Wie schlimm wird Corona in den kommenden fünf Jahren?

Konkrete Prognosen, wie sich das Coronavirus weiterentwickelt, sind momentan schwierig. Es sind aber nicht nur neue Virusvarianten, die dabei eine Rolle spielen. Internationale Forscher und Forscherinnen mahnen: Wie sich die Pandemie bis 2027 entwickelt, hängt stark davon ab, ob die Regierungen besser handeln als bisher. Drei Szenarien.

Unter „erheblichem Stress“ stehe die Welt, auch nach mehr als zwei Pandemiejahren. Das schreibt der International Science Council (ISC) in einem im Mai neu veröffentlichten Bericht. Der Zusammenschluss aus mehr als 200 Forschungs­organisationen denkt dabei an Covid-19 – und an immer wieder neu auftauchende, besorgnis­erregende Virusvarianten. Keine Frage: Corona wird die Menschen in den nächsten fünf Jahren weiter stark beschäftigen.