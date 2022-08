Studie: Salzverzicht könnte vier Millionen Chinesen das Leben retten

Der Salzkonsum in China ist einer der höchsten der Welt: Durchschnittlich 11 Gramm Salz nehmen Chinesinnen und Chinesen jeden Tag zu sich. Gleichzeitig gehen dort 40 Prozent der Todesfälle auf Herz-Kreislaufkrankheiten zurück, heißt es in einer neuen Studie chinesischer Forschender, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde. Die Autoren und Autorinnen der Studie haben nun ein Modell entwickelt, um die Auswirkungen von Salzverzicht auf die Gesundheit der chinesischen Bevölkerung zu berechnen. Dazu hatten sie Studiendaten zu den Effekten von Salzverzicht auf den Bluthochdruck ausgewertet. Zudem flossen Daten mit ein, die den Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Herz-Kreislaufkrankheiten belegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ergebnis: Würden Chinesinnen und Chinesen ab sofort nur ein Gramm Salz pro Tag weniger konsumieren, ließen sich dadurch geschätzt vier Prozent der Fälle von coronarer Herzkrankheit und sechs Prozent der Schlaganfälle verhindern. Das würde bis zum Jahr 2030 neun Millionen Ereignisse wie Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern von denen ansonsten vier Millionen tödlich verlaufen würden. Doppelt so viele Todesfälle ließen sich der Studie zufolge verhindern, wenn der Salzkonsum bis 2030 auf fünf Gramm pro Tag gesenkt würde: Das ist der maximale Salzkonsum, den die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, auch die chinesische Regierung hat ihn zum Ziel erklärt. Die Autoren und Autorinnen der Studie fordern in ihrer Veröffentlichung, es müssten nun „dringend“ Maßnahmen ergriffen werden um den Salzkonsum in China dauerhaft zu reduzieren. Das könne Millionen unnötiger Todesfälle durch Herz-Kreislaufkrankheiten verhindern.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter