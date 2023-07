Asiatische Tigermücken in Deutschland: Können sie Krankheiten übertragen?

Ursprünglich kam sie nur in Asien vor, nun wird die asiatische Tigermücke in immer mehr Ländern Europas heimisch. Auch in Deutschland ist eine weitere Ausbreitung zu erwarten. Je wärmer es wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie künftig auch bei uns tropische Krankheiten übertragen könnte. Wie gefährlich ist das?

Die Fragen und Antworten









Wie sieht eine Tigermücke aus?

Die asiatische Tigermücke ist relativ leicht zu erkennen. Sie kann neun bis zehn Millimeter groß werden, das ist etwas größer als die meisten heimischen Mückenarten. Allerdings kann die Größe stark variieren, viele Exemplare sind kleiner. Außerdem trägt sie eine auffällige Zeichnung, von der sich ihr wissenschaftlicher Name Aedes albopictus ableitet. Während Aedes die Mücken-Gattung bezeichnet, bedeutet albopictus soviel wie „weißgezeichnet“. Im Gegensatz zu den meisten in Deutschland heimischen Mückenarten, die eher bräunlich gefärbt sind, ist die Tigermücke nämlich tiefschwarz mit weißen Streifen auf den Beinen und dem Leib. Der umgangssprachliche Name Tigermücke passt ebenfalls zu ihrer gestreiften Zeichnung – soll aber auch deshalb gewählt worden sein, weil die Tigermücke ein überaus aggressives Stechverhalten zeigt und ihre Beute besonders hartnäckig verfolgt.

Mit der Tigermücke nicht zu verwechseln ist die Ringelmücke: Auch sie hat eine Musterung aus hellen Streifen, die Grundfarbe ist aber braun und die Ringelmücke ist größer, bis zu 13 Millimeter groß.

Wo gibt es die Tigermücke in Deutschland?

Bei der asiatischen Tigermücke handelt es sich um eine invasive Art. Sie war ursprünglich nur in China, Japan und Südkorea heimisch. Von dort wurde sie aber laut Umweltbundesamt mit dem internationalen Warenverkehr, vor allem durch den Handel mit Gebrauchtreifen und Glücksbambus, in viele andere Regionen weltweit verschleppt.

Inzwischen ist die Tigermücke in Südeuropa bereits stark verbreitet. Dabei soll es sich laut Umweltbundesamt um einen Stamm handeln, der über den Umweg der USA nach Europa gelangte und sich in Nordamerika an ein gemäßigtes Klima angepasst hat. In Deutschland kommt die asiatische Tigermücke laut Robert Koch-Institut (RKI) bisher vor allem in der Region des Oberrheintals in Baden Württemberg, Rheinland Pfalz und Hessen vor. Vereinzelte Populationen gebe es außerdem in Bayern, Thüringen und Berlin. Mit einer weiteren Ausbreitung und neuen Eintragungen nach Deutschland – etwa durch Autos und Lastwagen aus Südeuropa – ist laut RKI in den kommenden Jahren zu rechnen.

Wie gefährlich ist der Stich einer Tigermücke und welche Krankheiten überträgt sie?

In Deutschland ist der Stich einer Tigermücke bisher nicht gefährlicher als der Stich anderer Mückenarten. Anders sieht es bei einem Aufenthalt in tropischen Reiseländern aus. Dort, wo das Chikungunya-Virus, das Dengue-Virus oder Zika-Virus vorkommen, können sie von der asiatischen Tigermücke übertragen werden. An gemäßigtere Klimazonen sind diese Erreger aber nicht angepasst, auch wenn sich die Tigermücke dort immer stärker ausbreitet. So kommt Aedes albopictus seit Jahrzehnten in Südeuropa vor, die genannten tropischen Krankheitserreger aber normalerweise nicht. Zu Ausbrüchen kam es in Südeuropa bisher nur dann, wenn Reiserückkehrer aus wärmeren Ländern die tropischen Viren eingeschleppt hatten. In solchen Fällen können Tigermücken die Erreger auf andere Personen übertragen.

Laut RKI wurden aus Deutschland noch keine solche Fälle berichtet, sie könnten aber in Zukunft auftreten. So hält es das RKI im kommenden Sommer für wahrscheinlich, dass auch in Deutschland in einigen Fällen Chikungunya-Virus-Infektionen von Reiserückkehrern durch Tigermücken auf andere Menschen übertragen werden könnten. Auch die Gefahr für die Übertragung von Dengue-Fieber steige mit wärmeren Temperaturen an. Dabei ist zu beachten, dass die Gefahr gering bleibt. So wurden laut RKI vor den Corona-Reiseeinschränkungen im Sommer durchschnittlich je etwa zehn Fälle von Chikungunya-Virus-Infektionen bei Reiserückkehrer nach Deutschland gemeldet und 200 Fälle von Dengue-Virus-Infektionen: Ohne, dass es zu einer weiteren Ausbreitung oder Ansteckung anderer Personen kam.

Beide Viren lösen eine tropische Fiebererkrankung mit allgemeinen Symptomen aus, die oft harmlos oder sogar symptomlos verlaufen kann. Insbesondere beim Denguefieber sind auch Komplikationen möglich, die bisher aber vor allem in endemischen Gebieten und bei schlechtem Zugang zu medizinischer Versorgung beobachtet werden.

Was ist zu tun, wenn man von einer Tigermücke gestochen wird?

Wer in Deutschland von einer Tigermücke gestochen wird, hat normalerweise keine Folgen zu befürchten. Die Übertragung einer tropischen Erkrankung ist theoretisch aber in seltenen Einzelfällen möglich, wenn eine Mücke zuvor einen infizierten Reiserückkehrer gestochen hat (s.o.). Sollten fieberhafte Beschwerden mit oder ohne Hautausschlag auftreten, sollte man im Zweifelsfall ärztlichen Rat einholen.

Das RKI empfiehlt Ärzten und Ärztinnen, im Sommer in den deutschen Verbreitungsgebieten der asiatischen Tigermücke zu berücksichtigen, dass es sich bei vermehrten Fiebererkrankungen auch um Infektionen mit einem der genannten Erreger handeln kann – und zwar auch dann, wenn die erkrankte Person nicht verreist war. Personen, die sich auf einer Reise mit tropischen Viren angesteckt haben könnten und im Sommer in eine Tigermückenregion in Deutschland zurückkehren, gibt das RKI ebenfalls eine Empfehlung: Sie sollten sich etwa zwei Wochen lang möglichst vor Mückenstichen schützen, durch entsprechende Kleidung, Mückenschutzmittel oder Netze. Dadurch lässt sich die Gefahr minimieren, dass eine eingeschleppte Infektion auf andere Personen übertragen wird.