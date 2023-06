Süßstoff in Cola light, Kaugummis und Co.: Wie gefährlich ist Aspartam wirklich?

Wohl jeder und jede hat im Leben schon einmal Aspartam zu sich genommen. Was nach einem Medikament klingt, ist in Wahrheit der weltweit gebräuchlichste künstliche Süßstoff. Er ist in zuckerfreien alkoholfreien Getränken wie Coca Cola light enthalten, in Süßwaren, Marmeladen, Milchprodukten, Soßen und auch in Kaugummis.

Doch der Stoff, der Lebensmittel süß machen soll, kann gesundheitsschädlich sein: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, plant die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO, Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ für den Menschen einzustufen. Die Behörde selbst äußerte sich auf RND-Anfrage nicht zu der Behauptung, sondern verwies darauf, dass sie am 14. Juli die Ergebnisse ihrer Gefahrenermittlung zu Aspartam öffentlich bekannt geben will.

Studienlage zu Aspartam ist nicht eindeutig

Es ist das erste Mal, dass die IARC Aspartam untersucht. Seit der Entdeckung im Jahr 1965 gab es regelmäßig Diskussionen zur potenziell krebserregenden Wirkung des Süßungsmittels, oft wurde es untersucht – zuletzt etwa im vergangenen Jahr. Ein französisches Forscherteam von der Universität Sorbonne Paris-Nord fand heraus, dass Menschen, die künstliche Süßstoffe wie Aspartam konsumieren, ein leicht erhöhtes Krebsrisiko haben als Nicht-Süßstoffkonsumenten.

Dass der Süßstoff die nachgewiesenen Tumore verursacht, konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch nicht nachweisen. Experimente mit Mäusen und Ratten, wie die des italienischen Ramazzini-Instituts Anfang der 2000er, bei denen ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Krebsarten und Aspartam entdeckt wurde, waren wiederum hinsichtlich ihrer Methodik später infrage gestellt worden.

So viel Aspartam ist unbedenklich

„Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Beweise aus prospektiven Studien am Menschen, die Aspartam mit Krebs in Verbindung bringen“, sagt Tom Sanders, emeritierter Professor für Ernährung vom King’s College London. Dennoch hatte der WHO-Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe JECFA 1981 vorsichtshalber einen Grenzwert festgelegt, bis zu dem der Süßstoff ohne Bedenken konsumiert werden kann. Denn am Ende macht offenbar die Dosis das Gift.

Aspartam besteht aus zwei miteinander verbundenen Aminosäuren: Asparaginsäure und Phenylalanin. Bei der Verdauung werden die Aminosäuren freigesetzt und es entsteht eine geringe Menge Methanol. „Methanol ist potenziell krebserregend, da es sich in Ameisensäure umwandelt, die die DNA schädigen kann“, erklärt Sanders. „Die Menge an Methanol, die nach dem Verzehr von Aspartam-haltigen Getränken freigesetzt wird, ist jedoch äußerst gering und liegt bei höchstens 50 Milligramm pro Liter, was etwa dreimal niedriger ist als die Methanolmenge in Fruchtsäften wie Orangensaft.“

Je mehr Aspartam man zu sich nimmt, desto schädlicher kann der Süßstoff jedoch sein. Der JECFA sprach sich daher für einen Grenzwert von 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht aus. Das heißt, ein Erwachsener von 60 Kilogramm müsste täglich zwischen zwölf und 36 Dosen Aspartam-haltige Diätlimonade trinken, um sich einem Risiko auszusetzen. Eine beachtliche (und obendrein wohl unrealistische) Menge. „Wir sind der Ansicht, dass die Sicherheit dieses Süßungsmittels von verschiedenen wissenschaftlichen Ausschüssen bewertet worden ist und dass es bei den derzeit zulässigen Verwendungsmengen als sicher gilt“, sagt Rick Mumford von der britischen Food Standards Agency.

Neue Verwirrung beim Kunden

Lebensmittelverbände wie die International Sweeteners Association (ISA) fürchten nun, dass das neue IARC-Urteil Kundinnen und Kunden verunsichern könnte. „Die IARC ist kein Gremium für Lebensmittelsicherheit“, zitiert Reuters ISA-Generalsekretärin Frances Hunt-Wood, „und ihre Bewertung von Aspartam ist wissenschaftlich nicht umfassend und stützt sich in hohem Maße auf weithin diskreditierte Forschungsergebnisse.“

Tatsächlich bewertet die WHO-Krebsforschungsagentur nur, ob ein Stoff beim Menschen Krebs verursachen kann. Wie viel von einem Produkt eine Person gefahrlos zu sich nehmen kann, berücksichtigt sie nicht. Das beurteilen der JEFCA sowie nationale Regulierungsbehörden. Diese unterschiedlichen Zuständigkeiten hatten in der Vergangenheit schon oftmals für Verwirrung gesorgt.

Insgesamt ordnet die IARC Produkte in vier Kategorien ein: „krebserregend“, „wahrscheinlich krebserregend“, „möglicherweise krebserregend“ und „nicht klassifizierbar“.

„Krebserregend“ : Für Produkte in dieser Kategorie gibt es konkrete, überzeugende Beweise, dass sie Krebs verursachen. Hierzu gehört zum Beispiel Asbest.

„Wahrscheinlich krebserregend“ : Für alles, was in dieser Kategorie gelistet ist, gibt es nur begrenzte Beweise für eine krebserregende Wirkung. Das können zum Beispiel Hinweise aus Tierstudien sein, oder dass die klassifizierten Produkte Eigenschaften haben, die sie mit anderen krebserregenden Stoffen teilen. Als „wahrscheinlich krebserregend“ stuft die IARC beispielsweise den Verzehr von rotem Fleisch ein, genauso wie Nachtarbeit.

„Möglicherweise krebserregend“ : Zu dieser Kategorie wäre dann Aspartam zugehörig. Hier ist die Beweislage noch lückenhafter, aber es gibt ausreichende Beweise aus Tierstudien oder aufgrund ihrer Eigenschaften. Hochfrequente elektromagnetische Felder, die entstehen, wenn man etwa mit einem Mobiltelefon telefoniert, sind in dieser Kategorie gelistet, genauso wie Aloe-Vera-Extrakt.

„Nicht klassifizierbar“: In diesem Fall gibt es nicht genügend Beweise für die krebserregende Wirkung von Stoffen und Produkten. Hierzu zählt zum Beispiel Kaffeetrinken, Haarfärbemittel zur Eigenanwendung und Tee.

Ob IARC Aspartam am Ende wirklich als „möglicherweise krebserregend“ einstuft, ist noch nicht eindeutig klar. „Wir müssen bis zum 14. Juli abwarten und sehen, wie sie die Bewertung vornimmt und in welche Gruppe sie Aspartam einordnet“, sagt Rafael Urrialde de Andrés, Professor an der Fakultät für Biologische Wissenschaften der Universität Complutense Madrid. „Von da an müssen die Agenturen und Behörden für Lebensmittelsicherheit entscheiden, ob sie es neu bewerten, verbieten oder die Zulassung aufrechterhalten und unter welchen Bedingungen, ob sie die gleiche zulässige Tagesdosis beibehalten oder sie herabsetzen und in welchem Umfang sie gesenkt wird.“

Neben der IARC führt auch der WHO-Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe JEFCA eine Risikobewertung zu Aspartam durch. Seine Ergebnisse will der Ausschuss ebenfalls am 14. Juli präsentieren. Dann könnte eine erneute Debatte über den Süßstoff entbrennen.









