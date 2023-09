Darum darf die Fett-weg-Spritze kein Lifestylepräparat sein

Kostenfrei bis 14:43 Uhr lesen

Möbel Kraft

Unterwegs mit dem Sicherheitsdienst auf dem Oktoberfest in Bad Segeberg

Das Bier fließt in Strömen: Von freitags bis sonntags besuchen täglich knapp 4000 Gäste das Oktoberfest von Möbel Kraft in Bad Segeberg. Abseits der Partystimmung kann es jedoch auch zu brenzligen Situationen kommen. So sorgt der Sicherheitsdienst für den Schutz der Besucher.