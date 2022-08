WHO: Corona-Todesfälle weltweit um 15 Prozent zurückgegangen

Laut einer aktuellen Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind sowohl die Corona-Todesfälle, als auch die Anzahl der Neuinfektionen weltweit zurückgegangen. Die WHO warnt allerdings, dass die Zahlen deutlich unterschätzt sein könnten.

Genf. Die Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Todesfälle ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation in der vergangenen Woche um 15 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen ging um 9 Prozent zurück, wie die WHO am Mittwoch mitteilte.

WHO: Zahlen könnten unterschätzt sein

In ihrer wöchentlichen Einschätzung der Corona-Pandemie erklärte die UN-Gesundheitsorganisation, es seien in der vergangenen Woche 5,3 Millionen neue Fälle und mehr als 14.000 Todesfälle gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen sei überall zurückgegangen – mit Ausnahme der Westpazifik-Region. In Europa sei die Zahl der Todesfälle um fast ein Drittel zurückgegangen.

Die WHO warnte jedoch, die Zahlen zur Pandemie könnten deutlich unterschätzt sein. In vielen Ländern seien das Testaufkommen und die Pandemie-Überwachung zurückgeschraubt worden. Die global vorherrschende Form sei die Omikron-Variante BA.5.

RND/AP