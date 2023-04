Arbeit am Computer: Wie sich Stress bei der Bedienung von Tastatur und Maus messen lässt

Dritte Infektion überhaupt

Erster Todesfall durch Vogelgrippe-Virus in China

In der chinesischen Provinz Guangdong ist eine 56 Jahre alte Frau an der Vogelgrippe verstorben, nachdem sie auf einem Markt in Kontakt mit infiziertem Geflügel gekommen ist. In China wurden bislang insgesamt drei Ansteckungen mit dem Virus gemeldet, das teilte die WHO am Dienstagabend mit. Bei dem H3N8-Vogelgrippe-Virus handelt es sich nicht um den weltweit unter Wildvögeln und Geflügel grassierenden H5N1-Virus.