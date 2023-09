Was der Beckenboden mit gutem Sex zu tun hat

Es ist wie so oft: Manche Dinge würdigt man erst, wenn sie nicht mehr da sind oder nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Letzteres ist definitiv beim Beckenboden der Fall. Wofür diese dünnen Muskelschichten gut sind, wird den meisten Menschen erst bewusst, wenn Probleme auftreten – Inkontinenz etwa, aber auch eine Absenkung der Gebärmutter oder sexuelle Funktionsstörungen können das sein. Manche nehmen überhaupt erst dann war, dass es so etwas wie einen Beckenboden gibt. So kommen viele Frauen meist erst nach der Geburt eines Kindes mit ihrem Beckenboden in Berührung. Bei der Rückbildungsgymnastik etwa spielt er eine ganz zentrale Rolle.

Aber wo genau befindet er sich überhaupt? Und wie spüre ich ihn? Anatomisch gesehen erstreckt sich der Beckenboden, eine Muskelplatte, zwischen dem Schambein und dem Kreuz- beziehungsweise Steißbein. Er dient als eine Art Halteapparat für unsere Eingeweide, umschließt aber auch einen Großteil unserer inneren Geschlechtsorgane, die Vagina und den innenliegenden Teil des Penis.

„Ihn spüren kann ich, indem ich mir vorstelle, dass ich im Kino sitze und ganz dringend Pipi muss. Aber weil der Film so spannend ist, und ich nicht zur Toilette gehen will, unterdrücke ich den Harndrang“, beschreibt die Körperpsychotherapeutin und Sexologin Ann-Marlene Henning. „Die Muskulatur, die dabei aktiv wird, ist der vordere Teil des Beckenbodens“, erklärt sie. Für den hinteren Teil des Beckenbodens lässt sich dasselbe Gedankenexperiment heranziehen, nur diesmal gelte es zu verhindern, dass ein Pups entweicht.

Ein zu starker Beckenboden ist auch keine Lösung

Dass beispielsweise eine erektile Dysfunktion, also eine Funktionsstörung des Penis, eine ganze Menge mit eben jenen Muskelschichten zu tun haben kann, überrascht den ein oder anderen. Denn kaum jemandem ist klar, dass ein Großteil des männlichen Genitals schön eingebettet im Beckenboden liegt.

„Viele denken, dass ein starker Beckenboden etwas Gutes ist“, sagt RND-Expertin Henning, die in ihrer Praxis Paare mit sexuellen Problemen jedweder Art behandelt. Das sei aber nicht unbedingt der Fall. „Ist der Beckenboden zu stark trainiert, kann dadurch die Blutzufuhr zum Penis abgeklemmt werden“, erklärt die Sexologin. Folge: Die Erektion bleibt aus oder ist nicht stabil. Ähnlich sei es, wenn sich ein Mann beispielsweise aus Angst vor sexuellem Versagen im Flucht-und-Angriff-Modus befinde: „Dann wird der Beckenboden stark angespannt und die Blutzufuhr ebenfalls abgeklemmt. Mit der Folge, dass genau das Befürchtete eintritt: keine Erektion und „wenig Spürspaß“, sagt die Sexologin.

Um ihren Klienten die Problematik zu veranschaulichen, greift Henning gerne auf folgende Übung zurück: „Spann mal die Faust ganz stark an und dann streichle dir sanft über die innenliegende Seites deines Armes, da spürst du nicht viel.“ Sei die Faust hingegen leicht geöffnet, sei das Gefühl direkt ein ganz anderes.

Bei der Frau hingegen kann ein zu stark trainierter oder angespannter Beckenboden (aufgrund von Ängsten beispielsweise) die natürliche Lubrikation und Dehnbarkeit der Vagina verhindern. Mögliche Folgen hier: Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, schlimmstenfalls bis hin zu Vaginismus.

Das Ziel: ein flexibler Beckenboden

Wie lässt sich aber nun auf den Beckenboden Einfluss nehmen, wie trainiere ich ihn so, dass er nicht zu stark und nicht zu schwach ist? Denn ein weiteres Problem kommt ohnehin hinzu: Mit zunehmendem Alter lässt die Stabilität nach, die Muskulatur erschlafft, auch hormonelle Veränderungen in der Andro- oder Menopause nehmen Einfluss: „Wichtig zu wissen ist, dass der Beckenboden nicht stärker sein kann, als wenn man die Lippen aufeinanderpresst“, sagt Henning. Das Ziel sei daher ein möglichst flexibler Beckenboden.

Trainieren lässt er sich am besten wie im oben beschriebenen Gedankenexperiment und darüber hinaus: Zunächst wird der Beckenboden angespannt (der Harndrang unterdrückt), danach lasse ich los (wie beim Wasserlassen auf der Toilette) und drücke obendrein den Beckenboden nach unten (Beschleunigen des Wasserlassens). „Manche sprechen in diesem Zusammenhang auch von der Fahrstuhlübung“, sagt Henning. Diese könne man am Tag mehrmals wiederholen.

Für Männer, so die Sexualtherapeutin, sei Beckenbodentraining auch Potenzfitness: „Wer ein gutes Gespür für seinen Beckenboden hat, kann durchaus auf die Erektion Einfluss nehmen“, so die Sexologin. Unterstützend komme die Atmung zum Einsatz. Ist der Beckenboden zu stark angespannt, kann ein tiefes Durchatmen wie beim Gähnen Abhilfe schaffen.

Sehr gute Erfolge kann ein gezieltes Beckenbodentraining übrigens auch bei einer Prostata-OP bringen, wie Fernsehmoderator Gert Scobel im RND-Podcast „Ach, komm!“ erzählt. Der Journalist hatte vor wenigen Jahren die Diagnose Prostatakrebs erhalten. Schon vor der OP habe er mit dem Beckenbodentraining angefangen. Einige Symptome wie Inkontinenz und sexuelle Funktionsstörungen, die gehäuft nach einer Operation auftreten können, habe er damit abschwächen können.

Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht, seinem Beckenboden schon beizeiten Beachtung zu schenken. Und nicht erst, wenn der Weg zur Toilette im fortgeschrittenen Alter plötzlich allzu weit erscheint. Denn, wie Henning sagt, „er gehört zu den am meisten unterschätzten Körperteilen“.