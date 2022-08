﻿„Wir haben erkannt, dass wir die Dinge künftig anders angehen müssen“

Ein versiegelter Sarg einer Person, die an oder mit dem Corona­virus verstorben ist, liegt in Johannesburg in einem Kühl­container.

Frau Markotter, worum geht es bei One Health und warum sollte man menschliche, tierische und planetare Gesundheit gleich­setzen?

Das Konzept hat es zwar immer schon gegeben, aber Covid hat uns aufgezeigt, dass wir die Probleme immer noch isoliert anpacken. Manche Experten beschäftigen sich mit menschlichen Krankheiten, andere mit tierischen und wiederum andere mit der Umwelt – aber wir stellen nicht wirklich einen Zusammen­hang her. Deshalb braucht es diese Initiative.

Wanda Markotter ist Virologin an der Universität Pretoria und Co-Vorsitzende des Hohen One-Health-Fachgremiums der Vereinten Nationen. © Quelle: Markus Schönherr

Seit der Jahrtausend­wende erlebten wir Ausbrüche von Vogel­grippe, Ebola­fieber, Dengue­fieber, Schweine­grippe, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Covid-19 und nun Affen­pocken. Sind von Tier zu Menschen übertragene Krankheiten (Zoonosen) die Heraus­forderung des 21. Jahrhunderts?

Definitiv, Zoonosen und nicht zu vergessen endemische Krankheiten, die schon lange da sind. Auch sie treten gehäufter auf. Affen­pocken waren stets präsent, wenn­gleich in kleineren, lokal begrenzten Ausbrüchen. Heute haben Krankheits­ausbrüche aber viel größere Auswirkungen. Unsere heutige Interaktion mit der Natur hat dazu geführt, dass es öfter zu Übertragungen kommt und die vernetzte Welt tut ihr Übriges. Wir können morgen in New York und übermorgen in China sein. Das hat die Eindämmung von Krankheiten erschwert.

Krankheits­ausbrüche als Indikator für Entwicklung?

Wenn wir nach Afrika blicken, gibt es Länder, die sozio­ökonomisch noch viel Aufhol­bedarf haben. Doch es gibt auch jene, die sich gut schlagen und über die entsprechende Vernetzung verfügen, wo große internationale Konzerne investieren und die Menschen hin- und herreisen.

Wie kann ein One-Health-Ansatz da helfen?

Es geht ums Zusammen­führen. In einem Staat gibt es ein Ministerium für Gesundheit, eines für Land­wirtschaft und ein weiteres für Umwelt, und alle versuchen sie, Krankheiten auf unterschiedliche Weise zu bekämpfen. Der One-Health-Ansatz will die verschiedenen Akteure geordnet an einen Tisch bringen.

2021 wurden Sie zur Co-Vorsitzenden des Hohen One-Health-Fach­gremiums der Vereinten Nationen gewählt. Der Expertenrat ist jung. Heißt das, wir haben Krankheits­ausbrüche über Jahrzehnte falsch behandelt?

In den betroffenen Ländern gab es einen Expertenrat für HIV, einen für Affen­pocken und einen für Covid. Wir haben nie wirklich das große Bild gesehen. Die Idee hinter dem One-Health-Fach­gremium ist es, die Krankheiten kollektiv zu betrachten und Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur die eine oder die andere Krankheit behandeln. Ein Fokus von One Health liegt darin, den nächsten Ausbruch zu verhindern, oder zumindest teilweise, und nicht erst zu reagieren. Covid hat beispielhaft gezeigt, wie wir reagieren. Zwar haben wir das nicht immer falsch gemacht, dennoch müssen wir versuchen, auf Prävention zu setzen.

Warum erkennen wir diesen größeren Zusammen­hang zwischen Human-, Tier- und Umwelt­gesundheit erst jetzt?

Wegen des großen Aufpralls. Covid-19 hatte Auswirkungen auf die ganze Welt. Es hat kein Land oder keine Region getroffen, sondern alle Ebenen der Welt­gesellschaft. Der wirtschaftliche Einfluss war riesig, Menschen wurden krank und starben. Ich denke, wir haben erkannt, dass wir die Dinge künftig anders angehen müssen. Wir können uns keine weitere Covid-19-Pandemie leisten.

Ist der One-Health-Ansatz im Kampf gegen Covid-19 bisher richtig zum Einsatz gekommen?

Wir suchen nach wie vor nach dem Ursprung und schauen dabei auf die Umwelt und die Tiere. Von dem her machen wir uns den Ansatz schon zunutze.

Neben Zoonosen geht es bei One Health auch um Lebensmittel­sicherheit und Antibiotika­resistenz. Warum?

Antibiotika sind ein gutes Beispiel für One Health, da sie Mensch, Tier und Umwelt beeinflussen. Dabei geht es vor allem um Antibiotika, die unkontrolliert an Tiere verabreicht werden, mit dem Ziel die Lebensmittel­produktion voran­zutreiben, und die in die Umwelt gelangen. Fakt ist, wir brauchen Nahrung. Und ich denke, dass wir immer auf Fleisch und dessen Proteine angewiesen sein werden. Deshalb müssen wir unser Ernährungs­system überdenken, nicht nur, was Antibiotika, sondern auch die Lebensmittel­sicherheit anbelangt. Nicht zuletzt geht es auch um Hinterhof­farmen, Tier­märkte und unregulierte Orte, an denen Essen verkauft und verarbeitet wird.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, in dem der One-Health-Ansatz funktioniert hat?

Rifttal­fieber. Für den Übertragungs­kreislauf dieser Krankheit sind Mücken, das Klima und Regen­perioden ausschlag­gebend. Wenn wir also die Umwelt beobachten, können wir das Ganze vorhersehen. Es existiert ein Impf­stoff für Tiere und sobald die Anzeichen auf einen Ausbruch hindeuten, können wir eine Impf­aktion starten. Mittler­weile sind die wissenschaftlichen Vorhersagen sehr gut geworden.

Afrika kann sich nicht auf den Rest der Welt verlassen, deshalb hat ein Umdenken eingesetzt.

Gensequenzierung, Impfstoff­produktion, Covid-Therapie – in den vergangenen drei Jahren wurde in Südafrika Spitzen­forschung betrieben. Hat das auch der Rest der Welt erkannt?

Ich denke, dass wir im Globalen Süden immer schon gute Wissenschaftler hatten und sie auch anerkannt wurden. Wenn es um Ebola oder das Marburg-Virus geht, sind es afrikanische Forscher, die die Gremien leiten. Sie wissen und verstehen, was in den jeweiligen Ländern vorgeht. Ich sehe zuletzt allgemein mehr Inklusion; es wird darauf geachtet, dass alle Regionen mitreden und Wissen geteilt wird.

Trotzdem wird Afrika oft als chancen­loses Opfer von Infektions­krankheiten gesehen. Aber welchen Beitrag kann der Kontinent im Kampf gegen Krankheiten leisten?

Zum einen kann er dazu beitragen, die Schnitt­stellen zu verstehen, an denen die Übertragung statt­findet. Zum anderen ist er immer öfter an der Entwicklung und Produktion von Impf­stoffen, Diagnostika und Schutz­ausrüstung beteiligt. Hier hat Covid eine Versorgungs­krise aufgezeigt. Afrika kann sich nicht auf den Rest der Welt verlassen, deshalb hat ein Umdenken eingesetzt. Es wurden afrikanische Initiativen gestartet, um die Qualitäts­produkte, die wir brauchen, auch hier herstellen zu können.

In jüngster Zeit flammten zahl­reiche Diskussionen über die Namens­gebung von Erkrankungen auf, Stich­wort Affen­pocken. Wie relevant sind solche Debatten für die Ausrottung der Krankheiten?

Sehr, denn die Welt muss kollektiv handeln und wenn Menschen fühlen, dass sie als Ursprung einer Krankheit gebrand­markt werden und dies sich zur öffentlichen Wahr­nehmung entwickelt, leiden die Beziehungen augen­blicklich. Affen­pocken sind nicht zuletzt ein gutes Beispiel, weil der Name irre­führend ist. Sie stammen nicht von Affen. Frühere Fälle mögen bei ihnen fest­gestellt worden sein, aber bei ihnen handelt es sich nicht um das Erreger­reservoir. Wir müssen achtsamer sein, wie wir Krankheiten benennen, denn Schuld­zuweisungen sind schnell ausgesprochen.

Stimmt es, dass wir von Ihrem Lieblings­forschungs­objekt noch einiges in puncto Viren­bekämpfung lernen können: Fleder­mäuse?

Ich komme gerade von einer Konferenz zurück, bei der wir darüber diskutierten. Noch sind wir nicht sicher und mutmaßen darüber. Allerdings analysieren wir immer mehr Fleder­maus­genome und offenbar gibt es einen Mechanismus, durch den Fleder­mäuse Viren aushalten. Wenn es uns gelingt, hinter dieses Geheimnis zu kommen, könnte das einen großen Fort­schritt für die Human­medizin bedeuten, etwa für Therapeutika. Dann würden wir ein Instrument kennen, das Viren davon abhält, Krankheiten zu verursachen. Aber erst müssten wir heraus­finden, ob dieses auch auf die Medizin und Präventions­maßnahmen abgeleitet werden kann.

