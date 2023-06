Wien gewinnt Städte-Ranking - doch am glücklichsten macht das Landleben

Jedes Jahr aufs Neue werden mit dem „Global Liveability Index“ die „lebenswertesten“ Städte der Welt ermittelt. Und regelmäßig machen die Haupt- und Großstädte westlicher Industrieländer das Rennen. Wien belegt in diesem Jahr den ersten Platz, wie auch schon mehrfach in den Jahren zuvor. Die Stadt wird von fast zwei Millionen Menschen bewohnt. Und hat zwar statistisch gesehen einen hohen Grünanteil, gleicht aber im Zentrum einer hübsch anzusehenden Stein- und Betonwüste. Lebt es sich wirklich in der Großstadt am besten? Und wie lässt sich das überhaupt ermitteln?

Der „Global Liveability Index“ wird vom Wirtschaftsmagazin „The Economist“ erstellt. Dabei werden die äußeren Lebensbedingungen in 173 einwohnerreichen Städten weltweit bewertet. Die Hauptkategorien für das Ranking sind laut „Economist“ Stabilität, Kultur und Unterhaltung, Infrastruktur, Bildungsmöglichkeiten und Gesundheitsdienstleistungen in den jeweiligen Städten. So fließt zum Beispiel mit ein, wie viel Kriminalität es dort gibt, wie der Zugang zu Medikamenten ist und welche Ausbildungsmöglichkeiten und Freizeitangebote vorhanden sind.

Insgesamt gibt es mehr als 30 Faktoren, aus denen nach einem Punktesystem schließlich eine Rangfolge der Städte ermittelt wird. Die Lebensbedingungen in Kleinstädten und Dörfern wurden für das Ranking nicht ausgewertet. Und es wurde auch gar nicht abgefragt, wie glücklich und zufrieden die Menschen in den „lebenswertesten“ Städten wirklich sind.

Zufriedenheit in reichen Ländern am größten

Anders ist das beim „World Happiness Report“, den das „Sustainable Development Solutions Network“ regelmäßig veröffentlicht. Hierfür werden jedes Jahr Menschen weltweit gebeten, selbst ihre Lebenszufriedenheit einzuschätzen, auf einer Skala von 1 bis 10. Danach wird ein Ranking der Länder mit den zufriedensten Menschen erstellt. Es gibt dabei eine klare Überschneidung mit dem Städteindex: So landen reiche westliche Industrienationen bei der Zufriedenheit auf den vorderen Plätzen, krisengeschüttelte arme Länder auf den hinteren. Dänemark gilt laut „World Happiness Report“ als das Land mit den zufriedensten Bewohnern und Bewohnerinnen und die dänische Hauptstadt Kopenhagen belegt Rang zwei im Ranking der lebenswertesten Städte.

Deutschland landete beim „World Happiness Report“ auf Platz 16, hinter mehreren nordeuropäischen Ländern und direkt hinter den USA. In Ländern mit allgemein guten Lebensbedingungen ist also auch tatsächlich die Zufriedenheit größer. Trotzdem scheint das Ranking der lebenswertesten Städte ein falsches Bild zu vermitteln: Denn innerhalb dieser Ländern sind es nicht etwa die Großstadtbewohnenden, die am glücklichsten sind.

Laut einer Veröffentlichung des dänischen Soziologen Jens Fyhn Lykke Sørensen haben vielmehr zahlreiche Studien gezeigt, dass in reichen Ländern die Landbevölkerung zufriedener ist. Ein Phänomen, das Forschende auch das „rural happiness paradox“ nennen, das „Paradox der glücklichen Landbevölkerung“. Von einem Paradox spricht man deshalb, weil die größten Städte eben scheinbar so viel mehr Möglichkeiten und gute Lebensbedingungen bieten. Und weil es in Entwicklungsländern tatsächlich so ist, dass die Einwohner und Einwohnerinnen in Großstädten zufriedener sind.

Innerhalb der Europäischen Union, in Australien und den USA aber zum Beispiel gilt genau das Gegenteil. Großstädter und -städterinnen bewerten ihre subjektive Lebensqualität dort regelmäßig schlechter als die Landbevölkerung. Sørensen hat sich mit den Gründen dafür auseinandergesetzt. Dazu hatte er eine Telefon-Befragung von insgesamt rund 2000 Dänen und Däninnen zu deren Wohnorten, Lebensumständen und genereller Zufriedenheit ausgewertet.

Seine erste Hypothese lautete: Das Stadtleben macht deshalb unzufrieden, weil es oft unfreiwillig und nur wegen der Jobmöglichkeiten gewählt wird. Das wurde in der Befragung aber nicht bestätigt. Sørensens zweite Hypothese war, dass es im ländlichen Raum stärkere soziale Bindungen gibt, die zufriedener machen. Und so war es auch: Über die stärksten sozialen Bindungen wurde durchweg in den am dünnsten besiedelten Gebieten berichtet, über die schwächsten in Städten mit der höchsten Einwohnerdichte.

Bildung und Einkommen scheinen keine besondere Rolle zu spielen

Auch der leichtere Zugang zur Natur wirkte sich laut Sørensens Auswertung auf die Zufriedenheit aus. Beide Faktoren zusammengenommen konnten das „Paradox der glücklichen Landbevölkerung“ seiner Analyse zufolge am besten erklären. Der Bildungshintergrund oder das Einkommen schienen hingegen keine besondere Rolle zu spielen. Laut Sørensen dürfte das daran liegen, dass die Einkommensunterschiede in Dänemark nicht zu groß sind und die Existenz der Menschen ausreichend abgesichert sei. Immer dann würden andere Faktoren bei der Lebenszufriedenheit mehr an Bedeutung gewinnen.

Ein Ranking der etwas kleineren Städte gibt es übrigens auch schon: Das „Monocle Magazin“ veröffentlicht jährlich eine Liste der 25 lebenswertesten Städte mit weniger als 250.000 Einwohnern. Auch deutsche Städte waren in den letzten Jahren in der Liste vertreten: Darunter Aachen, Wiesbaden und Potsdam.