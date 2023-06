Hohe UV-Strahlung: So können Sie sich schützen

Bei strahlendem Sonnenschein steigen die Temperaturen in Deutschland auch am Wochenende wieder auf bis zu 31 Grad. Doch so schön es ist, die heißen Sommertage im Freien zu verbringen: Das gute Wetter kann auch Gefahren mit sich bringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntag vor sehr hoher UV-Strahlung in Baden-Württemberg und Teilen von Bayern, Hessen und dem Saarland. Anfang der Woche werden besonders in Bayern hohe UV-Werte erwartet.

Der UV-Index, ein international normiertes Maß für ultraviolette Strahlung, liegt laut DWD in den betroffenen Regionen über die Mittagsstunden bei bis zu neun, was eine „sehr hohe“ Strahlung bedeutet. Wie stark die UV-Strahlung ist, hängt vor allem vom Sonnenstand ab. Abgemildert wird sie durch Bewölkung, in der Luft schwebende Partikel und die Ozonschicht.

Was ist UV-Strahlung?

Die UV-Strahlung umfasst einen Wellenlängenbereich von 100 bis 400 Nanometern und ist der energiereichste Teil der optischen Strahlung. Sie wird zum größten Teil von der Ozonschicht ferngehalten. Für den Menschen ist die Strahlung nicht wahrnehmbar. Aufgrund ihrer physikalischen und biologischen Eigenschaften unterscheidet man laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zwischen UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung:

UV-A-Strahlung: Die UV-A-Strahlung umfasst einen Wellenlängenbereich von 400 bis 315 Nanometern. Sie erreicht im Gegensatz zu UV-B- und UV-C-Strahlung weitgehend ungehindert die Erde und dringt beim Menschen sogar in die Unterhaut ein.

UV-B-Strahlung: Die UV-B-Strahlung erstreckt sich in einem Bereich von 315 bis 280 Nanometern. Sie wird abhängig vom Zustand der Ozonschicht durch die Atmosphäre ausgefiltert: Nur bis zu 10 Prozent erreichen die Erdoberfläche. Dennoch kann dieser Typ der Strahlung bei Menschen bis in die Lederhaut eindringen.

UV-C-Strahlung: Sie wird in den oberen Atmosphärenschichten vollständig ausgefiltert und kommt deshalb nicht auf der Erdoberfläche an.

In Deutschland wird die UV-Strahlung vom Bundesamt für Strahlenschutz gemeinsam mit dem Umweltbundesamt (UBA), dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und weiteren Institutionen gemessen. Der Gefahrenindex des DWD zeigt auf einer Deutschland-Karte an, wie hoch die Strahlenbelastung aktuell ist. Auch eine Prognose für die kommenden zwei Tage ist dort zu finden.

Die Gefahr: UV-Strahlung kann Krebs verursachen

Je höher die UV-Strahlung, desto größer ist auch das Risiko für einen Sonnenbrand. Empfindliche Hauttypen können sich bei sehr hoher Strahlung schon nach wenigen Minuten verbrennen, nach 25 Minuten ist auch für dunklere Hauttypen die Toleranzgrenze erreicht.

Durch die Entzündungsreaktion bei einem Sonnenbrand wird die Haut rot und schmerzt. Aber auch das Risiko für Hautkrebs steigt durch die Verbrennungen an. Der Grund: Die Strahlung schädigt das Erbgut in den Hautzellen. Sterben Sie nicht ab, können sie sich verändern und zu Ausgangszellen für einen Tumor werden. Hautkrebs gehört zu den Krebsformen mit den höchsten Neubildungsraten. Insbesondere häufige und starke Sonnenbrände im Kindes- und Jugendalter fördern die Bildung des malignen Melanoms, also des schwarzen Hautkrebses, mit einer hohen Rate an Metastasen.

Wie Sie sich bei hoher UV-Strahlung verhalten sollten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät schon ab einem UV-Index von drei zu Schutzmaßnahmen. Ab Werten der Stufe acht empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz, im Haus zu bleiben.

Eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen vor hoher UV-Strahlung bietet Sonnencreme. Hautärzte raten unabhängig vom Hauttyp dazu, insbesondere an unbekleideten Stellen wie dem Gesicht täglich einen Lichtschutzfaktor von 50 zu verwenden. Zudem ist es ratsam, sich gerade in den Mittagsstunden nicht den direkten Sonnenstrahlen auszusetzen und sich auch sonst vor allem im Schatten aufzuhalten. Auch lange Kleidung schützt vor Schäden durch die hohe UV-Strahlung. Da auch die Augen durch die Strahlen geschädigt werden können, empfiehlt die WHO bei wolkenlosem Sonnenschein das Tragen von geeigneten Sonnenbrillen.

RND/dpa/kau