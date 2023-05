Wann können Frauen nach einer Schwangerschaft wieder Sport machen?

Fallzahlen deutlich zurückgegangen

WHO reagiert auf sinkende Fallzahlen: Notstand wegen Affenpocken aufgehoben

Im Sommer 2022 mehrten sich die Infektionen mit dem Affenpockenvirus, die WHO rief den Notstand aus. Schlimmste Befürchtungen wurden aber nicht wahr: Die Fallzahlen gingen wieder zurück, seit Jahresbeginn wurde in Deutschland keine Infektion mehr registriert. Die WHO reagiert jetzt.