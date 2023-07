Gesundheitsnotstand in Peru: Was ist das Guillain-Barré-Syndrom?

Die Regierung Perus hat den Gesundheitsnotstand ausgerufen, weil dort ungewöhnlich viele Menschen am gefährlichen Guillain-Barré-Syndrom erkrankt sind. Seit Januar waren 182 Fälle des sonst seltenen Syndroms gemeldet worden. Normalerweise treten in Peru nur knapp 30 Fälle pro Jahr auf. Vier Menschen sollen bisher an den Folgen gestorben sein, 31 Patienten und Patientinnen werden noch im Krankenhaus behandelt. Was genau der Auslöser der Nerven-Erkrankung ist, ist noch nicht sicher.

Was ist das Guillain-Barré-Syndrom (GBS)?

Beim Guillain-Barré-Syndrom handelt es sich um eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Dabei greifen Abwehrzellen des Körpers zunächst die Ummantelung von Nervenbahnen und schließlich die Nerven selbst an. Diese können Impulse dann nicht mehr richtig weiterleiten. Erste Symptome sind ein Kribbeln und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen sowie Empfindungsstörungen. Schließlich können sich eine Muskelschwäche und Lähmungserscheinungen entwickeln, die oft an den Beinen beginnen und sich von dort über den Körper ausbreiten. Zudem können starke Nervenschmerzen auftreten.

Laut MSD-Manual kommt es bei fünf bis zehn Prozent der Kranken zu einer Lähmung der Atemmuskulatur, die so gefährlich ist, dass eine künstliche Beatmung erforderlich wird. Auch gefährliche Blutdruckschwankungen und Herzrhythmusstörungen können bei einigen Patienten und Patientinnen aufreten. Mehr als 98 Prozent der Erkrankten überleben ein Guillain-Barré-Syndrom, das in vielen Fällen dann vollständig wieder ausheilen kann. Bei etwa 30 Prozent der Erwachsenen und einem noch größeren Anteil der betroffenen Kinder sollen aber auch nach drei Jahren noch Restlähmungen vorhanden sein. Das Guillain-Barré-Syndrom ist verhältnismäßig selten. Weltweit treten bei 100.000 Einwohnern durchschnittlich etwa ein bis zwei Fälle pro Jahr auf.

Wodurch wird ein Guillain-Barré-Syndrom ausgelöst?

Der Entstehungsmechanismus des Guillain-Barré-Syndroms ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt, es gilt aber als Autoimmunreaktion. Laut MSD-Manual tritt das Syndrom bei zwei Drittel der Patienten innerhalb weniger Wochen nach einer Operation, einer einfachen Infektion oder Impfung auf. In mehr als der Hälfte der Fälle werden Infektionen als Auslöser vermutet, am häufigsten Infektionen mit dem Bakterium Campylobacter jejuni, Herpesviren wie dem Cytomegalovirus und Epstein-Barr-Virus oder Mykoplasmen-Bakterien. Auch Zikaviren gelten als möglicher Auslöser, in Einzelfällen wurde das Auftreten nach einer Coronavirus-Infektion berichtet.

Wie wird ein Guillain-Barré-Syndrom behandelt?

Ein Guillain-Barré-Syndrom ist ein medizinischer Notfall, Erkrankte müssen intensivmedizinisch behandelt und überwacht werden. So kann es unter anderem erforderlich sein, sie über einen Tropf mit Flüssigkeit zu versorgen oder mechanisch zu beatmen. Eine Behandlung mit sogenannten Immunglobulinen kann helfen, die überschießende Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems zu vermindern. Falls diese nicht wirken, kann ein Austausch des Blutplasmas die Überlebenschancen verbessern

Warum hat Peru den Gesundheitsnotstand ausgerufen?

Den peruanischen Gesundheitsbehörden zufolge soll dadurch gewährleistet werden, dass ausreichend Medikamente zur Behandlung des Syndroms für die Krankenhäuser bereitgestellt werden. Außerdem werde die epidemiologische Überwachung intensiviert und die Referenzlabore würden zur Analyse von Proben verstärkt. Perus Gesundheitsminister César Vásquez sagte vor der Presse, man habe die Krankheit „derzeit unter Kontrolle.“ Da es in den vergangenen Wochen einen bedeutenden Anstieg von Fällen gegeben habe, sei es aber „notwendig geworden zu handeln“.

Was ist der Grund für die Häufung der Fälle in Peru?

Das ist bisher unklar, das peruanische Gesundheitsministerium versucht aber, die Ursache herauszufinden. Erkrankte werden derzeit auf Infektionen mit verschiedenen Erregern getestet. Spekuliert wird auch über einen möglichen Zusammenhang mit den Corona-Impfungen. So kann das GBS durch Impfungen mit dem Corona-Impfstoff Vaxzevria von Astrazeneca ausgelöst werden. Laut Packungsbeilage kann das GBS bei bis zu einem von 10.000 Geimpften auftreten. Peru hatte größere Mengen des Impfstoffs unter anderem über das WHO-Impfstoff-Programm „Covax“ für ärmere Länder und als Spende reicherer Länder erhalten.

Allerdings liegen die Corona-Impfungen bei vielen Menschen schon länger zurück. Zudem hatte es vor Beginn der Corona-Impfungen schon einmal einen größeren Ausbruch des Guillain-Barré-Syndroms in Peru gegeben. Vom 20. Mai bis 27. Juli 2019 waren 683 Fälle von bestätigtem oder vermutetem GBS aufgetreten. Damals wurde das Bakterium Campylobacter jejuni für eine mögliche Ursache gehalten.

Ist das Guillain-Barré-Syndrom ansteckend?

Das Guillain-Barré-Syndrom als solches ist nicht ansteckend, da es sich um eine Autoimmunreaktion des Körpers handelt. Ansteckend sind hingegen die Infektionskrankheiten, die als möglicher Auslöser gelten. Doch das Guillain-Barré-Syndrom ist nach wie vor selten: Nur in einigen wenigen Fällen tritt es nach der Infektion mit bestimmten Viren und Bakterien auf, nicht bei jedem Erkrankten. Warum derzeit ungewöhnlich viele Menschen in Peru an dem Syndrom leiden, ist noch unklar.