirup ist jedoch, dass er den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lässt als Haushaltszucker. Das bedeutet, er kommt als Süßungsmittel auch für Diabetikerinnen und Diabetiker infrage – zumindest in Maßen.

Apfeldicksaft

Apfeldicksaft ist nichts anderes als hoch konzentrierter Apfelsaft, der erhitzt und zu einer zähflüssigen Masse eingekocht wird. Es handelt sich dabei um ein reines Naturprodukt, das mehr Mineralstoffe, Spurenelemente und weniger Kalorien als raffinierter Zucker enthält. Allerdings ist der Zuckeranteil deutlich höher als bei einem normalen Apfel: In einem Apfel stecken für gewöhnlich etwa 10 Prozent Zucker, erklärt der Verein Foodwatch, in Apfeldicksaft sind es bis zu 80 Prozent.

Ein Großteil des Zuckers in Apfeldicksaft ist Fructose. Und die kann, genauso wie beim Agavendicksaft, in mehrfacher Hinsicht schädlich für die Gesundheit sein. Zum Beispiel kann sie Fettstoffwechselstörungen und Verdauungsbeschwerden hervorrufen.

Birkenzucker oder Xylit

Xylit oder Birkenzucker ist kein natürlicher Zuckerersatz. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

Birkenzucker, auch als Xylit bekannt, wurde ursprünglich aus Birkenholz gewonnen. Heute wird er stattdessen aus Stroh, Maiskolbenresten oder anderen Hölzern hergestellt. Ein natürlicher Zuckerersatz ist Birkenzucker dennoch nicht, stellen die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Hessen klar. Er wird industriell hergestellt mit Säuren oder Laugen in mehreren Schritten – ein aufwendiges Verfahren.

Birkenzucker hat deutlich weniger Kalorien als Haushaltszucker und ist nicht kariesfördernd. Er ist zudem genauso süß wie normaler Zucker und schmeckt auch fast so. Ein weiterer Vorteil ist: Birkenzucker beeinflusst den Blutzuckerspiegel kaum, das bedeutet, auch Diabetikerinnen und Diabetiker können ihn verwenden.

Frei von Nebenwirkungen ist aber auch dieser Zuckerersatz nicht: In großen Mengen kann Birkenzucker Durchfall und Blähungen verursachen. Weil der Körper Zuckeralkohole wie Xylit nur zu einem Teil über den Darm in den Blutkreislauf aufnehmen kann, gelangt der Rest in tiefere Darmabschnitte. Dort verstoffwechseln Bakterien das Süßungsmittel und produzieren Gase und Wasser. „Im Zweifel ist es ratsam, die individuelle Verträglichkeit von Xylit vorab mit kleinen Mengen zu testen“, erklärt die Krankenkasse AOK. „Es ist in der Regel aber auch möglich, den Körper nach und nach an größere Mengen des Süßungsmittels zu gewöhnen.“

Dattelsirup

Sirup aus Datteln hat eine größere Süßkraft als Haushaltszucker, deshalb sollte er sparsam dosiert werden. © Quelle: Pixabay

Um Dattelsirup herzustellen, müssen die Früchte zunächst entsteint, mit Wasser eingekocht, dann gepresst, gefiltert und schließlich zu Sirup eingedickt werden.

Wie Agavendicksaft ist Dattelsirup deutlich süßer als Haushaltszucker und dazu noch kalorienärmer. Etwa 80 Gramm Dattelsirup können 100 Gramm Haushaltszucker ersetzen, schreiben die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Hessen. Zum Problem kann jedoch auch hier der hohe Fructose-Gehalt werden.

Kokosblütenzucker

Aus Kokosblüten lässt sich Zucker herstellen. Angebaut werden Kokospalmen überwiegend im südostasiatischen Raum. © Quelle: Pixabay/ASSY

Kokosblütenzucker ist vor allem ein teurer Zuckerersatz. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen für ihn bis zu 44-mal mehr als für ein Kilo normalen Haushaltszucker, schreibt das Verbrauchermagazin „Ökotest“. Kokosblütenzucker wird aus dem Saft der Kokosblüte gewonnen und enthält Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Eisen und Calcium. Doch der Hauptanteil – 70 bis 80 Prozent – ist Saccharose, ein Zweifachzucker, der in gewöhnlichem Haushaltszucker steckt.

Da verwundert es nicht, dass Kokosblütenzucker genauso viele Kalorien hat wie raffinierter Zucker. Um von den Nährstoffen zu profitieren, müsste man große Mengen des Zuckers essen, was dann wiederum zu gesundheitlichen Problemen wie Übergewicht und Diabetes mellitus führen kann. Problematisch ist beim Kokosblütenzucker auch sein hoher Fructose-Gehalt.

Reissirup

Reis aus dem asiatischen Raum ist oftmals mit Arsen belastet. © Quelle: Unsplash/Sergio Camalich

Auch aus Reis lässt sich ein Süßungsmittel herstellen – genauer gesagt aus Reismehl. Das wird mit Wasser und Enzymen erwärmt und die Reisstärke im Zuge der Fermentation in Mehrfachzucker, Malzzucker und Traubenzucker aufgespalten. Die Flüssigkeit wird dann gefiltert und zu Sirup eingedickt. In der asiatischen Küche ist Reissirup als Zuckerersatz schon lange beliebt, hierzulande findet er seltener Anwendung.

Die Süßkraft ist bei Reissirup geringer als beim Haushaltszucker. Ähnlich verhält es sich mit dem Kaloriengehalt. Reissirup hat außerdem den Vorteil, dass er kaum Saccharose und Fructose enthält. Das macht ihn gesünder als zum Beispiel Agavendicksaft oder Dattelsirup. Allerdings hat Reissirup einen hohen glykämischen Wert. Das bedeutet, er lässt den Blutzuckerspiegel schnell steigen, weshalb er für Diabetikerinnen und Diabetiker nicht infrage kommt.

Auf einen anderen Nachteil machen die Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Hessen aufmerksam: Reis aus asiatischem Anbau ist oftmals mit Arsen belastet, ein Stoff, der krebserregend sein kann. Ist der Reis mit Arsen belastet, kann das auch auf den Sirup zutreffen.

Stevia

Studien legen nahe, dass Stevia in großen Mengen krebserregend ist. © Quelle: Pixabay

Steviakraut selbst ist in der EU nicht als Lebensmittel zugelassen. Bei dem Süßungsmittel Stevia handelt es sich daher um ein Extrakt aus den Steviablättern, die Steviolglykoside. Sie werden industriell hergestellt und müssen genau definierte Reinheitsanforderungen erfüllen. Das bedeutet: Wirklich natürlich ist Stevia nicht.

Fernab davon ist Stevia grundsätzlich 300-mal süßer als Haushaltzucker, kalorienfrei, es beeinflusst den Blutzuckerspiegel nicht und ist nicht kariesfördernd.

Allerdings gibt es Hinweise, dass bestimmte Inhaltsstoffe der Steviapflanze in hohen Dosen Krebs auslösen und das Erbgut schädigen können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat daher eine tägliche Maximaldosis für Steviolglykoside festgelegt. Sie liegt bei vier Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Solange diese Höchstmenge nicht überschritten wird, können Steviolglykoside gefahrlos genutzt werden.

Erythrit

Erythrit ist ein Zuckeralkohol, der aus Stärke gewonnen wird. Er hat fast keine Kalorien, verursacht keine Karies und hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Daher ist er auch für Diabetikerinnen und Diabetiker geeignet. Seine Süßkraft ist aber etwas geringer als raffinierter Zucker.

Wie für Birkenzucker gilt für Erythrit, dass es nicht in zu großen Mengen verzehrt werden sollte. Denn dann hat es eine abführende Wirkung, kann also Durchfall und Blähungen verursachen. Ein internationales Forscherteam fand Anfang des Jahres zudem heraus, dass der Zuckerersatz das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht und auch die Blutgerinnung steigern kann. Ihre Studie ist im Fachmagazin „Nature Medicine“ erschienen.