﻿Von der Psychiatrie direkt in die Obdachlosigkeit

Für Andreas Jung war es ein Absturz ins Bodenlose. Mit Mitte 30 erkrankte der Soziologe an einer Psychose. Nach seiner Zwangs­einweisung wurde er sechs Wochen später gegen seinen Willen aus der Klinik entlassen – weil er keine Medikamente nehmen wollte und lieber therapeutische Gespräche geführt hätte. „Das war unfassbar“, erinnert er sich zurück, „es war ja nicht so, dass ich keine Krankheitseinsicht gehabt hätte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zurück zu Hause erwartete ihn der nächste Tiefschlag: die Wohnungs­kündigung wegen eines Wasserschadens. Aus Sicht von Jung ein Vorwand, um ihn, einen psychisch krank gewordenen Menschen, loszuwerden: „Ich bin dann in eine Obdachlosen­unterkunft gekommen, wo man sich die Zimmer mit anderen teilen musste.“ Er ernährte sich nicht mehr richtig und verwahrloste zusehend, eine ärztliche Betreuung gab es nicht. In der Unterkunft hielt er es nicht lange aus und ging in die Klinik zurück. Jung nahm Medikamente, wurde weiter behandelt und kam anschließend in eine betreute Wohngruppe. Das und eine Psychotherapie halfen ihm letztlich, sich zu stabilisieren.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Bis zu 90 Prozent der obdachlosen Menschen sind psychisch krank

Heute arbeitet Jung als Genesungs­begleiter beim Marburger Sankt-Elisabeth-Verein: „Jetzt bin ich selbst Teil des Entlassungs­managements.“ Er hilft unter anderem Betroffenen dabei, dass sie wieder Fuß fassen können und nicht das gleiche Schicksal erleiden wie er selbst. Denn Jung ist einer, der es geschafft hat. Aber das gelingt heute immer weniger Betroffenen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt letztlich keine umfassende Kenntnis darüber, wie viele Psychiatriepatienten und ‑patientinnen nach ihrem Klinikaufenthalt in die Obdach- oder Wohnungs­losigkeit entlassen werden. Aktuell versucht das Kölner LVR-Institut für Versorgungs­forschung, Zahlen für Nordrhein-Westfalen zu erheben. Endgültige Ergebnisse sollen im Sommer vorgestellt werden. Andere Erhebungen, Schätzungen sowie Untersuchungen gehen davon aus, dass zwischen 50 und 90 Prozent aller Wohnungs- und Obdachlosen eine psychische Erkrankung haben.

Wenn die Pflege unzumutbar für Angehörige ist

Beispiele dafür gibt es viele: Etwa das von dem viel zu schnell aus der Psychiatrie entlassenen junge Mann, der immer noch so instabil war, dass seine Eltern ihn nicht aufnehmen konnten, auch aufgrund beengter Wohnverhältnisse. Er ließ sich dann in einem Zelt am Rhein nieder. Wegen Hochwasser musste er später diesen Platz wieder räumen. Nun haben die Angehörigen jeden Kontakt zu ihm verloren und wissen nicht, wo er sich jetzt aufhält.

Von solchen Fällen hört Rolf Fischer häufig. Als Vorsitzender des renommierten Selbst­hilfe­vereins Rat und Tat, einer Hilfs­gemeinschaft von Angehörigen psychisch Kranker mit Sitz in Köln, suchen viele Angehörige, die sich um ihre erkrankten Familien­mitglieder sorgen, seinen Kontakt. „Es gibt nicht wenige Fälle, wo die Menschen in einem so schlechten Zustand aus der Klinik entlassen werden, dass es den Angehörigen nicht zuzumuten ist, die Erkrankten aufzunehmen, schon alleine, um sich selbst zu schützen, und weil es für beide Seiten in eine Katastrophe münden würde“, sagt er. „Aber wir erfahren auch immer wieder, dass solch eine Entscheidung ein schweres Dilemma ist.“ Teilweise haben die Angehörigen selbst schon über Jahre aufreibende Betreuungs­arbeit geleistet – auch mit schweren seelischen sowie materiellen Auswirkungen für sie selbst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Patienten Psychosen erleben und woran es in der Psychiatrie hakt Wer an einer Psychose erkrankt, verliert zeitweise den Bezug zur Realität. Betroffene kommen meist in die Psychiatrie und werden dort mit starken Medikamenten behandelt. Methoden, die von einigen Patientinnen und Patienten heftig kritisiert werden. Jetzt lesen

Werden Patienten zu schnell entlassen?

Was muss besser laufen? Die Kliniken müssten in jedem Fall sicherstellen, dass die Entlassenen unmittelbar anschließend eine fachärztliche Weiter­behandlung sowie ausreichend Medikamente erhalten, fordert Fischer. „Das Entlassungs­management über die Sozialarbeiter der Klinik wäre auch wichtig. Was passiert mit den Patientinnen nach der stationären Behandlung?“ Stattdessen würden Kliniken dazu neigen, Patienten und Patientinnen sehr schnell zu entlassen, „schneller jedenfalls, als es dem Krankheitsbild angemessen wäre“, kritisiert Fischer.

Die Problematik ist auch vielen Ärzten und Ärztinnen bewusst, die sich aber nicht öffentlich äußern möchten. Von einem „deprimierenden Drehtüreffekt“ spricht beispielsweise ein Mitglied der Ärzteschaft einer Klinik. Denn schon bei der Entlassung sei klar, dass die Betroffenen bald wieder in der Psychiatrie sein werden – umso mehr, wenn sie in prekäre Wohn­verhältnisse entlassen würden.

„Freier Wille“?

Aber entscheiden Betroffene am Ende nicht selbst, sich bei einer Entlassung in prekären Lebensumstände zu begeben? Das sei schließlich ihr „freie Wille“, hört man häufig aus dem medizinisch-sozialen Bereich. „Ein Mensch, der gesund oder stabilisiert ist, der wird in den meisten Fällen niemals aus freien Stücken in die Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit gehen“, ist sich Fischer dagegen sicher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn man weiß, was schwere psychiatrische Erkrankungen mit Menschen machen, etwa bei Sucht oder Psychosen, dann greift so ein Ansatz zu kurz, dann ist das Unsinn, das als freien Willen zu deklarieren“, teilt auch Henning Daßler diese Einschätzung. Der Professor für Gemeinde­psychiatrie, Rehabilitation und Beratung am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda hat gerade das Fachbuch „Wohnungslos und psychisch erkrankt“ herausgegeben. Er bedauert eine fehlende solide Forschung und Bedarfserfassung in diesem Bereich. Aber: In der Wohnungs-Notfallhilfe werde deutlich wahrgenommen, dass psychisch Kranke viel stärker in Erscheinung treten.

Vorbild Niederlande und Groß­britannien

Der Wissenschaftler mahnt: „Das ist ein dramatischer sozialer Missstand, die UN‑Behinderten­rechts­konvention gilt ja auch für Deutschland, und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass ein erheblicher Anteil der Betroffen als behindert angesehen werden müsste. Aber wenn wir uns die Situation hier anschauen, dann gibt es eine Schieflage.“ Der Hochschullehrer weist auf Beispiele aus den Niederlanden und Großbritannien, wo mit der Problematik besser umgegangen werde, insbesondere, was die Nieder­schwelligkeit beim Zugang von Hilfsangeboten angeht.

In Deutschland dagegen sei das schwer umzusetzen, da in der gesamten Struktur der psychiatrischen Versorgung immer wieder Trennlinien zwischen Behandlung, Rehabilitation und der kommunalen Notversorgung existieren: Jeweils unterschiedliche Akteure, die zu wenig miteinander kooperierten, seien zuständig. Diese Situation kritisiert auch Jung: „Unser Gesundheits­system ist so zergliedert, dass die Dinge nicht ineinandergreifen. Es dauert viel zu lange, bis der, der Hilfe braucht, sie auch bekommt. Menschen in einer extremen Situation haben nicht die Ressourcen, um so lange durchzuhalten.“

Eine der wichtigsten Erkenntnisse in seiner aktuellen Publikation formuliert Daßler so: „Wir müssen viel mehr die Erfahrungen von Betroffenen und Angehörigen miteinbeziehen.“ Deren Sicht werde immer noch zu sehr vernachlässigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige