﻿Wie wirken K.-o.-Tropfen?

Wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt, die Erinnerung daran aber nicht oder nur diffus vorhanden ist, dann können Knock-out-Tropfen ein Grund dafür sein: Sie sind auch als „Vergewaltigungsdrogen“ bekannt, weil sie wehrlos machen und zu Gedächtnisverlust führen können. So wirken die Substanzen und so können Sie sich schützen: ein Überblick.

Mehrere junge Frauen haben in den vergangenen Tagen von Vorfällen auf Backstage-Partys der Band Rammstein berichtet. Einige von ihnen vermuten, dass ihnen dort K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. So etwas kommt auch in Bars und Clubs immer wieder vor. Was genau sind K.-o.-Tropfen, wie wirken sie und wie kann man sich davor schützen? Ein Überblick.