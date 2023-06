Waldbrand: So schadet der Rauch der Gesundheit

Kanada erlebt zurzeit ein noch nie dagewesenes Waldbrand-Inferno. Im ganzen Land gibt es laut Bill Blair, kanadischer Minister für öffentliche Sicherheit, 414 Waldbrände – davon seien 239 außer Kontrolle, wie er am Mittwoch bekanntgab. Rund 3,8 Millionen Hektar sind bisher verbrannt. Das entspreche dem Fünfzehnfachen des Zehn-Jahres-Durchschnitts.

Seit Wochen versuchen die Feuerwehren in mehreren Landesteilen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und wurden evakuiert. Der Rauch der Waldbrände hat inzwischen auch die Millionenmetropole New York erreicht. Sie ist in dichten Nebel gehüllt, der Himmel orange gefärbt. Es riecht nach Verbranntem. Mit dem Brandsmog hat sich die Luftqualität verschlechtert. Die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, kündigte an, eine Million Mund-Nasen-Masken verteilen zu wollen, damit sich die Menschen vor dem Smog schützen können.

Die Luftqualität in New York ist derzeit gesundheitsgefährdend. © Quelle: imago images/Pacific Press Agency

Unterdessen hat auch in Deutschland die Waldbrandsaison begonnen – obgleich nicht ganz so dramatisch. Betroffen ist aktuell Brandenburg, genauer gesagt die Kleinstadt Jüterbog. Dort ist auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Brand ausgebrochen, der inzwischen 656 Hektar umfasst. Noch immer steigen Rauchschwaden in den Himmel.

Feinstaub belastet die Atemwege

Der Rauch, der bei Waldbränden entsteht, ist für den Menschen in mehrfacher Hinsicht gefährlich. Er enthält etwa große Mengen an Feinstaub, also festen und flüssigen Partikeln, die bei den Verbrennungsprozessen freigesetzt werden und sich über weite Entfernungen über die Luft ausbreiten können. Viele Partikel im Rauch seien nicht größer als ein Drittel des Durchmessers eines Haares, schreibt die American Lung Association. Sie sind für das menschliche Auge also unsichtbar.

Je nachdem, wie groß die Partikel sind, können sie in unterschiedliche Bereiche des Körpers vordringen. Die kleinsten schaffen es bis in das Lungengewebe und den Blutkreislauf. Entsprechend können sie Schleimhautreizungen, Entzündungen in der Luftröhre, den Bronchien oder Lungenbläschen verursachen bis hin zu Thrombosen – also Gerinnseln, die die Blutbahn verstopfen – und Herz-Kreislauferkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte. Besonders gefährdet sind vulnerable Personen wie Kleinkinder, Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Ältere sowie Vorerkrankte.

Waldbrände in Kanada: Rauch führt zu starker Luftverschmutzung Nach wochenlangen Waldbränden haben die Behörden in Kanada und den USA Gesundheitswarnungen ausgesprochen. Aktivitäten im Freien sollten reduziert werden. © Quelle: Reuters

Kohlenmonoxid verringert Sauerstoffzufuhr

Eine andere Gefahr sind die Gase, die bei den Waldbränden freigesetzt werden – darunter Kohlenmonoxid. Es ist für den Menschen nicht wahrnehmbar, weil es geruchs-, geschmacks- und farblos ist. Nach Angaben der American Lung Association tritt das Gas vor allem in der Schwelbrandphase und in unmittelbarer Nähe des Feuers auf.

Kohlenmonoxid ist ein gefährliches Atemgift, das zum Erstickungstod führen kann, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Wird es eingeatmet, bindet es sich an den Blutfarbstoff Hämoglobin und verhindert dadurch, dass Organe und Gewebe mit Sauerstoff versorgt werden können. Erste Anzeichen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Benommenheit und Schwindel. Je höher die Konzentration des Gases ist, desto tödlicher wird sie für den Menschen.

„Aufgrund der raschen Verteilung der Partikel und Gase in der Atmosphäre sind bei Wald- und Buschbränden akute Rauchvergiftungen, die oft in der Nähe des Feuers auftreten, eher selten“, heißt es vom Umweltbundesamt, „können aber dennoch vorkommen.“ Weitaus häufiger seien Erkrankungen der Atemwege oder des Herz-Kreislauf-Systems infolge der hohen Luftverschmutzung durch die Waldbrände.

Mehr Hauterkrankungen bei Waldbränden

Der Rauch kann zudem Augen- und Hautreizungen auslösen. Im Zusammenhang mit den Waldbränden in Kalifornien im Jahr 2018 hatte ein Forscherteam nachweisen können, dass mehr Menschen Hautarztpraxen aufsuchten, weil sie Ekzeme oder Schuppenflechten hatten. „Dies deutet darauf hin, dass mit der Zunahme der Waldbrände die Zahl der Menschen, die wegen umweltbedingter Hauterkrankungen behandelt werden müssen, ansteigen könnte“, zitiert die Amerikanische Akademie für Dermatologie die Hautärztin Maria Wei von der University of California, die an der Studie beteiligt gewesen ist.

Zum Problem bei Waldbränden werden auch Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK. Sie entstehen, wenn organisches Material verbrennt. Über die Nahrung, Haut oder Atmung können sie in den menschlichen Körper gelangen und dort das Erbgut von Zellen verändern. Außerdem seien sie nachweislich krebserregend und würden die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen, warnt das Umweltbundesamt.

Brandsmog: So schützen Sie sich

Um sich vor den Gefahren des Brandsmogs zu schützen, ist es wichtig, so wenig Zeit wie möglich im Freien zu verbringen – und wenn, am besten mit Atemschutzmaske. Gerade Risikopersonen wie Menschen mit Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen sollten bei massiver Rauchentwicklung vorsichtshalber zu Hause bleiben und dort Fenster und Türen gut verschließen. Gleiches gilt für Kleinkinder und Säuglinge: Auch sie sollten sich anstatt draußen lieber in Innenräumen aufhalten.

Egal, ob im Auto oder zu Hause – bei großen Mengen an Brandsmog sollten die Klima- und Lüftungsanlagen ausgeschaltet werden. Denn die Luft, die von draußen durch die Anlagen hineinkommt, ist entsprechend mit Feinstaub und verschiedenen Gasen belastet.

Außerdem wichtig: Unbedingt den Brandort meiden. Denn wer sich direkt den Flammen und der Strahlungswärme aussetzt, riskiert Verbrennungen, Verletzungen oder sogar einen Hitzschlag. Das kann lebensgefährlich sein.