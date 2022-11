﻿Vorreiterfunktion? Schleswig-Holstein will Ende der Corona-Quarantäne

Wird Schleswig-Holstein das erste Bundesland, das in Deutschland die Pflicht zur Isolierung für Corona-Infizierte abschafft? Im Landtag plädierten bereits mehrere Experten dafür. Die FDP im Norden fordert Schwarz-Grün nun zum Handeln auf.

Kiel. Fünf Tage lang müssen sich positiv getestete Corona-Infizierte bislang in Isolation begeben. So will es das Robert-Koch-Institut (RKI). Namhafte Virologen halten das mittlerweile für völlig überzogen. Schleswig-Holstein könnte jetzt zum Vorreiter-Land dafür werden, diese Corona-Regel abzuschaffen.

Die FDP etwa fordert bereits, die schwarz-grüne Landesregierung solle die Isolationspflicht im bundesweiten Alleingang kippen. Sie mache „keinen Sinn mehr“, sagt der FDP-Abgeordnete und Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg.