Arzneimittel-Experten empfehlen: Viagra soll verschreibungspflichtig bleiben

Hebammenmangel und immer weniger Geburtshilfestationen

„Dass Kinder so geboren werden, können wir als Land nicht wollen“

In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Anzahl der Geburtshilfestationen in Deutschland fast um die Hälfte reduziert. Obwohl genug Hebammen ausgebildet werden, fehlen sie in der Praxis überall. Wie das zu erklären ist und was sich tun muss für eine Kehrtwende, erklärt die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes.