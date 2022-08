Stark verbreitet, oft unterschätzt: Was Sie über das Epstein-Barr-Virus wissen müssen

Die meisten Erwachsenen tragen ihr Leben lang ein Virus in sich, von dem sie nichts merken: das Epstein-Barr-Virus. Steckt man sich erst in der Jugend an, kann man am Pfeifferschen Drüsenfieber erkranken. Außerdem spielt der Erreger bei Multipler Sklerose und bestimmten Krebsarten eine Rolle. Der Virologe Wolfgang Hammerschmidt erklärt, warum das Virus so gefährlich ist – und trotzdem unterschätzt wird.